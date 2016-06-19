Сетуни вернули «Крылья». Один из старейших клубов России - снова в игре

Корреспонденты Sovsport.ru отмечают долгожданное возрождение любимой хоккейной команды и делятся сокровенными воспоминаниями.

В пятницу 9 сентября свой первый официальный матч после пятилетнего перерыва провел столичный хоккейный клуб «Крылья Советов». Напомним, по завершении сезона-2010/11 двукратные чемпионы СССР были исключены из ВХЛ по вполне прозаической причине – у команды в очередной раз закончились деньги. Такое в Сетуни случалось и раньше, но на этот раз тотального краха избежать не удалось. Лига решила больше не принимать финансовые гарантии задним числом и «по ходу дела».

В результате, от именитого клуба осталась только детско-юношеская школа, постепенно теряющая репутацию одной из лучших в стране, бесхозный дворец спорта на улице Толбухина и, конечно, воспоминания преданных болельщиков.

В отличие от годичного «отпуска» московского «Спартака», наделавшего в свое время немало шума, «Крылышки» умирали тихо – как безнадежно больной, на которого давно махнули рукой, и до которого есть дело только ближайшим родственникам. Отдельные нотки сочувствия российской хоккейной общественности перемежались с неприкрытым злорадством. Дескать, куда этой Москве столько команд? Все равно на них никто не ходит.

Если такую позицию и можно признать отчасти справедливой, именно к «Крыльям» она применима в наименьшей степени. Костяк болельщиков клуба всегда был довольно устойчивым: он основывался на территориальном принципе и никак не перекликался с футбольной аудиторией.

Возрождать команду в МХЛ ныне призваны бывшие игроки «КС», объединившиеся под патронажем нового президента Алексея Морозова - одного из самых ярких воспитанников клуба в его новейшей истории. Если все пойдет по плану – через три года «Крылья» вступят в КХЛ. И хотя наученные горьким опытом поклонники сетуньцев воспринимают подобные декларации с известной долей скепсиса, в такой день просто не хочется думать о плохом.

Два корреспондента Sovsport.ru, не сговариваясь, начали ходить на матчи «Крыльев Советов» в последние годы существования СССР. Сегодня мы хотели бы представить любимую команду так, как мы ее запомнили, и напомнить о возрождающемся клубе нашим читателям. (Дмитрий Спирин)

1989/1990

Первые походы в Сетунь на хоккей, где команда Игоря Дмитриева ковала бронзовые медали союзного чемпионата – ощущение пока еще малопонятного, но однозначно запавшего в душу праздника, который повторялся неделя за неделей.

Казанский «Ак Барс» тогда еще назывался «Итилем», киевский «Сокол» был неотъемлемой частью отечественной хоккейной семьи, а ярко-желтые свитера игроков воскресенского «Химика» высмеивались ироничной, но беззлобной фанатской кричалкой про «лапоть деревенский».

Тогда мне еще было сложно отличить на площадке Алексея Кудашова от Константина Курашова, разобраться в тонкостях правил игры, но при этом надолго врезались в память щелчки защитника Дмитрия Миронова, от которых трещали и крошились борта, сэйвы невысокого, но проворного Олега Браташа, практически бессменно защищавшего ворота «Крыльев», результативность тройки Немчинов – Золотов – Хмылев.

С особой теплотой болельщики встречали каждое появление на льду 20-летнего воспитанника клуба Виктора Гордиюка. Этот техничный форвард с отличным катанием и хлестким кистевым броском в будущем поиграет в НХЛ и АХЛ, за «Динамо» и за «Спартак», но именно в «Крыльях» он всегда был по-настоящему своим. Каждое его возвращение в родные пенаты совпадало по времени с просветами в нелегкой судьбе нашего клуба. Сегодня Гордиюк – помощник главного тренера «КС» Юрия Страхова. (Д.С.)

1990

Все началось 8 сентября 1990 года. В этот день я неожиданно для себя оказался во дворце спорта «Крылья Советов». Неожиданно, потому что в четыре года дети идут туда, куда их ведут родители. И меня привели на хоккей.

«Крылья» играли с челябинским «Трактором». В столь юном возрасте было трудно понимать, что происходит на льду. Но три вещи запомнились мне на всю жизнь. Первое – это диковинное табло. Оно в «Крыльях» было особенным: много разных клеточек, у каждой свое назначение, и пытливый ребенок не мог понять, зачем нужно так много цифр. Много позже я узнал, что это чудо техники было по спецзаказу спроектировано в Венгрии незадолго до Олимпиады-1980. Мастера из братской на тот момент страны постарались на совесть: аппаратура исправна даже сейчас, когда ее планируют сделать частью экспозиции клубного музея.





