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Мотай на ус, «Ростов»! Как «Бавария» обыграла «Шальке»

Дмитрий Гирин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Мотай на ус, «Ростов»! Как «Бавария» обыграла «Шальке»
Источник: Reuters

«Бавария», с которой уже во вторник «Ростову» играть в Лиге чемпионов, одержала победу над «Шальке» в чемпионате Германии. Sovsport.ru рассказывает о том, как это было.

ДЕБЮТ КОНОПЛЯНКИ

Три первых матча сезона «Бавария» выиграла с общим счетом 13:0. Сначала во встрече за Суперкубок Германии мюнхенцы оказались сильнее «Боруссии» из Дортмунда – 2:0, потом в Кубке страны был разгромлен «Карл Цейсс» из Йены (да-да, тот самый, который в финале Кубка Кубков-1981 уступил тбилисскому «Динамо») – 5:0, а в первом туре бундеслиги команда Карло Анчелотти не оставила камня на камне от «Вердера» - 6:0.

Итальянский тренер, похоже, определился со схемой – 4-3-3, и со стартовым составом – по сравнению с матчем против «Вердера» произошло лишь одно изменение: чилиец Видаль, летавший в Южную Америку играть отборочные матчи ЧМ-2018, остался в запасе, а вместо него вышел Ренату Саншеш. Алабу и Лама Анчелотти видит в роли крайних защитников, хотя при Хосепе Гвардиоле те где только не играли – и в центре полузащиты, и в центре обороны. А пару Хуммельсу в центре защиты, пока лечится Боатенг, составляет Хави Мартинес – середине поля конкуренция в «Баварии» сейчас сумасшедшая, так что испанец нужнее на этой позиции.

В «Шальке» же дебютировал украинец Коноплянка, причем тренер Маркус Вайнцирль сразу выставил украинца в стартовом составе – тот составил трио атакующих игроков вместе с Хунтеларом и Шупо-Мотингом. В основном Коноплянка играл справа, но при этом нередко уходил на левый край. Очевидно, что в «Шальке» на него всерьез рассчитывают: украинец сразу же начал исполнять все «стандарты» - и штрафные, и угловые.

КИЛЛЕР ЛЕВАНДОВСКИ

И именно при участии Коноплянки возник самый опасный момент у ворот «Баварии» в первом тайме. Левый защитник «Шальке» Баба промчался по флангу, обыграв трех соперников, отдал мяч украинцу, тот прострелил, но Алаба дважды успел накрыть Хюнтелара. Не чурался он и отрабатывать в обороне, что для Коноплянки было характерно далеко не всегда.

А обороняться «Шальке» приходилось много, что, в общем-то, было предсказуемо. Однако делали это хозяева очень организованно. Когда была возможность, включали жесточайший прессинг, впятером-вшестером прихватывая соперников у чужой штрафной. Прихватывали с умом: под опекой оказывались те игроки «Баварии», кто обладает отменным пасом и через кого обычно развиваются атаки – Хуммельс, Лам и Хаби Алонсо, Тиаго Алькантара. Если же организовать прессинг не получалось, то «Шальке» быстро откатывался к своей штрафной, выстраиваясь там очень компактно. В первой половине матча хозяева провалились лишь однажды, но Левандовски не сумел толком пробить после паса Мюллера.

Несмотря на то, что игра смотрелась, самым запоминающимся эпизодом первого тайма стала травма главного судьи Мануэля Грефе. Рефери несколько минут оказывали помощь, но потом он все же вернулся на поле: сначала слегка прихрамывал, а потом разбегался.

После перерыва «Бавария» стала двигать мяч быстрее, и «Шальке» практически полностью отказался от прессинга. Давление на ворота хозяев усилилось, и в какие-то моменты в штрафной гельзенкирхенцев находилось пять баварцев – и это не при стандартном положении. В каких-то моментах «Шальке» откровенно везло, как, например, в случае, когда Левандовски не попал в пустые ворота после прострела Алабы.

Осмысленная контригра у «Шальке» почти пропала, тем не менее, момент у хозяев был. Хюнтелар сделал рывок из середине поля к чужой штрафной, и, не доходя до нее, нанес мощнейший удар – Нойер кончиками пальцев перевел мяч в перекладину.

А в концовке «Бавария» все же додавила соперника. Хави Мартинес выдвинулся из линии обороны чуть вперед и проникающим пасом нашел Левандовски, который очень умело открылся между защитниками, получил пас, убежал к воротам и использовал свой шанс. А у же в компенсированное время поляк выступил в роли ассистента, выведя на удар Киммиха.

Матч

Шальке 04 - Бавария - 0:2 (0:0)

Голы

Левандовски 82 (0:1). Киммих 90 (0:2).

Состав

Шальке 04: Ферманн, Налдо, Баба, Настасич, Хёведес, Стамбули (Колашинац, 86), Коноплянка (Эмболо, 55), Бенталеб, Горецка, Хунтелар (Майер, 67), Шупо-Мотинг

Бавария: Нойер, Хуммельс, Мартинес, Алаба, Лам, Алонсо (Видаль, 61), Саншеш (Киммих, 71), Алькантара, Рибери (Коста, 61), Левандовски, Мюллер

Предупреждения:

Хёведес, 38; Баба, 90 - Хуммельс, 17; Саншеш, 69; Видаль, 71; Алькантара, 90

Судья:

Мануэль Грефе (Германия)

Место и дата

09 сентября 21:30, Фелтинс Арена, Онлайн-трансляция

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