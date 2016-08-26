«В сетке было три дырки...». Почему судья не увидела гол сборной России
Как уже сообщалось, судья из
Англии не увидела гол российской футболистки в матче первого отборочного раунда
женского чемпионата Европы-2017 (игроки до 19 лет) между сборными Израиля и
России. Главный тренер команды Александр Шагов прокомментировал этот эпизод.
В
начале второго тайма при счете 0:0 арбитр из Англии Ребекка Уэлч не засчитала
чистый гол в ворота сборной Израиля в исполнении Валерии Зарубиной. После удара
игрока сборной России мяч попал в створ ворот и проскочил наружу через дырку в
сетке. В итоге игра завершилась вничью 1:1. РФС подал официальный протест на
результат матча.
- Матч получился
сложным – у Израиля с каждым годом команда прогрессирует, - говорит Александр
Шагов. - Мы забили в начале второго тайма, но судья гол не засчитала. На моей
памяти такого никогда не случалось – чтобы в столь явном эпизоде не увидеть,
что мяч попал в ворота. Потом мы посмотрели сетку на воротах. В ней было три
дырки.
- Это уже после матча?
- Да. В трех местах сетка была надорвана. И во время игры еще это увидели. Но мы же не можем выйти на поле, чтобы сказать об этом судье. Когда игра закончилась, обсуждали эпизод с делегатами и официальными лицами. Показали съемку и через РФС отправили протест в УЕФА.
Вот такой гол не увидел судья в исполнении нашей женской молодежной сборной! Надо же сетку проверять перед матчем!https://t.co/0sVadztguz— Сборная России (@TeamRussia) 9 сентября 2016 г.
- Как отреагировали официальные лица матча?
- Сначала
говорили, что на видео все не совсем понятно – съемку производили оператор УЕФА
и наш. Потом мы показали нашу запись – там все четко видно.
- Что теперь?
- Ждем
решения, которое должно быть принято 12 сентября. Мы подали протест и просим о переигровке.
В какой форме она может пройти, не знаю. Или это доигровка с момента гола, или
другой вариант. Посмотрим, как решит УЕФА. А вообще мы особенно не отвлекались на
этот момент и продолжали играть. Но это все равно запомнится навсегда. Теперь надо
самим сетку проверять.
- Судья не извинилась перед
сборной России после игры?
- Нет. Но
я понимаю, что им этот ляп запомнится навсегда. Все было перед глазами судьи…