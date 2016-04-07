Защита Трои. Российский боксер одержал яркую победу над японцем

Чемпион мира по версиям IBF и IBO в 1-м полусреднем весе россиянин Эдуард Трояновский победил японца Кейту Обару. И сделал это очень эффектно.

Всплеск адреналина вызвал эпизод во втором раунде, когда Трояновский нанес апперкот, а его соперник вывалился за пределы ринга. Подобные случаи не редкость, но каждый их – яркий момент. Вспоминается, как Олег Маскаев выбил Хасима Рахмана с ринга, а тот попутно свалил со столов всю имеющуюся технику. Техника пострадала меньше, чем боксер. Поединок завершился победой россиянина. Бернард Хопкинс в бою с Робертом Алленом тоже оказался за пределами ринга. Причем вытолкнул его рефери Миллс Лейн, а «Би Хоп» получил травму. Бой был признан несостоявшимся. Аналогичный исход был у встречи Риддика Боу и Элайджы Тиллери. После первого раунда Тиллери пнул соперника ногой и завязался элитный мордобой. В результате которого, не без помощи Боу, Тиллери ринг покинул.



Куда более печальным исходом завершился поединок Джеральда Маклеллана и Найджела Бенна. Маклеллан «отправил Бенна к комментаторам», но Бенн вернулся на ринг, выстоял раунд и затем отправил американца в кому.

Обара, как и Бенн, вернулся на ринг. На этом сходство заканчивается. Удивительно, что рефери не отсчитал японцу нокдаун. Что заставило Обару перелететь канаты, если не удар в голову? Может, он отправился за ценным советом к своей команде? Если так, он его не получил, потому что вернулся ринг. Трояновский к этому моменту уже исполнил победный кульбит и не был настроен затягивать бой. Эдуард вцепился в Обару, который даже не понимал, что это за парень и зачем он его бьет. Рефери сжалился над японцем и оттащил Трояновского, объявив победу техническим нокаутом.

Что не говори, а за два года Эдуард показал фантастический прогресс. Я видел Трояновского на открытой тренировке этим летом. Небольшой парень, жилистый, худощавый. Он не производил впечатления машины для выбрасывания соперников за пределы ринга. Но потом он приступил к упражнениям. О силе его рук многое сказали обыкновенные подтягивания. В одну секунду он совершал хват, а в другую уже не просто находится плечами на одном уровне с перекладиной, а висел на ней сверху на вытянутых руках! Я так несколько раз, не сбавляя оборотов.

У меня в тот момент, как у человека, которому никогда не давались даже обычные подтягивания, отвисла челюсть. Может отвисло что-то еще. Не могу судить, поскольку не видел себя со стороны. Просто был заворожен тем, как легко Трояновский делает подтягивания в полный рост, словно прыгая в воздухе. Сам Эдуард немного позже рассказал мне, когда и каким способом заложил такую физическую базу.

– Времени мало, поэтому увлечение только одно, – сказал Трояновский. – Когда есть время, возможность и позволяет погода, люблю прокатиться на мотоцикле.

– Какая марка? «Ява»?

– «Харлей Дэвидсон», – улыбается Эдуард. – Но «Ява» у меня тоже была. Ее в народе называли «старушкой». Древняя модель.

– Насколько «Ява» лучше «Харлей Дэвидсона»?

– Намного лучше! Могу сказать, что она на мне покаталась больше, чем я на ней. В этом есть определенные плюсы. Уже с тех времен, когда мне было 15 лет, я развивал физическую выносливость, толкая эту «Яву» по всей области. День ремонтировал – день ездил. Поэтому сейчас я уже отыгрываюсь и катаюсь сам – на «Харлей Дэвидсоне».

Вот и ругай после этого отечественную промышленность. Благодаря ней, такие чемпионы растут. Даже российских футболистов с иномарок на «Яву» захотелось пересадить, бегали бы все на уровне АПЛ. А не бегают почему? «Явы» у них не было. Поэтому совсем не удивили слова промоутера Эдуарда – Андрея Рябинского. Бой такого Троянского с Теренсом Кроуфордом – действительно очень хорошая идея.