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Наталья Ищенко: Выступить под Шнура нам вряд ли позволят

Олег Чикирис
Олег Чикирис
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Наталья Ищенко
Наталья ИщенкоИсточник: Sovsport.ru

Пятикратная олимпийская чемпионка – о мутной воде в Рио, о любви к хоккею и о том, сколько может провести под водой.

«ВОДА ПОЗЕЛЕНЕЛА, ПОТОМ ПОКОРИЧНЕВЕЛА»

- За последние дни вам пришлось дать много интервью, какой вопрос задавали чаще всего?
- «Что дальше?»

- И каков на него ответ?
- Что решение будет позже, -- улыбается Наталья.

- Как пережили два финала на Играх в Рио?
- Волнение всегда присутствует, на то они и Олимпийские игры. Это эмоции, нервы, непредсказуемость. Соперники очень сложные. Особенно сборная Китая.

- Чем же она выделяется?
- Они очень закрытые. Год перед Олимпиадой мы их нигде не видели, не знали чего от них ждать. Они были полностью закрыты для прессы: ни видео, ни новостей, ничего. В Лондоне было то же самое, но там они даже не присутствовали на официальных разминках – тренировались в отдельном бассейне, и мы их впервые увидели только на соревнованиях. В Рио было попроще: в открытом бассейне скрыть что-то было невозможно. Только тогда мы смогли выдохнуть: ничего нового они не привезли, все программы прошлогодние.

- Что за история была с бассейном в Рио?
- Вода там сначала позеленела, потом помутнела, потом покоричневела, потом от нее пошел запах… Скажем так: своеобразный. Естественно, проводить соревнования в такой воде было невозможно. Поэтому было принято решение воду заменить. Но как заменить: не налить новую, а перелить из тренировочного бассейна в соревновательный.

Наталья Ищенко и Светлана Ромашина
Наталья Ищенко и Светлана РомашинаИсточник: Reuters

- Потренироваться в цветущей воде успели?
- Да.

- Как ощущения?
- На самом деле, мы были к этому готовы. Потому что на тренировочном сборе было то же самое. Вообще в Бразилии очень редко, когда в бассейнах есть система охлаждения или подогрева воды: тепло на улице, тепло в воде, холодная погода – ну извините. Так вот, на сборе тоже вода зацвела, и мы несколько дней тренировались в таких условиях.

- Это важно, чтобы вода была прозрачная?
- Конечно! Мы же под водой ориентируемся по бортикам бассейна. И когда вода мутная, бортика не видно и можно потеряться. В общем, мы были готовы и когда увидели мутную вводу в олимпийском бассейне, не расстроились.

«СВЕТА МОЖЕТ ДОЛЬШЕ ПРОСИДЕТЬ ПОД ВОДОЙ»

- Давайте вернемся к переливу воды.
- Да! Когда мы приехали на тренировку перед выступлениями дуэтом, оказалось что воды на метр меньше, чем это необходимо: не три метра, а примерно два. Не успели за ночь налить, сколько надо. Разминку, естественно, перенесли. Каким-то чудесным образом они достаточно быстро сумели воду долить.

- Не зеленую?
- Да, прозрачную, нормальной температуры.

- В первый раз в жизни такое было на соревнованиях?
- Да, больше такого припомнить не могу.

- С соперницами не общались на эту тему? Или вы в принципе мало общаетесь?
- Общаемся, но на уровне «привет – пока», «как дела? – как дела?». Но я знаю, конечно, что все хотели выступать в прозрачной теплой воде.

- То есть, она была еще и холодной?
- Поначалу, когда была еще зеленая вода, она была да – холодная: 24-25 градусов, а обычно – 28. Плюс было прохладно, ветер и выступать было очень некомфортно. Мышцы даже сводило.

- Евгений Трефилов, когда был у нас в гостях, отмечал, что в тех непростых условиях, в которых оказалась сборная России, бросалось в глаза особое сплочение спортсменов, тренеров из разных видов спорта.
- Да, я это тоже отметила. В Бразилии мы были единым целым, переживали друг за друга. Но надо сказать, что нас, синхронисток, в Рио нормально принимали. Плохого отношения не было, наоборот, не помню, чтобы нас где-то так хорошо встречали. Мало того, что российских болельщиков, было много, но и иностранцы нас поддерживали. Что говорить, если даже судьи нас поставили на первое место еще до того как выступили наши главные соперницы: догнать нас было уже невозможно.

