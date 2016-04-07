Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ХоккейМеталлург Нк2 : 1Слован
ХоккейБарыс3 : 2Югра
ХоккейКрылья Советов2 : 1МХК Динамо СПб
ФутболШахтер1 : 1Динамо Киев
ФутболПСЖ1 : 1Сент-Этьен
ХоккейСибирь3 : 0Медвешчак
ХоккейЦСКА2 : 1СКА
ФутболРостов2 : 1Крылья Советов
ФутболШальке 040 : 2Бавария
ФутболРеал Сосьедад1 : 1Эспаньол
ФутболМанчестер Юнайтед- : -Манчестер Сити
ХоккейМеталлург- : -Йокерит
ХоккейСпартак- : -Амур
ФутболОренбург- : -Анжи
ФутболЛиверпуль- : -Лестер Сити
ФутболДинамо- : -СКА-Хабаровск
ФутболАмкар- : -Томь
ХоккейЧехия- : -Россия
ФутболЗенит-2- : -Тосно
ФутболЦСКА- : -Терек
ФутболУфа- : -Краснодар
ХоккейАвангард- : -Слован
ФутболСпартак- : -Локомотив
ФутболВаленсия- : -Бетис
ФутболАрсенал Тула- : -Зенит
ХоккейБарыс- : -Автомобилист
ФутболМилан- : -Удинезе
ХоккейЦСКА- : -Северсталь
ФутболСуонси- : -Челси
ФутболОлимпик- : -Днепр

Защита Трои. Российский боксер одержал яркую победу над японцем

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Эдуард Трояновский
Эдуард ТрояновскийИсточник: «Мир бокса»

Чемпион мира по версиям IBF и IBO в 1-м полусреднем весе россиянин Эдуард Трояновский победил японца Кейту Обару. И сделал это очень эффектно.

Всплеск адреналина вызвал эпизод во втором раунде, когда Трояновский нанес апперкот, а его соперник вывалился за пределы ринга. Подобные случаи не редкость, но каждый их – яркий момент. Вспоминается, как Олег Маскаев выбил Хасима Рахмана с ринга, а тот попутно свалил со столов всю имеющуюся технику. Техника пострадала меньше, чем боксер. Поединок завершился победой россиянина. Бернард Хопкинс в бою с Робертом Алленом тоже оказался за пределами ринга. Причем вытолкнул его рефери Миллс Лейн, а «Би Хоп» получил травму. Бой был признан несостоявшимся. Аналогичный исход был у встречи Риддика Боу и Элайджы Тиллери. После первого раунда Тиллери пнул соперника ногой и завязался элитный мордобой. В результате которого, не без помощи Боу, Тиллери ринг покинул.

Куда более печальным исходом завершился поединок Джеральда Маклеллана и Найджела Бенна. Маклеллан «отправил Бенна к комментаторам», но Бенн вернулся на ринг, выстоял раунд и затем отправил американца в кому.

Обара, как и Бенн, вернулся на ринг. На этом сходство заканчивается. Удивительно, что рефери не отсчитал японцу нокдаун. Что заставило Обару перелететь канаты, если не удар в голову? Может, он отправился за ценным советом к своей команде? Если так, он его не получил, потому что вернулся ринг. Трояновский к этому моменту уже исполнил победный кульбит и не был настроен затягивать бой. Эдуард вцепился в Обару, который даже не понимал, что это за парень и зачем он его бьет. Рефери сжалился над японцем и оттащил Трояновского, объявив победу техническим нокаутом.

Что не говори, а за два года Эдуард показал фантастический прогресс. Я видел Трояновского на открытой тренировке этим летом. Небольшой парень, жилистый, худощавый. Он не производил впечатления машины для выбрасывания соперников за пределы ринга. Но потом он приступил к упражнениям. О силе его рук многое сказали обыкновенные подтягивания. В одну секунду он совершал хват, а в другую уже не просто находится плечами на одном уровне с перекладиной, а висел на ней сверху на вытянутых руках! Я так несколько раз, не сбавляя оборотов.

