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Илья Ковальчук: Никакой жалости, что меня не позвали на Кубок мира (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Илья Ковальчук: Никакой жалости, что меня не позвали на Кубок мира (видео)
Источник: Sovsport.ru

Капитан СКА Илья Ковальчук после игры с ЦСКА (1:2) дал интервью обозревателю «Советского спорта».


- Тяжелый получился матч, - Илья Ковальчук пришел в микст-зону. – Обычно с ЦСКА такие игры и бывают. Пара моментов, кто кого перетерпит. Ну и теперь все решило большинство.

- Не обидно, что Николай Прохоркин в самой концовке два раза бросал в упор, но не смог поднять шайбу над щитком вратаря?

- Ну, из этого и складывается игра. Соглашусь, что момент был очень хороший.

- Бывало такое в вашей карьере, чтобы один тренер уехал в сборную, а другой по ходу сезона его заменил?

- Нет, не было никогда. Если только одного увольняли…

- А что от вас требовал Петр Ильич Воробьев? Трудно ли перестроиться?

- Тяжело сказать, он ведь пришел пару дней назад. Ничего особо не изменилось.

- Причем Воробьев не просто стоял на лавке, а вел себя очень активно.

- Наверное, это у него такая метода.

- Как вам игралось в одном звене с Виктором Тихоновым?

- Хорошо. Мы вместе выступали в предсезонке, и у нас неплохо получалось. Создавали моменты впереди, надежно работали в своей зоне.

- Только в третьем периоде СКА нанес 25 бросков. Но что случилось с прицелом у команды? Лишь один гол.

- Да, моментов было очень много. Но хотелось, чтобы наши защитники еще больше бросали по воротам. Потому что мы стоим перед голкипером, закрываем обзор. И вот дальних бросков не хватает.

- Утром появилась новость, что вы финансово помогли родному клубу из Твери. Днем ее опровергли. Что там было?

- Зачем сейчас спорить о том, кто кому помог? Самое главное, что ТХК остался в высшей лиге. Это радует. Потому что в Твери достаточно хороших воспитанников, которые и сейчас на льду играли, и за сборную выступают. Должен быть хоккей в городе. Игру у нас любят, и слава богу, что команду спасли.

- Вам удалось посмотреть выставочный матч Россия – Чехия?

- Чуть-чуть смотрел. Хорошая быстрая игра на маленькой площадке. Видно, что много голевых атак. Захватывающий хоккей. Здорово, что отлично проявили себя ребята из СКА.

- Нет жалости, что вас не позвали на Кубок мира?

- Нет, конечно! Те ребята, которые в команде, достойны там быть. Желаю им только удачи. Буду за них переживать.

- А вы готовы, что если будет надо, и у кого-то случится травма…

- Да зачем об этом думать? – усмехнулся Ковальчук. – У нас впереди много матчей, и сейчас все мои мысли о СКА.

Голосование: Кто победит на Кубке мира по хоккею?

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