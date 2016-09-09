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Борис Майоров: Матчи в Пекине – экзотика! В Нижнем китайскому клубу будет туго

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Борис Майоров: Матчи в Пекине – экзотика! В Нижнем китайскому клубу будет туго

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров – о двух неожиданных победах «Куньлуня» и сегодняшней встрече китайского клуба с «Торпедо».

Дебютант нашей лиги, китайский клуб «Куньлунь Ред Стар», который только в середине июля начала собирать игроков в сою команду, стартовал в чемпионате КХЛ неожиданно резво - с двух побед над соседями по дивизиону Аркадия Чернышева - «Амуром» и «Адмиралом».

Две победы в двух матчах. Восемь заброшенных шайб. «Куньлунь» стартовал немного позже остальных участников чемпионата. Но на сегодняшний день китайский клуб – единственный, кто не просто не потерпел ни одного поражения на старте, а вообще не потерял очков. Это факт! И хотя делать далеко идущие выводы из него, конечно, не стоит, факт удивительный.

Неужели китайский клуб может стать с ходу одним из лидеров КХЛ? Возможно ли это? С этим вопросом «Советский спорт» обратился к нашему эксперту двукратному олимпийскому чемпиону и капитану сборной СССР Борису Майорову.

- Я предупреждал еще перед стартом чемпионата, что «Куньлунь» - далеко не подарок, - напомнил Борис Майоров. – Состав у китайского клуба довольно приличный. Я бы поставил его по уровню в один ряд с «Трактором», «Автомобилистом», «Югрой», «Спартаком»… Если говорить о зарубежных клубах – со «Слованом» и минским «Динамо». Ведь мастеров-то в уоманде хватает. И что удивительного в том, что они показывают добротный хоккей?

Другой вопрос – насколько китайскому клубу хватит этого запала. Сейчас к нему самое пристальное внимание, на матч приезжают очень серьезные люди из правительства Китая и России. Присутствуют руководители КХЛ. Все мы понимаем, что это важный политический проект между двумя державами. И игроки это, конечно, тоже чувствуют. А для соперников матчи в Пекине – в новинку. Я вот, к примеру, 78 лет на свете прожил, а в Китае ни разу не был. Для хоккеистов это пока своего рада экзотика.

Но постепенно все придет на круги своя, улягутся эмоции, к «Куньлуню» в КХЛ привыкнут. Поэтому сможет ли он длительное время выдерживать конкуренцию с нашими клубами – пока вопрос.

Отмечу, что и команды, которые одолел китайский клуб – далеко не лидеры в нашей лиге. Давайте посмотрим, что он покажет в поединках, к примеру, с армейцами из Питера или Москвы. Или хотя бы – с крепким и зубастым «Торпедо», с которым в субботу проведет следующий матч. По сути, матч в Нижнем Новгороде станет для него уже настоящей проверкой.

Напомним, что матч «Торпедо» - «Куньлунь Ред Стар» начнется в субботу 10 сентября. До этого китайский клуб одержал победу в Хабаровске со счетом 2:1. А затем разгромил в Пекине «Адмирал» - 6:3.

Матч

Торпедо - Куньлунь Ред Стар

Место и дата

10 сентября 17:30, Нагорный, Онлайн-трансляция



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