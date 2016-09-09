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По сценарию Пепа. Гвардиола снова обыграл Моуриньо

Дмитрий Гирин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
По сценарию Пепа. Гвардиола снова обыграл Моуриньо
Источник: Reuters

«Манчестер Сити», ведомый Хосепом Гвардиолой, одержал победу в дерби над «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо.

КОГДА ПЛАН РУХНУЛ

Некоторые болельщики жаловались – мол, неудачная дата для дерби. Начало сезона, да еще и сразу после паузы на матчи сборных, когда половина футболистов и «Юнайтед», и «Сити» разлетается по всему свету. Однако известный журналист Джонатан Уилсон, сотрудничающий с иданием The Guardian, в тексте, предваряющем матч, написал, что все эти разговоры – ерунда. Можно обыгрывать «Халл», «Сандерленд», «Борнмут» и так далее, но узнать истинную силу и потенциал команд можно будет только в очном противостоянии. Так что сейчас – самое время.

Тот уже Уилсон, анализируя противостояние Жозе Моуриньо и Хосепа Гвардиолы, задавался вопросом: станет ли португалец выпускать еще одного футболиста в центр поля, дабы помешать «Сити» разыгрывать мяч? Излюбленная схема португальца, начиная еще с работы в «Интере» - 4-2-3-1. Так он играл в своем первом испанском «класико», возглавив «Реал», и был жесточайшим образом бит «Барселоной» Гвардиолы – 0:5. После чего в матчах с каталонцами перешел на 4-3-3 с тройкой разрушителей в центре поля, чтобы как-то противодействовать «тики-таке».

Как оказалось, в этом плане ничего менять Моуриньо не стал. Те же 4-2-3-1, Феллаини и Погба в центре поля и Руни в роли атакующего хавбека. Но зато португалец поменял фланговых футболистов – вместо Маты и Марсьяля появились Мхитарян и Лингард. Футболисты, во-первых, более быстрые и резкие, а, во-вторых, способные лучше отрабатывать в обороне. Учитывая, что на бровках у «Сити» играют скоростные Стерлинг и Нолито, а крайние защитники при позиционных атаках смещаются в центр, идея была понятна.

Но она провалилась. Мхитарян и Лингард не успевали ни впереди, ни сзади, так что страховать крайних защитников Валенсию и Шоу зачастую приходилось центральным – Байи и Блинду, что, соответственно, освобождало зоны в середине. В перерыве Моуриньо признает, что план не сработал и сделает двойную замену, выпустив Рэшфорда и Эрреру и перестроив игру.

ДЕ БРЮЙНЕ+ИХЕАНАЧО=ГОЛ

Источник: Reuters

Что касается Гвардиолы, то он вынужден был решать проблему отсутствия Агуэро, начавшего отбывать трехматчевую дисквалификацию. Забавно, что это оказалось проблемой и для Моуриньо, который перед матчем сказал: «Мы знаем, как играет Агуэро, знаем все его сильные и слабые стороны. Теперь же у «Сити» появляется масса вариантов, так что мы должны были шаг за шагом отрабатывать каждый из них». В итоге Гвардиола не стал менять привычную схему 4-1-4-1, а на острие вместо Агуэро отправился Ихеаначо, ставший в итоге одним из героев матча.

Да и вообще, первый тайм в исполнении «Сити» получился практически образцовым. «Горожане» демонстрировали отменное движение, как и все команды Гвардиолы охотно прессинговали соперника, не давая ему вообще начинать атаки и, что стало неожиданным, выигрывали большинство единоборств.

Наверное, мало кто удивился, когда после первых 10 минут владение мячом было 70 на 30 процентов в пользу гостей, куда более удивительным было то, как «Сити» забил первый гол. «МЮ» первый раз в матче попытался прихватить соперников у их штрафной, когда «горожане» начинали игру ударом от ворот, Коларов, не рискуя, выбил мяч вперед, Ихеаначо, не встретив сопротивления со стороны Байи, сбросил мяч де Брюйне, а тот опередил очень вяло сыгравшего в этом эпизоде Блинда и, выйдя один на один с де Хеа, спокойно пробил в угол. Момент, совершенно нетипичный для команд Гвардиолы!

БРАВО – НЕ БРАВО

Источник: Reuters

Второй гол «горожан» – Ихеаначо добил мяч в ворота после опадания де Брюйне в штангу – вытекал из логики игры и, будь дело где-нибудь в Испании, наверняка похоронил бы всякую интригу. Но играть на том уровне, что демонстрировал «Сити» в первые 40 минут, весь матч невозможно. А тут еще хозяевам помог Браво. Чилиец, дебютировавший в премьер-лиге – голкипер опытный, умный и прекрасно играющий ногами, не хуже иных полевых футболистов. Но в Англии ему придется адаптироваться к местному футболу и тамошней игре на выходах. Даже 192-сантиметровый де Хеа в свой первый сезон в Британии имел с этим большие проблемы и совершил немало ляпов, что уж говорить о 184-сантиметровом Браво. После навеса со штрафного чилиец выронил мяч из рук точно на ногу Ибрагимовичу, который забил свой четвертый гол в премьер-лиге.

Совершив, как мы уже сказали, в перерыве двойную замену, Моуринью перестроил игру. Слева стал играть Рэшфорд, Руни ушел направо, Феллаини выдвинулся вперед, ближе к Ибрагимовичу, а Погба стал единственным опорным хавбеком. И, в общем-то, это сработало – «Юнайтед» прибавил в движении, стал куда чаще доставлять мяч в чужую штрафную, а Ибрагимович – бить по воротам. Наконец-то заработали фланги.

На это Гвардиола ответил, выпустив на поле Фернандо, который стал помогать четверке защитников, и скоростного дриблера Сане (юный немец дебютировал в премьер-лиге), чтобы заставить Рэшфорда побольше отрабатывать сзади. В результате второй тайм смотрелся на одном дыхании – игра почти не задерживалась в центре поля. Моментов у «Сити» было побольше – тут можно вспомнить удар де Брюйне в штангу. «Юнайтед» же в концовке перешел на банальный навал, что, наверное, неудивительно, учитывая наличие в составе Ибрагимовича, Феллаини и Погба. Но «Сити» выстоял и единолично возглавил турнирную таблицу (догнать «горожан», правда, может «Челси»).

Моуриньо и Гвардиола пожали друг другу руки и даже приобнялись перед матчем, обменялись рукопожатием и после финального свистка, равно как и представители их штабов. Португалец , надо отдать ему должное, в Англии ведет себя корректно и умеет держать удар. Но даже он не может не признать – первый раунд новой серии их соперничества остался за Гвардиолой.

Матч

Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити - 1:2 (1:2)

Голы

де Брюйне 15 (0:1). Ихеаначо 36 (0:2). Ибрагимович 42 (1:2).

Состав

Манчестер Юнайтед: де Хеа, Байи, Блинд, Шоу (Марсьяль, 81), Феллайни, Валенсия, Погба, Лингард (Рэшфорд, 46), Мхитарян (Эррера, 46), Руни, Ибрагимович

Манчестер Сити: Браво, Отаменди, Санья, Стоунз, Коларов, де Брюйне (Сабалета, 90), Силва, Нолито, Ихеаначо (Фернандо, 53), Стерлинг (Сане, 60), Фернандиньо

Предупреждения:

Байи, 45; Ибрагимович, 51; Феллайни, 52; Руни, 83 - Силва, 42; Фернандиньо, 90

Судья:

Марк Клаттенбург (Англия)

Место и дата

10 сентября 14:30, Олд Траффорд, Текстовая трансляция

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