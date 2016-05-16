Невероятный Мозякин. Видеошедевры капитана «Магнитки»

Капитан магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин забросил свою 428 шайбу и повторил рекорд Бориса Михайлова – лидера снайперской гонки отечественного хоккея.

1. В 2014 году, в седьмом матче финала Кубка Гагарина, шайба Зарипова и Мозякина была похожа на форменное издевательство над голкипером чешского «Льва» Атте Энгрена. При этом Сергей сначала не смог реализовать выход «один в ноль», угодив в штангу ворот. Тем не менее, факт остается фактом, и шайба нападающего «Металлурга» стала «золотой» для магнитогорцев в главной встрече года.

По итогам 2014 года Мозякин сравнялся с легендарным Анатолием Фирсовым - на его счету числилось 346 заброшенных шайб.





2. Четырехсотую шайбу Мозякин провел 1 ноября 2015 года в ворота нижегородского «Торпедо». В тот момент нападающий уральцев стал третьим игроком (после таких прославленных легенд, как Вячеслав Старшинов и Борис Михайлов) кому покорилась отметка в 400 точных выстрелов.





3. Девятисотый балл за результативность Мозякин набрал в матче с «Сибирью», проходившего в рамках Кубка Гагарина. В овертайме четвертого матча полуфинальной серии Восточной конференции капитан «Металлурга» без труда разобрался с голкипером новосибирцев Александром Салаком, оказавшись с ним с глазу на глаз.





4. В последовавшей за этим встрече с «Сибирью» Сергей набрал 901-е очко в карьере. Чешский легионер «Магнитки» Ян Коварж сделал отличную передачу. И, пролетев почти две зоны, шайба оказалась точно на клюшке Мозякина. Нападающий «Металлурга» убежал от защитников и изящно обыграл голкипера «Сибири» Никиту Беспалова. Победная шайба Мозякина вывела «Магнитку» в полуфинал Кубка Гагарина.





5. Свою 50-ю и 51-ю шайбы в плей-офф КХЛ капитан «Магнитки» забросил в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина 2016 в противостоянии с ЦСКА. Сначала в окружении пятерых армейцев Мозякин спокойно отправил шайбу в ворота Ильи Сорокина.





6. Чуть позже Сергей забросил с нулевого угла и тем самым принес «Металлургу» гостевую победу в овертайме и преимущество в серии (3:2).





7. Свой сотый гол в КХЛ Мозякин оформил в матче с «Трактором» в 2011 году. Четырехминутное большинство не принесло хоккеистам «Магнитке» успеха. Но стоило ранее удаленному Антону Глинкину ступить на лед, как Мозякин открыл счет в матче. К слову, Сергей забросил еще две шайбы к концу поединка, оформив хет-трик. И, не откладывая в долгий ящик, разменял второй десяток заброшенных шайб в Континентальной лиге.



