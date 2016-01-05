Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ХоккейМеталлург Нк2 : 1Слован
ХоккейБарыс3 : 2Югра
ХоккейКрылья Советов2 : 1МХК Динамо СПб
ФутболШахтер1 : 1Динамо Киев
ФутболПСЖ1 : 1Сент-Этьен
ХоккейСибирь3 : 0Медвешчак
ХоккейЦСКА2 : 1СКА
ФутболРостов2 : 1Крылья Советов
ФутболШальке 040 : 2Бавария
ФутболРеал Сосьедад1 : 1Эспаньол
ФутболМанчестер Юнайтед- : -Манчестер Сити
ХоккейМеталлург- : -Йокерит
ХоккейСпартак- : -Амур
ФутболОренбург- : -Анжи
ФутболЛиверпуль- : -Лестер Сити
ФутболДинамо- : -СКА-Хабаровск
ФутболАмкар- : -Томь
ХоккейЧехия- : -Россия
ФутболЗенит-2- : -Тосно
ФутболЦСКА- : -Терек
ФутболУфа- : -Краснодар
ХоккейАвангард- : -Слован
ФутболСпартак- : -Локомотив
ФутболВаленсия- : -Бетис
ФутболАрсенал Тула- : -Зенит
ХоккейБарыс- : -Автомобилист
ФутболМилан- : -Удинезе
ХоккейЦСКА- : -Северсталь
ФутболСуонси- : -Челси
ФутболОлимпик- : -Днепр

Градович победил в стиле Емельяненко. Разбор боя

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Градович победил в стиле Емельяненко. Разбор боя

Российский боксер Евгений Градович одержал победу в рейтинговом поединке над ниакагагуанцем Эусебио Осехо раздельным решением судей. Sovsport.ru провел анализ боя и пришел к противоположному выводу.

Последние секунды боя были весьма показательными. Градович в очередной раз пошел в атаку, но провалился и, пропустив пару ударов по защите, полетел в соперника, который толком не понимал, куда бить. В схожей манере практически прошел весь бой. Дальше - было судейское решение. Двое судей сенсационно оценили Евгения выше его соперника, поставив в пользу россиянина 96-93 и 95-94. Еще один судья выставил более справедливые, но не отражающие ход боя 95-94 в пользу представителя Никарагуа.

У меня же на карточке был счет аж 98-92 в пользу Осехо. Естественно, я сразу подумал, что сошел с ума и ничего не понимаю в боксе, поэтому пересмотрел поединок и подсчитал удары. Диагноз подтвердился. Но не о моем сумасшествии, а о победе никарагуанца.

Счет Sovsport.ru: 98-92 в пользу Осехо. Счет судей: 96-93, 95-94 в пользу Градовича, 95-94 в пользу Осехо.
Счет Sovsport.ru: 98-92 в пользу Осехо. Счет судей: 96-93, 95-94 в пользу Градовича, 95-94 в пользу Осехо.

Первый раунд. Первоначально я оценил его в пользу Градовича. По количеству выброшенных ударов, раунд стал один из лучших для россиянина. Но повторный просмотр выяснил схематичность действий Градовича, которая повторялась до конца поединка. Он начинал атаки далеко от соперника и первые два удара «резали» воздух, так как нашему боксеру банально не хватало длины рук, а третий удар, который мог бы прийтись в цель, шел мимо головы Осехо, потому что тот уже был к нему готов и уклонялся. Этим и объясняется огромное число промахов в течение всего боя.

Почти на каждый промах Градовича никарагуанец отвечал мощными ударами по защите, которыми грузил соперника, не давая ему прицелиться. По чистым попаданиям Осехо и вовсе оказался лучше. Эта картина - на весь бой.

Второй раунд. Главный его эпизод – это падение Градовича. И да, нокдаун был. Россиянин неудачно сработал ногами, а соперник зашел слева и нанес удар. Евгений потерял равновесие. Не из-за того, что удар его потряс, а из-за неправильной стойки. Но упал он именно вследствие удара. И что, это как не нокдаун? Осехо даже осмелел и добавил еще немалую кучку силовых попаданий. Благо для Градовича, что удар у Эусебио несоизмерим с мощью Оскара Вальдеса. Иначе дело могло закончиться досрочно.

