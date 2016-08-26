«В сетке было три дырки...». Почему судья не увидела гол сборной России

Через эту дырку в сетке мяч вылетел из нее Источник: РФС

Как уже сообщалось, судья из Англии не увидела гол российской футболистки в матче первого отборочного раунда женского чемпионата Европы-2017 (игроки до 19 лет) между сборными Израиля и России. Главный тренер команды Александр Шагов прокомментировал этот эпизод.

В начале второго тайма при счете 0:0 арбитр из Англии Ребекка Уэлч не засчитала чистый гол в ворота сборной Израиля в исполнении Валерии Зарубиной. После удара игрока сборной России мяч попал в створ ворот и проскочил наружу через дырку в сетке. В итоге игра завершилась вничью 1:1. РФС подал официальный протест на результат матча.

- Матч получился сложным – у Израиля с каждым годом команда прогрессирует, - говорит Александр Шагов. - Мы забили в начале второго тайма, но судья гол не засчитала. На моей памяти такого никогда не случалось – чтобы в столь явном эпизоде не увидеть, что мяч попал в ворота. Потом мы посмотрели сетку на воротах. В ней было три дырки.

- Это уже после матча?

- Да. В трех местах сетка была надорвана. И во время игры еще это увидели. Но мы же не можем выйти на поле, чтобы сказать об этом судье. Когда игра закончилась, обсуждали эпизод с делегатами и официальными лицами. Показали съемку и через РФС отправили протест в УЕФА.

Вот такой гол не увидел судья в исполнении нашей женской молодежной сборной! Надо же сетку проверять перед матчем!https://t.co/0sVadztguz — Сборная России (@TeamRussia) 9 сентября 2016 г.

- Как отреагировали официальные лица матча?

- Сначала говорили, что на видео все не совсем понятно – съемку производили оператор УЕФА и наш. Потом мы показали нашу запись – там все четко видно.

- Что теперь?

- Ждем решения, которое должно быть принято 12 сентября. Мы подали протест и просим о переигровке. В какой форме она может пройти, не знаю. Или это доигровка с момента гола, или другой вариант. Посмотрим, как решит УЕФА. А вообще мы особенно не отвлекались на этот момент и продолжали играть. Но это все равно запомнится навсегда. Теперь надо самим сетку проверять.

- Судья не извинилась перед сборной России после игры?

- Нет. Но я понимаю, что им этот ляп запомнится навсегда. Все было перед глазами судьи…