У меня в тот момент, как у человека, которому никогда не давались даже обычные подтягивания, отвисла челюсть. Может отвисло что-то еще. Не могу судить, поскольку не видел себя со стороны. Просто был заворожен тем, как легко Трояновский делает подтягивания в полный рост, словно прыгая в воздухе. Сам Эдуард немного позже рассказал мне, когда и каким способом заложил такую физическую базу.

– Времени мало, поэтому увлечение только одно, – сказал Трояновский. – Когда есть время, возможность и позволяет погода, люблю прокатиться на мотоцикле.

– Какая марка? «Ява»?
– «Харлей Дэвидсон», – улыбается Эдуард. – Но «Ява» у меня тоже была. Ее в народе называли «старушкой». Древняя модель.

– Насколько «Ява» лучше «Харлей Дэвидсона»?
– Намного лучше! Могу сказать, что она на мне покаталась больше, чем я на ней. В этом есть определенные плюсы. Уже с тех времен, когда мне было 15 лет, я развивал физическую выносливость, толкая эту «Яву» по всей области. День ремонтировал – день ездил. Поэтому сейчас я уже отыгрываюсь и катаюсь сам – на «Харлей Дэвидсоне».

Вот и ругай после этого отечественную промышленность. Благодаря ней, такие чемпионы растут. Даже российских футболистов с иномарок на «Яву» захотелось пересадить, бегали бы все на уровне АПЛ. А не бегают почему? «Явы» у них не было. Поэтому совсем не удивили слова промоутера Эдуарда – Андрея Рябинского. Бой такого Троянского с Теренсом Кроуфордомдействительно очень хорошая идея.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Эдуард Трояновский: У Обары удар сильнее, чем у КуэнкиЧемпион мира по версиям IBO и IBF в первом полусреднем весе россиянин Эдуард Трояновский заявил, что удар у японца Кейта Обары сильнее, чем у предыдущего соперника - аргентинца Сесара Рене Куэнки.Андрей Рябинский: Трояновский должен встретиться с Кроуфордом, идея класснаяГлава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский считает, что чемпион мира по версиям IBO и IBF в первом полусреднем весе россиянин Эдуард Трояновский в итоге должен встретиться с обладателем чемпионских поясов WBC и WBO американцем Теренсом Кроуфордом, идея объединить все титулы – классная.Андрей Рябинский: Быстрая победа Трояновского немного неожиданнаяГлава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский признался, что для него быстрая победа чемпиона мира по версии IBF и IBO в первом полусреднем весе россиянина Эдуарда Трояновского в бою с японцем Кейта Обарой стала неожиданностью.Трояновский нокаутировал Обару и выбил японца с рингаЧемпион мира по версиям IBF и IBO в 1-м полусреднем весе россиянин Эдуард Трояновский победил японца Кейту Обару.Кейта Обара: Я должен победить Трояновского нокаутомЯпонский боксер Кейта Обара поделился ожиданиями от предстоящего поединка с чемпионом мира по версиям IBF и IBO в первом полусреднем весе из России Эдуардом Трояновским.Трояновский не планирует побеждать Обару нокаутомЧемпион мира по боксу по версиям IBF и IBO в первом полусреднем весе из России Эдуард Трояновский поделился ожиданиями от предстоящего поединка с представителем Японии Кейтой Обарой.Бивол и Кузьмин посетят поединок Трояновский - ОбараРоссийские бойцы: 25-летний россиянин Дмитрий Бивол (7-0-0, 6 КО) выступающий в полутяжёлом весе и 29-летний тяжеловес Сергей Кузьмин (7-0-0, 4 КО), защищающие цвета промоутерской компании «Мир бокса», посетят поединок между чемпионом мира в первом полусреднем весе по версиям IBF и IBO 36-летним россиянином Эдуардом Трояновским (24-0-0, 21 КО) и официальным претендентом на титул Международной боксёрской федерации (IBF) 29-летним японцем Кеитой Обарой (16-1-1, 15 КО). Встреча бойцов состоится 9 сентября в Москве (УСК «Крылья Советов»).