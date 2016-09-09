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Победная «пушка» Да Косты. Видеообзор матчей КХЛ

Андрей Ефимов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Победная «пушка» Да Косты. Видеообзор матчей КХЛ
Источник: Sovsport.ru

Видео-обзор последних матчей Континентальной хоккейной лиги.

1. Заряжающий: Да Коста

Два лидера регулярного первенства: ЦСКА и СКА - сошлись в центральной встрече дня. Подопечные Петра Воробьева (исполняющего обязанности главного тренера команды на время отъезда Олега Знарка в сборную страны), не смогли остановить ЦСКА в отсутствии лидеров команды. Московские армейцы набрали ход и не знают поражений вот уже семь матчей.

Победу москвичам принес убойный выстрел французского легионера ЦСКА Стефана да Косты в большинстве. Все как по учебнику: вошли, закрепились, вывели на бросок... С позиции защитника нападающий ЦСКА мощно зарядил с кистей, попав в дальнюю девятку. Голкиперу СКА Игорю Шестеркину осталось лишь развести руками.


2. 50 сэйвов Кареева

Братиславский «Слован» приехал к одному из аутсайдеров лиги… и уехал ни с чем. Огромная заслуга в победе «Кузни», проигрывавшей на протяжении последних пяти встреч, на счету 21-летнего голкипера команды Андрея Кареева. Вратарь «Металлурга» отразил 50 (!) бросков словацкой команды. Забить шайбу (при игре в большинстве) сумел лишь форвард Вацлав Недорост за две минуты до финальной сирены.


3. Проход Артюхина

Капитан «Сибири» не забил, но сделал все, чтобы шайба оказалась в воротах хорватской команды. Сначала Евгений Артюхин отобрал шайбу у соперника в средней зоне. Затем протащил ее, не обращая внимания на защитников. После - выкатился на пятак, заставив защитника и вратаря «Медвешчака» ошибиться. Эро Эло оставалось лишь подправить шайбу, забросив в пустые ворота.

4. Бой: Меньшиков VS Глумак

Под конец встречи «Сибирь» - «Медвешчак» гости стали откровенно грубить. Защитнику новосибирской команды Виталию Меньшикову ничего не оставалось, как начать заступаться за партнеров по принципу «добро должно быть с кулаками». Вышло неплохо: нападающий хорватов Майк Глумак выстоял лишь несколько секунд под натиском сибиряка.


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