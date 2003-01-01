Битва тяжеловесов и долгожданный реванш на турнире W5 в Зволене

Третий турнир серии W5 European league, организованной W5 совместно с сетью игорных домов «Rebuy Stars», состоится 10 сентября в Словакии.

Особенно остросюжетными обещают стать поединки в тяжёлой и супертяжёлой весовых категориях, которые всегда связаны с высокими рисками для каждого из оппонентов.

В дивизионе свыше 95 кг словак Радован Кулла встретится с представителем Нидерландов Фредом Сиккингом. 18 июня Кулла уверенно одержал победу на турнире W5 в Прьевидзе, во втором раунде отправив в нокаут чеха Михала Яначека.

Фред Сиккинг - боец, который даже в самой сложной для себя ситуации может нанести опасную и плотную серию ударов, решив исход поединка. Его стойкость и мужество зрители могли оценить по боям с такими знаменитыми противниками как Зинедин Хамер-Лайн, Андрей Стойка и Фредерик Синистра.

Представляющий Испанию боец тяжелого веса Франк «Черная пантера» Муньос сразится с молодым перспективным хорватом Антонио Плацибатом в категории до 95 кг.

Изначально соперником хорвата должен был стать известный словацкий боец Лукаш Хорак. К сожалению, Хорак получил травму и выбыл из турнира. Муньос принял вызов в двухнедельном уведомлении.

Представитель Испании имеет титул двукратного чемпиона Испании по боксу, чемпиона Испании по правилам муай-тай среди профессионалов. В 2013 году Муньос выиграл Мировое гран-при промоушена Supercombat, в том же году ему присудили номинацию спортсмен года в его родном городе Сьюдаделла и возвели в статус почетного гражданина.

На стороне Плацибата на замечательные бойцовские качества и характер, который он в полной мере проявил в поединке с сильнейшим представителем Литвы Сергеем Маслобоевым.

Сюрприз ожидает любителей поединков в среднем весе, где Даррил Сихтман, Нидерланды, встретится с Жасмином Байровичем, Хорватия. На последнем турнире W5, который прошёл 18 июня в Прьевидзе, Сихтман в конкурентном поединке уступил прославленному Владимиру Идранирешением судей. Байрович 4 июня в Загребе мощным апперкотом поставил точку в противостоянии с представителем Чехии Якубом Гаждиком, показав зрелищный и техничный бой. Голландско-хорватское противостояние пройдёт в весе до 77 кг, в то же время Даррил Сихтманимеет титул двукратного чемпиона мира по версии W5 в категории до 75 кг.

Из совсем юных, но одарённых бойцов можно отметить 19-ти летнего хорвата Андрея Кедвеша с громким и хорошо узнаваемым по всему миру прозвищем «AK-47». Соперником Кедвеша станет словацкий атлет Томаш Чинчик, который на 10 лет старше хорвата.

Гости и зрители прямой трансляции турнира вновь смогут увидеть зрелищные бои в исполнении сербских бойцов из «Ronin Gym»: Марко «Доктора» Адамовича и Николы «Ронина младшего» Цимеши.

Сменив двух потенциальных соперников – Милана Палеса и Кристиана Байю – Адамович, наконец, получил утвержденного оппонента в лице очень жесткого представителя Албании Лирима Ахмети. За недавнее время Лирим записал на свой счет конкурентный поединок с Седриком Манхуфом и победил Патрика Шторца. Адамович перебоксировал представителя республики Беларусь Максима Сподаренко, который, следует отметить, согласился выйти на бой в качестве резервного бойца, всего за несколько дней до турнира.

Поединок-реванш Николы Цимешы против прославленного словацкого бойца Владо «Терминатора» Конски станет одной из главных интриг турнира. Впервые бойцы встретились на профессиональном ринге два с половиной года назад. Цимеша принял бой всего за пару дней до турнира, выйдя на замену травмированному сопернику Владо. Дуэль с Конски закончилась для молодого серба первым в профессиональной карьере поражением, которое было зафиксировано решением судей. Тренер Цимеши, владелец «Ronin Gym», Миса Бацулов говорит, что они с нетерпением ждут новой встречи с Конски, предвкушая долгожданный реванш.

Прямая трансляция турнира будет традиционно доступна на портале w5kick.TV

Полный кард турнира W5&RebuyStars «Fortune favours the brave»

Рейтинговый бой, 81 кг

Борис Кушпал (Словакия) Vs. Марко Гурделевич (Сербия)

Рейтинговый бой, 77 кг

Грега Смоле (Словения) Vs. Матеуш «Рыбак» Жуковский (Польша)

Рейтинговый бой, 84 кг

Адам Покорни (Венгрия) Vs. Маурисио Коста Кардозо (Бразилия)

Рейтинговый бой, 63,5 кг

Томаш Чинчик (Словакия) Vs. Андрей «AK-47» Кедвеш

Рейтинговый бой, 84 кг

Марсель «Headhunter» Ягер (Словакия) Vs. Бобан Крушич (Черногория)

Рейтинговый бой, 71 кг

Владо «Терминатор» Конски Vs. Никола «Ронин младший» Цимеша

Рейтинговый бой в категории 95+ (супертяжелый вес)

Радован Кулла (Словакия) Vs. Фред Сиккинг (Нидерланды)

Рейтинговый бой, 72,5 кг

Лирим Ахмети (Албания) Vs. Марко «Доктор» Адамович

Супербой, 77 кг

Жасмин Байрович (Хорватия) Vs. Даррил Сихтман (Нидерланды)

Супербой, до 95 кг (тяжелый вес)

Лукаш Хорак (Словакия) Vs. Антонио Плацибат (Хорватия)

Супербой, 81 кг

Михал «Дикий кабан» Томко (Словакия) Vs. Карим Мабрук (Египет)