Видимо, на табло смотрел так часто, что в голове засели еще два момента – счет 3:0, а также то, что одну из шайб забросил Геннадий Лебедев. (Антон Липкин)

1992

Осознанно смотреть хоккей и болеть за «Крылья» я начал в 1992 году. К тому время были выучены все фамилии игроков команды. Я гонял шайбу по квартире, одновременно комментируя происходящее, и мечтал стать Дмитрием Мироновым, который к тому времени уехал в «Торонто», поэтому между делом пришлось начать следить и за результатами НХЛ.

«Крылья» закрепили мою любовь отличным результатом, дойдя до полуфинала розыгрыша плей-офф. А самым ярким воспоминанием того сезона стали два матча 1/8 финала с «Автомобилистом» . В первом – Алексей Кудашов забил в овертайме (5:4), а на следующий день я впервые увидел в игре Сергея Звягина, который заменил Браташа, и «Крылья» выиграли всухую (3:0). (А.Л.)

1993 - 1996

Самая крупная победа «Крыльев» на моих глазах – это матч с саратовским «Кристаллом» в 1993 году. Игра запомнилась не только счетом 11:1, но еще и тем, что у одного игрока «Кристалла» был шлем, отличающийся по цвету от шлемов других игроков. То есть, он тоже был красный, как у всех, но уж очень яркий. И ничего, играл, судьи разрешали.

Через три года в Сетунь приехал СКА, и все закончилось 9:0 не в его пользу. И еще два ярких воспоминания – это хет-трик защитника Дмитрия Ерофеева в матче с «Северсталью» в начале сезона 1995/1996 и яркая победа над «Динамо» (5:1), когда ворота бело-голубых защищал Евгений Набоков. Именно тогда бок о бок с опытными Василием Первухиным и Александром Кожевниковым в «Крыльях» заиграли Алексей Морозов, Александр Королюк, Александр Трофимов, Алексей Колкунов, Дмитрий Набоков, Сергей Зимаков. Им не было и 20, но все стабильно играли за основной состав. (А.Л.)

2001/2002

Сезон 2001/2002 – пока лучшее, что случилось с «Крыльями» в XXI веке. Под руководством Сергея Котова команда, вернувшаяся из высшей лиги, сразу же попала в плей-офф, заняв восьмое место в регулярном первенстве страны.

Именно в том сезоне все узнали об Александре Фролове и Антоне Волченкове, до уровня сборной дорос ранее считавшийся средним вратарь Олег Глебов, а в золотой российской «молодежке»-2002 было сразу четыре игрока «Крыльев» (Фролов и Волченков, Соин и Мыльников). (А.Л.)

2006





Воспитанник «Крыльев Советов» Олег Твердовский – чемпион мира и двукратный обладатель Кубка Стэнли. В плей-офф НХЛ-2005/06 главный тренер «Каролины» Питер Лавиолетт не жаловал атакующего защитника игровым временем, но чемпионский перстень игрок все-таки получил.

А летом Олег привез главную историческую реликвию мирового хоккея в родной дворец спорта. О том, что легендарная чаша будет выставлена в Сетуни на всеобщее обозрение – я узнал почти случайно. Журналисты не проявили к данному событию видимого интереса, а клуб не потрудился широко оповестить болельщиков о визите Твердовского.

Но именно поэтому встреча получилась настолько теплой и демократичной. Никакой охраны, никаких лент и ограждений. Стюард флегматичного вида достал Кубок Стэнли из багажника легкового автомобиля, после чего трофей перекочевал сначала в раздевалку «КС», а затем на лед и в местное кафе. Немногие участники мероприятия получили возможность пристально рассмотреть внушительный кубок, подержать его в руках, а при желании даже надеть его себе на голову! (Д.С.)

2006

Незабываемая весна 2006 года – время, когда «Крылья» вопреки всему прорывались в элитный дивизион российского хоккея - Суперлигу. Президентом клуба в то время был крупный бизнесмен Ралиф Сафин, а генеральным директором – Роман Хайретдинов. На каждом домашнем матче болельщики обращались к ним с отчаянным призывом: «Заплати парням зарплату!»

Но средства в команду продолжали поступать крайне нерегулярно. Один из лидеров тогдашних «КС» нападающий Константин Шафранов уже под занавес сезона перешел в стан прямого конкурента – нижегородского «Торпедо». Форвард сборной Казахстана так и не был прощен сетуньскими болельщиками, но со сложившейся ситуацией их примирила вырванная «с мясом» победа над автозаводцами в 1/4 финала плей-офф. Дальше были не менее напряженные битвы с «Амуром» и «Трактором». Команда, ведомая 40-летним Дмитрием Квартальновым и неувядающим Виктором Гордиюком, в тяжелейших условиях достигла своей цели, но, увы, хэппи-энд оказался временным.

Ильф и Петров, несомненно, были правы, утверждая, что финансовая пропасть – самая глубокая из всех пропастей, в нее можно падать всю жизнь. Смогут ли выбраться из этого пике обновленные «Крылышки»? (Д.С.)