- Когда-то вы признавались, что вам хорошо удаются «страдания», когда выступаете соло. Дуэт это другая история?
- Абсолютно другая. Если в соло ты можешь предать свои чувства, то в дуэте и образы и движения мы делаем такие, чтобы было удобно двоим. Там волю эмоциям дать нельзя: будет асинхрон.

- Когда говоришь со спортсменами, выступающими в паре, допустим с фигуристами, часто можно услышать: за пределами катка мы не общаемся, хватает тренировок. Вы со Светланой Ромашиной дружите и за пределами бассейна?
- Время проводим в основном по отдельности, со своей семьей, своими друзьями. Но иногда пересекаемся, проводим время в одной компании.

- Интересно, кто из вас дольше может просидеть под водой?
- Один раз мы провели такой эксперимент, и Света выиграла: у нее было 4,5 минуты, у меня – 3,5.

- А какой мировой рекорд?
- Около девяти минут. Но мы специально это не тренируем: у нас все в движении, а это абсолютно другое. Тут большую роль играет психология: кто-то может побороть страх задержки дыхания, а кто-то нет.

Источник: Sovsport.ru

- Страх?
- Конечно, когда сидишь под водой, приятного мало.

- А во время программ бывает что задыхаетесь?
- Всегда. Кислорода всегда не хватает. Бывает, что девочки теряют сознание в воде. На Играх в Пекине было такое со спортсменкой из Японии.

- Спасатели дежурят у бассейна?

- Обходимся без них: тренеры, девчонки всегда помогут.

«БЫВАЛО, ЧТО ВЫСТУПАЛИ ПОД СВИСТ ТРИБУН»

- Как возникла идея вдвоем нести флаг страны на церемонии закрытия Игр?
- После финала группы нам сказали, чтобы мы выбрали кого-то одного, кто понесет знамя. Мы со Светой, не сговариваясь, ответили, что по отдельности не понесем. Победы у нас совместные, будет нечестно по отношению друг к другу, если флаг понесет одна из нас. Сказали: либо несем вдвоем, либо пусть найдут другого достойного. Тем более, что таких спортсменов у нас хватает. К счастью, МОК пошел нам навстречу и разрешил нести знамя вдвоем… Привлекали, мы к себе внимание, конечно, -- смеется спортсменка.

- Знамя тяжелое?
- Не легкое, тем более погода испортилась, шел дождь. Я держала флаг правой рукой, Света – левой.

- Потренироваться было время?
- Пока ждали выхода, потренировались. Нас все спрашивали: «Вас что, двое?!» «Как это вас двое?!» Фотографировали нас.

- Несмотря на плохую погоду, настроение у вас, судя по фотографиям, было отличное.
- Да, замечательное.

- Видел ваше фото с Юлией Ефимовой.
- Да, мы дружим. Очень переживали за нее, в Рио она показала выдающийся результат, учитывая нервотрепку, через которую она прошла. Представить себя на ее месте?.. Знаете, в нашей карьере было такое, когда мы выходили под свист трибун. Это было в Риме на чемпионате мира. Мы тогда боролись с командой Испании, и на трибунах было очень много их болельщиков. Фактически все трибуны были испанские. Нас это не сломало. Когда выступаешь, нужно уметь абстрагироваться от происходящего вокруг.

«САМАЯ КЛАССНАЯ ОЛИМПИАДА – В ПЕКИНЕ»

Источник: Sovsport.ru

- Давайте, проведем небольшое анкетирование. Рио, Пекин или Лондон?
- Пекин, по организации там была самая классная Олимпиада. Они там даже цветы заставили распуститься в один из дней.

- Горы, море или дача?
- Дачи у меня нет. Выбираю море. Очень люблю море, океан. Не надоела ли вода? Нет. Когда отдыхаешь, ощущения совсем другие.

- Шоу «Голос», «Вечерний Ургант» или «Пусть говорят»?
- Петь я не умею, «Вечерний Ургант».

- Футбол, хоккей или гандбол?
- Хоккей. Болею за сборную России, очень мне нравится. Как сыграли наши с чехами? Подловили, не знаю, этот матч не смотрела.

- Григорий Лепс, Бейонсе или Сергей Шнуров?
- Лепс, греческая синхронистка даже выступал под его песню несколько лет назад. Нам же разрешено, чтобы музыка была со словами. Шнур? Боюсь, нам вряд ли позволят выступать под его песни, -- смеется Наталья.

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