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Вице-премьера. Как «Ростов» победил с вице-президентом-тренером Бердыевым

Геннадий Никитов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Вице-премьера. Как «Ростов» победил с вице-президентом-тренером Бердыевым
Источник: Sovsport.ru
«Ростов» в первом матче с новым главным тренером Иваном Данильянцем победил «Крылья». Правда, командой, по сути, продолжил руководить Дмитрий Кириченко. А у Курбана Бердыева теперь новая должность – вице-президент-тренер.

Спустя почти два недели после матча с «Аяксом» в «Ростов» пришло сразу две «радостные» новости из УЕФА. Первая – сектор Восточной трибуны «Олимпа-2» на игре с ПСВ будет закрыт. На 43-й минуте судья матча Милорад Мажич услышал «обезьянье уханье» в адрес одного из темнокожих игроков голландцев. Теперь «Ростов» недосчитается болельщиков и прибыли – по предварительным данным клуб потеряет около 3,5 млн. рублей.

Вторая новость – трехматчевая дисквалификация Федора Кудряшова за грубый фол на исходе матча с голландцами. Это наказание «Ростов» уже обжаловал: в клубе уверены, что преднамеренной грубости в действиях футболиста не было.

В день матча с «Крыльями Советов» «Ростов» стал главным ньюсмейкером российского футбола. Как и предполагал Sovsport.ru, новым главным тренером желто-синих был назначен Иван Данильянц. Он входил в тренерский штаб Курбана Бердыева. Согласно регламенту, Дмитрий Кириченко не мог занимать должность исполняющего обязанности главного тренера больше месяца без лицензии «Pro». На стороне никого искать не стали, а просто выбрали из штаба человека из штаба, у кого эта лицензия есть.

Как стало известно Sovsport.ru, в ближайшее время Кириченко продолжит обучение на необходимую категорию. И после этого командой будет руководить именно он.

Есть лицензия «Pro», разумеется, и у Крбана Бердыева. Но он теперь тренер-вице-президент. Объявлено, что Бердыев будет заниматься всеми спортивными вопросами клуба, в том числе, детско-юношеским футболом. Ну, и продолжит участвовать во всех занятиях «Ростова», готовить команду к матчам премьер-лиги и Лиги чемпионов.

Сюрпризы и в составе «Ростова». На матч вышли сразу три новичка – Гуйе, Мевля и Препелицэ. К тому же вратарь Джанаев не успел восстановиться после травмы, которую получил в сборной, поэтому его заменил дебютант Медведев.

А вот на скамейке запасных желто-синих те же лица. Новый главный тренер остался смотреть футбол на трибуне. Там же и Бердыев, который наблюдал за происходящим через окна ВИП-кабины. Получается, игрой вновь руководил Кириченко.

Счет открыли хозяева. Бухаров забил дебютный гол в сезоне. «Крылья» сравняли после перерыва, благодаря автоголу, но ростовский новичок защитник Препелицэ еще и забивать умеет. Причем красиво.

Матч

Ростов - Крылья Советов - 2:1 (1:0)

Голы

Бухаров 33 (1:0). Ерохин 54 (1:1 - автогол). Препелицэ 59 (2:1).

Состав

Ростов: Медведев, Терентьев, Кудряшов, Гуйе, Ерохин, Препелицэ (Вебер, 81), Мевля, Калачёв (Эззатоллахи, 74), Байрамян, Бухаров, Полоз (Азмун, 64)

Крылья Советов: Лория, Ятченко, Надсон (Корниленко, 86), Цаллагов, Таранов, Бато, Башкиров (Ткачёв, 77), Чочиев, Молло, Бруно (Паскуато, 85), Мбакогу

Предупреждения:

Терентьев, 28; Гуйе, 61; Бухаров, 87 - Корниленко, 87; Таранов, 90; Ятченко, 90

Судья:

Сергей Карасёв (Россия)

Место и дата

09 сентября 20:00, Олимп-2, Текстовая трансляция

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