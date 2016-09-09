Мозякин на вершине! Как капитан «Магнитки» повторил рекорд Михайлова

Уникальное достижение Бориса Михайлова – 428 шайб в чемпионатах страны – покорено. В субботу его повторил лидер «Магнитки» Сергей Мозякин.

Свершилось! Суперрекорд результативности знаменитого армейского нападающего, капитана сборной СССР Бориса Михайлова пока еще не побит. Но уже повторен. Только два игрока за всю историю нашего хоккея могут заявить, что забросили в чемпионатах страны по 428 шайб. Вторым, вслед за Михайловым стал форвард «Магнитки» Сергей Мозякин.

Вот как это.

Сегодня «Металлург» принимал дома финский «Йокерит». На 56-й минуте при счете 2:1 в пользу хозяев. Мозякин отправил шайбу в ворота, завершим атаку, начатую Яном Коваржем и Евгением Бирюковым.

Так была заброшена самая историческая шайба в истории нашего хоккея.

За плечами у 35-летнего ветерана 14 сезонов в чемпионатах страны. И, наверное, все свои шайбы он и сам вспомнить просто не в состоянии. Но нынешний чемпионат КХЛ – особый. Никто не сомневался, что именно в нем падет казавшийся еще буквально несколько лет назад вечным рекорд Бориса Михайлова.

– Сколько там осталось Мозякину чтобы дотянуться до Бориса Петровича? Четыре шайбы. Даю ему восемь игр, чтобы догнать Михайлова, – заявил перед началом чемпионата эксперт «Советского спорта» двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров. И не ошибся в прогнозе!

Борис Михайлов: Еще год назад сказал Мозякину, что он – великий

Мозякин уложился аккурат в восемь поединков. Давайте, вспомним, как Сергей шел к рекорду в текущем сезоне.

22 августа. «Металлург» Мг – ЦСКА – 3:2

В матче Открытия, где встретились финалисты Кубка Гагарина Мозякин вывел «Магнитку» вперед (2:1). И если бы у него была своя коллекция голов, то эта заброшенная шайба стала одним из ее шедевров.

Сергей получает шайбу на левом фланге у синей линии. Делает красивый финт, заставляя двух игроков ЦСКА столкнуться и выпасть из игры. А лидер «Магнитки» смещается в центр, и посылает шайбу в свой любимый верхний угол.

25 августа. «Северсталь» – «Металлург» Мг – 3:2 бул.

В Череповце Мозякин спасает свою команду на 55-й минуте, сравнивая счет – 2:2. И в итоге зарабатывает для уральцев одно турнирное очко.

На этот раз шайба Сергея – счастливый случай. Мощнейший бросок его партнера по «Металлургу» Виктора Антипова прошивает череповецкого голкипера насквозь. Но шайба теряет скорость и выползает на пятачок за спиной у Якуба Коваржа. Первый рядом с ней оказывается Мозякин, оформив гол уже в пустые ворота.

27 августа. СКА – «Металлург» Мг – 4:2

На этот раз гол Мозякина не спас действующих чемпионов от поражения в матче. Зато здорово подогрел интригу в нем! Ведь Сергей вывел уральцев вперед (2:1), когда на площадке против его тройки сражалось питерское звено знаменитого Павла Дацюка.

И магнитогорцы тогда зажали питерцев в зоне! Первый бросок по воротам Коскинен отбил. Но на беду вратаря СКА шайба отскочила прямо на «крюк» капитану «Магнитки». Помешать ему никто уже не успевал. И через мгновение шайба уже влетала в ворота, пущенная точнехонько под перекладину.

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…После этого у «металлургов» было еще два выездных матча, в которых их лидер взял паузу – с «Автомобилистом» и «Югрой». Затем два домашних поединка – с «Амуром» и рижским «Динамо», где Сергею также отличиться не удалось. И все же свой рекордный гол Мозякин забросил дома – на глазах у магнитогорских болельщиков. Теперь рекорд лучшего голеодора нашего хоккея теоретически может обновляться в каждом матче «Магнитки». Следим!