«Илья вылетит в сборную по первому зову!» Как Ковальчук играл против ЦСКА

СКА без своих лидеров не смог победить ЦСКА в Москве. Единственный гол у Питера забил Вячеслав Войнов с передачи Ильи Ковальчука.

ВОРОБЬЕВ НА МОСТИКЕ

И вот настал тот день, когда мы увидели СКА без Вадима Шипачева, Евгения Дадонова и Павла Дацюка.

Не нужно напоминать, что парни сейчас в Праге, где сборная России в субботу (17.30 мск) проведет матч против Чехии. Там же главный тренер Олег Знарок и весь его штаб. А в СКА его замещает Петр Ильич Воробьев, который последние два месяца ходил на все собрания питерских армейцев, вникал в курс дела и готовил себя к тому моменту, когда сам встанет на мостик.

Сейчас Воробьев работает главным тренером «СКА-Невы» из ВХЛ. И мы помним, что он этой весной занимался с Ильей Ковальчуком, когда звездного форварда во время плей-офф внезапно вывели из состава.

Пока нет Дацюка, капитаном СКА стал именно Ковальчук. Теперь даже намека нет на то, что у Кови с кем-то в клубе был конфликт. Я только вернулся из Питера – на Невском на витраже клубного магазина висит большое фото Ильи. Он по-прежнему – лицо СКА на афишах. Да и на площадке тоже: перед матчем Ковальчук шел вторым среди лучших бомбардиров КХЛ.

«ХОРОШАЯ СВЯЗКА С ДАЦЮКОМ»

А еще утром мелькнула потрясающая новость, что Ковальчук оплатил вступительный взнос на сезон хоккейному клубу из родного города Тверь. Дескать ТХК не мог найти 4 миллиона рублей в нужный срок, и вот самый знаменитый воспитанник помог родной команде.

Жаль, это оказалось уткой. В ТХК сообщили, что Илья только писал на имя главы Тверского района с просьбой сохранить команду и оказать поддержку. Более того, взнос уже оплачен, и правительство региона обещало помощь. Так что клуб спасен.

Но появился повод позвонить в Тверь – маме Ильи. Любовь Николаевна рассказала, что вообще ее сын много занимается благотворительностью, но никому об этом не рассказывает – даже ей.

- Будет ли готов Илья Ковальчук вылететь в сборную России, если срочно потребуется его помощь? – спросил я то, что в эти дни хотят знать многие болельщики.

- Конечно, вылетит по первому зову. Как всегда! Но если будет нужен. А если нет, то спокойно и дальше сыграет за СКА. К этой ситуации он относится как профессионал.

- Мне показалось, что Илья очень хорошо поработал в предсезонке, даже чуть сбросил вес – и сейчас набрал потрясающую форму.

- Вам только показалось, потому что сын много работает в каждой предсезонке. Да, немного похудел. Но вообще делал все как обычно. И конечно, у него очень хорошая связка с Павлом Дацюком. Они еще за сборную замечательно играли, когда Александр Радулов выходил на другом краю. Кстати, если Сашу позовут, я уверена, он тоже сразу прилетит в сборную из Монреаля.

РАЗВЕ ЦСКА СЛАБЕЕ СКА?

Символическое вбрасывание перед матчем сделала саблистка Софья Великая. Это впервые на моей памяти, чтобы человек в таком случае не вышел на лед, шаркая подошвами, а выкатился на элегантных белых «фигурках». Талантливый человек талантлив во всем. А еще по арене объявили, что на матче присутствует вице-чемпионка Олимпиады Яна Кудрявцева. Здорово, что ЦСКА не забывает своих героев Рио.

Ковальчук без Дацюка играл в первом звене СКА вместе с Виктором Тихоновым и Сергеем Плотниковым. В защите – Вячеслав Войнов и Андрей Зубарев. Все пятеро выступали в НХЛ (пусть Зубарев там провел только 4 матча). Все играли за сборную России на чемпионатах мира. Ну разве скажешь, что у Питера слабый состав?

Тем не менее, счет открыли хозяева – отличился Грэг Скотт. При этом ЦСКА едва не потерял двух защитников: сначала на льду скорчился от боли Михаил Науменков, а потом - капитан Денис Денисов.

Любопытно, что в минуты армейского дерби в Чехове играли «Звезда» и СКА-Нева, дочерние команды из Высшей лиги. И москвичи даже в Подмосковье побеждали гостей. То есть Петр Ильич Воробьев проигрывал на двух фронтах. В СКА-Неве его заменил Игорь Ефимов. Правда, в итоге там игру удалось вытянуть – 2:3.

Но на 27-й минуте удаление за задержку руками схватил Игорь Ожиганов, и уже Войнов с передачи Ковальчука сравнял счет. Вот этих двух ребят будет очень не хватать на Кубке мира. Как вы помните, Славу туда не пустили потому, что НХЛ не сняла с него бессрочную дисквалификацию. А ведь Войнов набрал отличную форму и показывает именно тот хоккей, которого от него ждали в прошлом сезоне.

…СКА не успел переломить ход игры. Двойной малый штраф за опасную игру клюшкой получил Александр Барабанов, и вот у ЦСКА забивает другой легионер – Стефан Да Коста.

Я бы не сказал, что в армейском дерби Москва так уж переигрывала Питер. После двух периодов: 31-32 по броскам, 18-18 по вбрасываниям, 26-23 по силовым приемам. Мы видели яростный хоккей примерно равных команд. И я ведь сразу говорил, что ЦСКА даже без Радулова, Зайцева, Любимова (и не забудем уехавшего в сборную Телегина) может стать первым в регулярном чемпионате.

А если Дмитрий Квартальнов продолжит гнуть свою линию, то ЦСКА вполне и на Кубок Гагарина замахнется. Ну почему нет?