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Невероятный Мозякин. Видеошедевры капитана «Магнитки»

Андрей Ефимов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Невероятный Мозякин. Видеошедевры капитана «Магнитки»
Источник: «Советский спорт»

Лидер магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин в матче регулярного первенства КХЛ против «Витязя» забросил 450 шайбу в чемпионатах страны.

1. 10 сентября 2016 года Мозякин переписал книгу рекордов отечественного хоккея, забросив в ворота «Йокерита» свою 428-ю шайбу в чемпионатах страны и повторил рекорд Бориса Михайлова – многолетнего лидера снайперской гонки отечественного хоккея.

2. В 2014 году, в седьмом матче финала Кубка Гагарина, шайба Зарипова и Мозякина была похожа на форменное издевательство над голкипером чешского «Льва» Атте Энгрена. При этом Сергей сначала не смог реализовать выход «один в ноль», угодив в штангу ворот. Тем не менее, факт остается фактом, и шайба нападающего «Металлурга» стала «золотой» для магнитогорцев в главной встрече года.

По итогам 2014 года Мозякин сравнялся с легендарным Анатолием Фирсовым - на его счету числилось 346 заброшенных шайб.


3. Четырехсотую шайбу Мозякин провел 1 ноября 2015 года в ворота нижегородского «Торпедо». В тот момент нападающий уральцев стал третьим игроком (после таких прославленных легенд, как Вячеслав Старшинов и Борис Михайлов) кому покорилась отметка в 400 точных выстрелов.


4. Девятисотый балл за результативность Мозякин набрал в матче с «Сибирью», проходившего в рамках Кубка Гагарина. В овертайме четвертого матча полуфинальной серии Восточной конференции капитан «Металлурга» без труда разобрался с голкипером новосибирцев Александром  Салаком, оказавшись с ним с глазу на глаз.


5. В последовавшей за этим встрече с «Сибирью» Сергей набрал 901-е очко в карьере. Чешский легионер «Магнитки» Ян Коварж сделал отличную передачу. И, пролетев почти две зоны, шайба оказалась точно на клюшке Мозякина. Нападающий «Металлурга» убежал от защитников и изящно обыграл голкипера «Сибири» Никиту Беспалова. Победная шайба Мозякина вывела «Магнитку» в полуфинал Кубка Гагарина.


6. Свою 50-ю и 51-ю шайбы в плей-офф КХЛ капитан «Магнитки» забросил в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина 2016 в противостоянии с ЦСКА. Сначала в окружении пятерых армейцев Мозякин спокойно отправил шайбу в ворота Ильи Сорокина.


7. Чуть позже Сергей забросил с нулевого угла и тем самым принес «Металлургу» гостевую победу в овертайме и преимущество в серии (3:2).


8. Свой сотый гол в КХЛ Мозякин оформил в матче с «Трактором» в 2011 году. Четырехминутное большинство не принесло хоккеистам «Магнитке» успеха. Но стоило ранее удаленному Антону Глинкину ступить на лед, как Мозякин открыл счет в матче. К слову, Сергей забросил еще две шайбы к концу поединка, оформив хет-трик. И, не откладывая в долгий ящик, разменял второй десяток заброшенных шайб в Континентальной лиге.


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