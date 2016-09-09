«Спартак» и «Локо» устроят рубку!» Ловчев – о матчах выходных

Обозреватель Sovsport.ru Евгений Ловчев отвечает на актуальные вопросы о матчах выходных.

- У «Спартака» не сыграют Промес, Фернандо и Ещенко. Что ждет красно-белых с «Локо»?

- Это большие потери. Посмотрим, как проявит сейчас свои тренерские качества Каррера. «Спартак» только-только зацепился за игру. Если говорить о Промесе, на его позиции может выйти и Ананидзе, и Попов. У «Локо» тоже потеря – Тарасов. Правда, очень вовремя пришел Игорь Денисов. При этом я все равно считаю, что не от него сейчас многое будет в игре «Локомотива» зависеть. Денисов – ничего особенного. А вот Семин… У «Локомотива» теперь тренер-легенда. У него все команды были бойцовскими. И у него большой авторитет. Думаю, даже Чорлука, много игравший за рубежом, знал кто такой Семин. Думаю, будет ничья в этой встрече. И будет рубка!

- Вряд ли. Да, Луческу, по сути, дал сыграть с листа Жулиано. Но тут речь все-таки идет о защите, где нужно какое-то время, чтобы отработать взаимодействия. Поэтому не жду Новосельцева в первой же игре. Да, матч с «Арсеналом», который «Зенит» при Виллаш-Боаше в чемпионате 4:0 обыгрывал. Правда, потом было поражение в Кубке. Не согласен, что у нынешнего «Зенита» будет подавляющее преимущество в игре. Я, скорее, жду равного матча.

- Курбан Бердыев назначен тренром-вице-президентом «Ростова», а Иван Данильянц – главным тренером. Что это значит?

- Заблудились, чувствуется, в «Ростове». Мы-то понимаем, что Бердыев – главный в клубе даже после ухода с поста главного тренера. «Ростов» – его команда. Он занимался и занимается формированием состава. И команде придется крайне сложно, особенно в обороне, после потери Баштуша и Новосельцева. Даже несмотря на то, что удалось обыграть «Крылья».

- «Рубин» заявил уже 15-го легионера – М`Вила. Зачем так много?

- Продать потому что не смогли. Вдруг пригодятся – все равно надо давать им играть, чтобы потом сделать еще одну попытку избавиться от них. Вообще, конечно, «Рубин» бросается из крайности в крайность. То был упор на российских игроков при Билялетдинове, то теперь, увидев, что «Рубин» проигрывает бердыевскому «Ростову», дали много денег и накупили игроков. И теперь тренер говорит, что строит команду. Не сомневаюсь. Но он уже не неделю в клубе, а куда больше. Только пока не видно даже фундамента…



