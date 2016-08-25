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Кто такие дрищи? Отвечают бодибилдеры

Михаил Боков
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Кто такие дрищи? Отвечают бодибилдеры

Все наболевшие вопросы начинающих ЗОЖников – в рубрике «Важный вопрос». Вопрос этой недели: «Кто такие дрищи?». По каким параметрам определяют дрища? Как перейти из категории дрищей в более тяжелую весовую? Ответить мы предложили бодибилдерам.

Денис Гусев, мастер спорта России по бодибилдингу, победитель турнира Arnold Classic Europe 2013 в номинации «Men’s Physique», первый россиянин, который получил квалификацию на турнир Mr. Olympia в дивизионе Men's Physique:

- Есть такая пословица: тот, кто меньше меня - тот дрищ, тот, кто больше меня - тот химик. Четких критерий дрища нет. Может получиться так, что один и тот же человек для кого-то будет дрищем, а для кого-то - спортивным и подтянутым парнем. Лично я определяю примерно так: если человек весит меньше, чем его рост минус 100 - то его, наверное, можно отнести к дрищам.

Я сам долгое время был дрищом. Даже можно сказать – супер-дрищом. В 17 лет при росте 186 см я весил 61 кг. Но тогда все были худые, и это считалось нормальным – поэтому меня не называли так. Потом за несколько лет я поднабрал массы и, наконец, однажды услышал: «Хватит качаться, ты и так слишком большой». Большой, конечно, в понимании обычного человека, но не в моем собственном.

Я думаю, слово «дрищ» прописалось в нашем языке надолго. Пока будут качки будут и дрищи. Иногда дрищами называют турникменов. Про них так говорят, потому что они хотят накачаться, используя только турники, что в принципе невозможно – поэтому и остаются небольшого размера. А еще это слово часто можно встретить в спортивных пабликах в соцсетях . Но там часто собираются небогатые умом люди и чего-то иного ждать от них не стоит.

Если вас называли дрищом обижаться не стоит. В конце концов, дрищ – это всего лишь недостаток массы, а в нашей жизни куда важнее быть умным и успешным.

Руслан Халецкий, КМС по бодибилдингу, финалист чемпионата России, тренер, диетолог, учредитель компании-производителя спортивного питания Geneticlab nutrition:


- Дрищами называют субтильных молодых людей. Параметры дрища какие? Обычно видят: идет парень с девушкой. Если парень по размерам меньше девушки, руки и ноги у него тоньше, то про него могут сказать, что он дрищ.

Слово это пришло к нам из советского времени. Сам я услышал его впервые еще в школе, вне среды культуристов. Уже тогда нам, школьникам, было очевидно его значение: дрищ – это слабый мужчина, слабым быть плохо.

В целом, дрищ – универсальное слово и никуда оно из языка уже не денется. Оно с одной стороны обидное, им можно зацепить. С другой – не матерное, его можно применять, где хочешь. Но, по моим наблюдением, злоупотребляют этим словом интернет-бойцы – пользователи социальных сетей, которые не привыкли отвечать за свои слова. Им удобно: оскорбил человека и спрятался за аватаром, за другим именем.

Бодибилдеры никогда не назовут кого-то дрищом. Они с уважением относятся к другим дисциплинам и понимают, сколько работы делают люди на тренировках. Я сам – бодибилдер, меня не удивить мышечной массой. Но гораздо больше уважения у меня вызывает, например, способность подтянуться на одной руке, способность включить функционал своего тела. Хотя, подтягиваться я и сам люблю. При моем весе в 92 кг подтягиваюсь 49 раз. А когда весил 76 – мог и все 60 раз подтянуться.

Меня самого дрищом не называли никогда. Если бы услышал такое, то задумался бы и понял: надо бросать все, надо идти качаться и заниматься собой – если уж незнакомые люди на улице «дрищом» зовут.

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