Третий раунд. Можно предположить, что этот раунд отдали Градовичу. Но только потому что он в нем был лучше, чем предыдущей трехминутке. На деле же, активность Евгения не принесла ему большего количества попаданий. В некотором смысле даже наоборот. Осехо меньше ударов принял на защиту и чаще уходил. При этом перебив Градовича силовыми попаданиями.

Четвертый раунд. Россиянин стал намного чаще попадать в соперника, бить в корпус, достал несколькими джебами. Но совершил аж 36 неточных удара. Осехо же выдержал свою норму джебов, ударов по защите и силовых. При этом ощущалось, что и он так же начинает промахиваться. Но пока все раунды взял.

Пятый раунд. При первом просмотре, я отдал раунд Осехо. Повторный сеанс показал, что раунд был одним из самых качественных в исполнении россиянина. Его соперник нанес три точных удара, то есть чисто миновал защиту. Сам Градович был лишь немногим лучше – четыре удара. Но количество его промахов снизилось аж на целую десятку.

Шестой раунд. Евгений в первой половине продолжил развивать свой успех предыдущего раунда, нанес много точных ударов с дальней дистанции. Никарагуанец сумел собраться и ответить несколькими силовыми попаданиями, что заставило меня, как и при первом просмотре выставить счет 10-10.

Седьмой раунд. Градович сократил количество своих промахов до минимума – 21 раз. Поработал по защите. К этому времени Осехо заметно подсел и не мог передвигаться так быстро, как на старте боя. К тому же он намазал больше Евгения, что случилось первый и единственный раз за бой. И совершенно не работал по защите соперника. Раунд южноамериканец проиграл.

Восьмой раунд. Оказалось, что Осехо экономил силы. И, несмотря на усталость, он буквально катком прошелся по россиянину, выбросил рекордные 78 ударов. Из них 37 по защите. Вроде не по голове, но приятного мало. В удары Осехо вкладывался. Он хорошо давил с дистанции, а и вынудил Градовича поставить свой рекорд – 35 ударов мимо цели.

Девятый раунд. Еще раз Осехо продемонстрировал чудовищное упорство, работая без скорости и на морально-волевых. Он по всем показателям перебил Евгения, хотя настоящей силы в ударах не было у обоих боксеров, а Градович смазал 34 раза.

Десятый раунд. Вновь по качеству Градович показал один из лучших своих раундов. Но опять же промазал он больше соперника, а по попаданиям в итоге оказалось примерное равенство. Можно было отдавать раунд в любую сторону. Я же отдал его Осехо.

Голосование: Кто победил в бою Градович - Осехо?

Итог. У меня второй раз получился счет 98-92 в пользу двоюродного брата Рикардо Майорги. Лишь поменялись победители в первом и пятых раундах. Допускаю, что пятый и десятый раунды, а для полного максимума и первый можно было отдать Градовичу. При очень больших симпатиях. Именно настолько симпатизировал ему судья, поставивший счет 95-94 в пользу Осехо.

Чем руководствовались двое других – непонятно. Зато благодаря ним удалось практически полностью повторить сюжет боя Федора Емельяненко против Фабио Мальдонадо. В том поединке судьи по каким-то причинам не подумали ставить в первом раунде счет 10-8 в пользу бразильца. В двух других проявили симпатии к россиянину. Россиянин победил тогда, победил и сейчас.

