«Дзюба нормально отвешивает пинки». Первая тренировка Новосельцева в «Зените»

Тоннель для Новосельцева, итоги трансферного окна от Луческу - Sovsport.ru посмотрел, как «Зенит» готовится к возобновлению чемпионата.

Секретная база

База «Зенита» перед матчем с «Арсеналом» похожа на секретный объект: вход даже не по удостоверениям, а по спискам сезонных аккредитаций. У кого сезонных пропусков нет - нужно записаться отдельно. Говорят, несколько недель назад среди журналистов затесался простой посетитель парка. Он никому не навредил, вел себя тихо, но все равно не порядок. В радиостанции охранников раздается: «Работаем в режиме тренировки» - волнение усиливается.

В чем заключается этот особый режим, остается загадкой, но журналисты перед началом занятия сначала устраиваются на одном поле, затем переходят на другое. Когда камеры снова установлены, оказывается, что тренировка будет на третьем. Небольшая экскурсия по базе удалась.

Первые на занятии ассистент главного тренера Александр Спиридон с Игорем Смольниковым и Олегом Шатовым. Затем присоединяется вся команда, и это не преувеличение: травмированных нет вообще, в общей группе все игроки, включая Виктора Файзулина. Но все внимание, разумеется, к новичку Ивану Новосельцеву. Он, ни секунды не мешкая, подходит знакомиться с петербургскими журналистами.

Иван Новосельцев: Когда поступило предложение «Зенита»? Секрет

– Первые впечатления в «Зените» хорошие, все меня приняли дружелюбно, – рассказывает сам Новосельцев перед тренировкой. – Никаких проблем с адаптацией не будет. А вот буду ли играть в Туле, надо спрашивать у тренера.

– Через тоннель вас пропускали? - эта традиция прижилась в «Зените» при Виллаш-Боаше и сохранилась после его ухода.

– Готовлюсь! Говорят, Дзюба нормально отвешивает пинки, – Иван в хорошем настроении: улыбается, шутит.

– Сможете перестроиться на новую тактику для вас: в «Ростове» вы действовали в пять защитников, а «Зенит» играет в четыре.

– Тактика действительно другая. Буду перестраиваться. Важно сделать это быстро. Схема в пять защитников и четыре - совершенно разные. Раньше я играл в четыре защитника, было нормально. В «Ростове» – в три центральных. Нужно будет постараться, чтобы перестроиться и хорошо выступать.

– Знали о переходе, когда выходили на матч в сборной?

– Да, знал, - улыбается Новосельцев, но о своем трансфере говорит крайне лаконично.

– Когда поступило предложение от «Зенита»?

– Это секрет.

– Как вас проводили в «Ростове»?

– Ребята пожелали удачи. Сказали, что будут смотреть за мной - надеются, у меня все получится.

– Почему вы все-таки решили уйти?

– В «Ростове» сейчас сложная ситуация по многим параметрам. Нет смысла комментировать. Все об этом знают.

– Не жалеете, что променяли Лигу чемпионов на Лигу Европы?

– «Зенит» - один из сильнейших клубов. По всем показателям это стабильный клуб. Нужно играть в футбол, показывать результат, завоевывать титулы. В «Зените» есть все, что надо футболисту. Просто тренируйся и давай результат.

– Никто еще не припоминал вам 0:3 на «Олимпе-2» в прошлом сезоне?

– Пока нет. Может, что затаили - не знаю (смеется).

– Что-то знаете уже о требованиях Луческу?

– У меня была только одна тренировка, занимался с тренером по физподготовке. Пока не знаю требований. Но спрашивал у ребят: у Олега Шатова, Юры Жиркова.

Последние несколько вопросов Новосельцев оглядывается. Видимо, переживает, что пропустит тоннель. От журналистов он убегает прямиком к команде, которая проводит церемонию посвящения. Громче всех, действительно, слышно Артема Дзюбу.





Мирча Луческу: С первого дня думал о россиянине в центре обороны

Мирча Луческу подходит к журналистам и просит сегодня провести брифинг чуть короче. Но зато отвечает на все интересующие вопросы: включая трансферную тему, несостоявшиеся и случившиеся переходы.

– Раз Новосельцев здесь находится, значит, это хороший футболист, - первый вопрос Мистеру, разумеется, про новичка . - Я верю в него. С первого дня в «Зените» я думал о том, чтобы в центре обороны был российский защитник. Мы совершили этот трансфер, и это позволяет иметь больше вариантов при составлении состава.

– Вы довольны тем, как прошла летняя трансферная кампания?

– Мы знали, чего ожидать. У меня есть команда, с которой я должен добиваться высоких результатов. В самом начале я уже говорил, что сначала хочу познакомиться со всеми игроками, которые находятся в «Зените», а потом смотреть предложения. Конечно, не ожидал, что потеряем двух ведущих игроков, какими были Халк и Гарай. Я надеялся, что они будут у меня, когда подписывал контракт. Но отказать игрокам было невозможно. Это были интересы и клуба, и в первую очередь, игроков.

Не раз подчеркивал: не хочу, чтобы «Зенит» зависел от того или иного игрока. Мы строим командную игру. Мы рассчитывали на двух молодых, которые должны были дополнить наш состав, но этого не произошло. Надеюсь, это случится зимой, а может, следующим летом. Прошел четырех-пятилетний цикл, нужна свежая кровь, и вы это понимаете. Делать это будем внимательно, шаг за шагом - чтобы от этого не страдала команда и результат.

– Витсель остался в «Зените». Это вас порадовало?

– Игрок его уровня очень важен. Клуб делал все возможное, чтобы решить этот вопрос. Здесь проблема была именно в «Ювентусе», а не в «Зените». Они надеялись на другого игрока, а в последний момент обратились к Витселю, но было уже поздно. Именно в этот период мы не нашли игрока, который мог бы полностью заменить Акселя.

Говорил неоднократно: мне нравится работать с теми футболистами, которые желают играть за мой клуб. Витсель перед отъездом в сборную выразил большое желание остаться в «Зените», и как раз появилось то предложение от «Ювентуса». Я разговаривал с ним, он будет отдаваться полностью. Его сердце принадлежит «Зениту». Аксель будет играть так, как делал это раньше. Может, даже еще лучше. Будем ждать следующего трансферного окна. А может, Витсель останется с клубом надолго. Очень многое зависит от результата команды в чемпионате страны и еврокубках. Уверен, если он увидит большую перспективу – скорее всего, останется у нас. Если нет – будем искать другого игрока.

– Что думаете об «Арсенале»? - несвойственно для брифингов Мирчи Луческу вопрос о предстоящем матче появляется только в конце.

– Это хорошо организованная команда, борется за каждое очко, будут играть на своем поле – этим все сказано. Они будут отдавать все силы, чтобы преподнести сюрприз. Для нас это игра за три очка, а для них, может быть, и за одно.