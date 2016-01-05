Градович победил в стиле Емельяненко. Разбор боя

Российский боксер Евгений Градович одержал победу в рейтинговом поединке над ниакагагуанцем Эусебио Осехо раздельным решением судей. Sovsport.ru провел анализ боя и пришел к противоположному выводу.

Последние секунды боя были весьма показательными. Градович в очередной раз пошел в атаку, но провалился и, пропустив пару ударов по защите, полетел в соперника, который толком не понимал, куда бить. В схожей манере практически прошел весь бой. Дальше - было судейское решение. Двое судей сенсационно оценили Евгения выше его соперника, поставив в пользу россиянина 96-93 и 95-94. Еще один судья выставил более справедливые, но не отражающие ход боя 95-94 в пользу представителя Никарагуа.

У меня же на карточке был счет аж 98-92 в пользу Осехо. Естественно, я сразу подумал, что сошел с ума и ничего не понимаю в боксе, поэтому пересмотрел поединок и подсчитал удары. Диагноз подтвердился. Но не о моем сумасшествии, а о победе никарагуанца.

Счет Sovsport.ru: 98-92 в пользу Осехо. Счет судей: 96-93, 95-94 в пользу Градовича, 95-94 в пользу Осехо.

Первый раунд. Первоначально я оценил его в пользу Градовича. По количеству выброшенных ударов, раунд стал один из лучших для россиянина. Но повторный просмотр выяснил схематичность действий Градовича, которая повторялась до конца поединка. Он начинал атаки далеко от соперника и первые два удара «резали» воздух, так как нашему боксеру банально не хватало длины рук, а третий удар, который мог бы прийтись в цель, шел мимо головы Осехо, потому что тот уже был к нему готов и уклонялся. Этим и объясняется огромное число промахов в течение всего боя.

Почти на каждый промах Градовича никарагуанец отвечал мощными ударами по защите, которыми грузил соперника, не давая ему прицелиться. По чистым попаданиям Осехо и вовсе оказался лучше. Эта картина - на весь бой.

Второй раунд. Главный его эпизод – это падение Градовича. И да, нокдаун был. Россиянин неудачно сработал ногами, а соперник зашел слева и нанес удар. Евгений потерял равновесие. Не из-за того, что удар его потряс, а из-за неправильной стойки. Но упал он именно вследствие удара. И что, это как не нокдаун? Осехо даже осмелел и добавил еще немалую кучку силовых попаданий. Благо для Градовича, что удар у Эусебио несоизмерим с мощью Оскара Вальдеса. Иначе дело могло закончиться досрочно.

Третий раунд. Можно предположить, что этот раунд отдали Градовичу. Но только потому что он в нем был лучше, чем предыдущей трехминутке. На деле же, активность Евгения не принесла ему большего количества попаданий. В некотором смысле даже наоборот. Осехо меньше ударов принял на защиту и чаще уходил. При этом перебив Градовича силовыми попаданиями.

Четвертый раунд. Россиянин стал намного чаще попадать в соперника, бить в корпус, достал несколькими джебами. Но совершил аж 36 неточных удара. Осехо же выдержал свою норму джебов, ударов по защите и силовых. При этом ощущалось, что и он так же начинает промахиваться. Но пока все раунды взял.

Пятый раунд. При первом просмотре, я отдал раунд Осехо. Повторный сеанс показал, что раунд был одним из самых качественных в исполнении россиянина. Его соперник нанес три точных удара, то есть чисто миновал защиту. Сам Градович был лишь немногим лучше – четыре удара. Но количество его промахов снизилось аж на целую десятку.

Шестой раунд. Евгений в первой половине продолжил развивать свой успех предыдущего раунда, нанес много точных ударов с дальней дистанции. Никарагуанец сумел собраться и ответить несколькими силовыми попаданиями, что заставило меня, как и при первом просмотре выставить счет 10-10.

Седьмой раунд. Градович сократил количество своих промахов до минимума – 21 раз. Поработал по защите. К этому времени Осехо заметно подсел и не мог передвигаться так быстро, как на старте боя. К тому же он намазал больше Евгения, что случилось первый и единственный раз за бой. И совершенно не работал по защите соперника. Раунд южноамериканец проиграл.

Восьмой раунд. Оказалось, что Осехо экономил силы. И, несмотря на усталость, он буквально катком прошелся по россиянину, выбросил рекордные 78 ударов. Из них 37 по защите. Вроде не по голове, но приятного мало. В удары Осехо вкладывался. Он хорошо давил с дистанции, а и вынудил Градовича поставить свой рекорд – 35 ударов мимо цели.

Девятый раунд. Еще раз Осехо продемонстрировал чудовищное упорство, работая без скорости и на морально-волевых. Он по всем показателям перебил Евгения, хотя настоящей силы в ударах не было у обоих боксеров, а Градович смазал 34 раза.

Десятый раунд. Вновь по качеству Градович показал один из лучших своих раундов. Но опять же промазал он больше соперника, а по попаданиям в итоге оказалось примерное равенство. Можно было отдавать раунд в любую сторону. Я же отдал его Осехо.

Итог. У меня второй раз получился счет 98-92 в пользу двоюродного брата Рикардо Майорги. Лишь поменялись победители в первом и пятых раундах. Допускаю, что пятый и десятый раунды, а для полного максимума и первый можно было отдать Градовичу. При очень больших симпатиях. Именно настолько симпатизировал ему судья, поставивший счет 95-94 в пользу Осехо.

Чем руководствовались двое других – непонятно. Зато благодаря ним удалось практически полностью повторить сюжет боя Федора Емельяненко против Фабио Мальдонадо. В том поединке судьи по каким-то причинам не подумали ставить в первом раунде счет 10-8 в пользу бразильца. В двух других проявили симпатии к россиянину. Россиянин победил тогда, победил и сейчас.

После объявления победителя в зале был слышал неодобрительный гул. Возможно, даже кричали: «Тищенко». А Александр Лебзяк в таком случае сказал бы: «На трибунах было больше кахахов (никаракуанцев)». Но мы же знаем, что это не так.