После объявления победителя в зале был слышал неодобрительный гул. Возможно, даже кричали: «Тищенко». А Александр Лебзяк в таком случае сказал бы: «На трибунах было больше кахахов (никаракуанцев)». Но мы же знаем, что это не так.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Евгений Градович раздельным решением победил Эусебио ОсехоРоссийский боксер Евгений Градович в рейтинговом поединке победил никарагуанец Эусебио Осехо.Евгений Градович: Перед боем в России чувствую особую ответственность9 сентября в Челябинске на арене «Трактор» состоится большой боксерский вечер, где главным событием станет поединок между россиянином Евгением Градовичем и никарагуанцем Эусебио Осехо.Вызов для Усика, выбор Головкина. 10 боев сентября, которые надо посмотретьВызов для Усика, выбор Головкина. 10 боев сентября, которые надо посмотретьSovsport.ru рассказывает об 10 поединках месяца, которых ждут поклонники бокса во всем мире.Градович проведет следующий бой 9 сентября в ЧелябинскеБывший чемпион мира в полулегком весе россиянин Евгений Градович свой следующий поединок проведет 9 сентября в Челябинске.Эгис Климас: Дисквалификация Градовича? Даже не знаю, о чем идет разговорМенеджер российского боксера Евгения Градовича Эгис Климас заявил о том, что не располагает данными о дисквалификации спортсмена за нарушение антидопинговых правил.Федерация бокса России: Градович провел три боя после дисквалификации за допингГенеральный секретарь Федерации профессионального бокса России Игорь Мазуров заявил, что экс-чемпион мира в полулегком весе по версии IBF россиянин Евгений Градович провел три боя после поступления документов о его дисквалификации сроком на два года.РУСАДА дисквалифицировало Градовича на два года за нарушение антидопинговых правилИзвестный боксер полулегкой весовой категории Евгений Градович по прозвищу Русский мексиканец дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил.Евгений Градович: Хочу попробовать себя в первом полулегком весе29-летний российский боксер Евгений Градович заявил, что по делу проиграл 25-летнему мексиканцу Оскару Вальдесу и рассказал о планах перейти в другую весовую категорию.Зрелищный не значит лучший. Как закатывается карьера Евгения ГрадовичаЗрелищный не значит лучший. Как закатывается карьера Евгения ГрадовичаРоссийский боксер Евгений Градович в США потерпел второе поражение за два года, подтвердив опасения за свою дальнейшую карьеру.Евгений Градович досрочно проиграл Оскару ВальдесуЕвгений Градович досрочно проиграл Оскару ВальдесуБывший чемпион мира в полулегком весе 29-летни россиянин Евгений Градович проиграл в рейтинговом поединке 25-летнемумексиканцу Оскару Вальдесу.Евгений Градович: К бою с Вальдесом готовлюсь в другом залеЭкс-чемпион мира в полулегком весе 29-летний россиянин Евгений Градович (21-1-1, 9КО) 9 апреля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в рамках PPV-шоу Пакьяо-Брэдли проведет бой с 25-летним мексиканцем Оскаром Вальдесом (18-0, 16 КО).Пакьяо – Брэдли III. Подборка самых интересных боев вечераПакьяо – Брэдли III. Подборка самых интересных боев вечераSovsport.ru решил сделать подборку самых интересных из них и по каждому дать свой комментарий.Русский расклад: какие соперники поджидают Лебедева, Трояновского и ГрадовичаРусский расклад: какие соперники поджидают Лебедева, Трояновского и ГрадовичаНаша подборка о соперниках, с которыми предстоит сразиться россиянам.Оскар Вальдес: Наш бой с Евгением Градовичем будет зрелищным25-летний мексиканец Оскар Вальдес заявил, что его бой с весе 29-летним россиянином Евгением Градовичем будет зрелищным.Градович проведет бой на андеркарте у Пакьяо с небитым мексиканцемРоссийский боксер Евгений Градович свой следующий поединок проведет против мексиканца Оскара Вальдеса.Арум собирается организовать поединок Градович - ВальдесГлава промоутерской компании Top Rank Боб Арум собирается организовать поединок между бывшим чемпионом мира в полулегком весе 29-летним россиянином Евгением Градовичем (21-1-1, 9 КО) и 25-летним Оскаром Вальдесом (18-0, 16 КО).«Избить Шлеменко». Главные события в мире боевого спорта за минувшую неделю«Избить Шлеменко». Главные события в мире боевого спорта за минувшую неделюВладимир Минеев становится самым дерзким бойцом из России, обещая перебить всех на ринге.Градович победил Галисию спорным решением судей29-летний россиянин Евгений Градович в рейтинговом поединке победил 28-летнего мексиканца Хесуса ГалисиюГрадович оказался тяжелее Галисии на 800 граммЭкс-чемпион мира в полулегком весе 29-летний россиянин Евгений Градович и его соперник 28-летний мексиканец Хесус Галисия прошли процедуру взвешивания перед боем, который пройдет 9 января в Пиканье (Испания).Бой Градовича 9 января в прямом эфире покажет «Матч ТВ»Экс-чемпион мира в полулегком весе 29-летний россиянин Евгений Градович проведет свой следующий поединок 9 января в Пиканье (Испания).

Евгений Градович
Евгений Градовичвсе новости

Cпецпредложения