Вызов для Усика, выбор Головкина. 10 боев сентября, которые надо посмотретьВызов для Усика, выбор Головкина. 10 боев сентября, которые надо посмотретьSovsport.ru рассказывает об 10 поединках месяца, которых ждут поклонники бокса во всем мире.Стал известен полный состав участников турнира «Трояновский - Обара»9 сентября промоутерская компания «Мир бокса» организует боксёрское шоу, главным событием которого станет поединок за титулы IBF/IBO в первом полусреднем весе между россиянином Эдуардом Трояновским (24-0, 21 КО) и японцем Кеита Обарой (16-1-1, 15 КО). Всего в рамках шоу запланировано шесть поединков, среди которых бои с участием Рахима Чахкиева, Алексея Папина, Сергея Лубковича и других.Трояновский приступил к подготовке к бою с ОбаройЧемпион мира по версиям IBO и IBF в первом полусреднем весе Эдуард Трояновский приступил к подготовке к бою против японца Кеиты Обары, встреча с которым состоится 9 сентября в Москве.Эдуард Трояновский: Следующий бой планирую провести в сентябреЭдуард Трояновский: Следующий бой планирую провести в сентябреЧемпион мира по версии IBF россиянин Эдуард Трояновский рассказал о своей подготовке к поединку с японцем Кейтой Обарой.Трояновский получил перстень из белого золота и квартиру в Москве от компании «Мир бокса»Чемпион мира по версии IBF в полусреднем весе россиянин Эдуард Трояновский первым из боксеров компании «Мир бокса» был удостоен перстня из белого золота с изображением льва.Следующий бой Трояновского пройдет в сентябре в Москве или ТокиоРоссийский боксер Эдуард Трояновский, являющийся чемпионом мира по версии IBF в весовой категории до 63,5 килограмм, заявил, что его следующий бой, который продет против японца Кейта Обары, состоится в сентябре в Москве или Токио.Эдуард Трояновский проведет обязательную защиту против Кейта ОбарыЧемпион мира по версиям IBF и IBO в весовой категории до 63,5 кг россиянин Эдуард Трояновский следующий бой проведет против японца Кейта Обары.Григорий Дрозд: Кэнка в бою с Трояновским выглядел беспомощноЧемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBC 36-летний россиянин Григорий Дрозд прокомментировал победу чемпион мира в первом полусреднем весе по версии IBF, 35-летнего россиянина Эдуарда Трояновского над бывшим чемпионом мира, 35-летним аргентинцем Сесаром Рене Куэнкой.Андрей Рябинский: Трояновский боксирует, как мексиканец, а это нравится американцамГлава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский признался, что хотел бы, чтобы чемпион мира по версиям IBF и IBO в первом полусреднем весе россиянин Эдуард Трояновский перебрался выступать в США.Эдуард Трояновский: Куэнка ничем меня не удивилЧемпион мира по боксу по версиям IBF и IBO в первом полусреднем весе россиянин Эдуард Трояновский признался, что аргентинцу Сесару Рене Куэнке ничем не удалось его удивить в бою-реванше.Опять 45! Российский хронометраж едва не стал поводом для нового скандалаОпять 45! Российский хронометраж едва не стал поводом для нового скандалаРоссийский боксер Эдуард Трояновский защитил титул чемпиона мира по версии IBF в первом полусреднем весе, победив аргентинца Сесара Куэнку.Трояновский победил Куэнку и защитил титул IBF в суперлегком весеРоссийский боксер Эдуард Трояновский досрочно победил аргентинца Сезара Рене Куэнку.Апрельские баталии. Трояновский, Пакьяо и Джошуа – в этот уик-эндАпрельские баталии. Трояновский, Пакьяо и Джошуа – в этот уик-эндТрояновский попробует нокаутировать Куэнку, Брэдли попытается одолеть Пакьяо, а Мартин будет доказывать, что не зря является чемпионом

Кейта Обара
Кейта Обаравсе новости
Эдуард Трояновский
Эдуард Трояновскийвсе новости

Cпецпредложения