Илья Ковальчук: Никакой жалости, что меня не позвали на Кубок мира (видео)
Капитан СКА Илья Ковальчук после игры с ЦСКА (1:2) дал интервью обозревателю «Советского спорта».
- Тяжелый получился матч, - Илья Ковальчук пришел в микст-зону. – Обычно с ЦСКА такие игры и бывают. Пара моментов, кто кого перетерпит. Ну и теперь все решило большинство.
- Не обидно, что Николай Прохоркин в самой концовке два раза бросал в упор, но не смог поднять шайбу над щитком вратаря?
- Ну, из этого и складывается игра. Соглашусь, что момент был очень хороший.
- Бывало такое в вашей карьере, чтобы один тренер уехал в сборную, а другой по ходу сезона его заменил?
- Нет, не было никогда. Если только одного увольняли…
- А что от вас требовал Петр Ильич Воробьев? Трудно ли перестроиться?
- Тяжело сказать, он ведь пришел пару дней назад. Ничего особо не изменилось.
- Причем Воробьев не просто стоял на лавке, а вел себя очень активно.
- Наверное, это у него такая метода.
- Как вам игралось в одном звене с Виктором Тихоновым?
- Хорошо. Мы вместе выступали в предсезонке, и у нас неплохо получалось. Создавали моменты впереди, надежно работали в своей зоне.
- Только в третьем периоде СКА нанес 25 бросков. Но что случилось с прицелом у команды? Лишь один гол.
- Да, моментов было очень много. Но хотелось, чтобы наши защитники еще больше бросали по воротам. Потому что мы стоим перед голкипером, закрываем обзор. И вот дальних бросков не хватает.
- Утром появилась новость, что вы финансово помогли родному клубу из Твери. Днем ее опровергли. Что там было?
- Зачем сейчас спорить о том, кто кому помог? Самое главное, что ТХК остался в высшей лиге. Это радует. Потому что в Твери достаточно хороших воспитанников, которые и сейчас на льду играли, и за сборную выступают. Должен быть хоккей в городе. Игру у нас любят, и слава богу, что команду спасли.
- Вам удалось посмотреть выставочный матч Россия – Чехия?
- Чуть-чуть смотрел. Хорошая быстрая игра на маленькой площадке. Видно, что много голевых атак. Захватывающий хоккей. Здорово, что отлично проявили себя ребята из СКА.
- Нет жалости, что вас не позвали на Кубок мира?
- Нет, конечно! Те ребята, которые в команде, достойны там быть. Желаю им только удачи. Буду за них переживать.
- А вы готовы, что если будет надо, и у кого-то случится травма…
- Да зачем об этом думать? – усмехнулся Ковальчук. – У нас впереди много матчей, и сейчас все мои мысли о СКА.