«Зенит» сыграет на Крестовском весной. Позитивные итоги визита ФИФА в Петербурге

Стадион в Петербурге отстрелялся на инспекции ФИФА: теперь и нам рассказали, как собираются до 26 декабря закончить строительство арены.



План составлен

За неделю стадион на Крестовском острове принял два визита. Сначала, в первый сентябрьский уик-энд, всех обнадежил Виталий Мутко, заявивший, что ситуация под контролем. Теперь в этом убедились гендиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин и директор департамента ФИФА по проведению соревнований Колин Смит. Компанию при обходе стадиона им составляет вице-губернатор Игорь Албин, которому приходится чуть ли не жить на объекте с июля. Даже сейчас, когда генподрядчик сменился, и «Метрострой» уже вовсю работает.

Контроль на объекте жесткий: вход на территорию арены для журналистов только по документам, а для строителей – по специальным магнитным ключам. Кроме того, впервые пресс-подход проходит не на стадионе, а около будущей входной группы. Говорят, таково веление заказчика.

Пока Сорокин, Смит и Албин обследуют стадион, комитет по строительству делится своим отчетом о последних событиях. Во-первых, составлен четкий план, когда должны завершиться конкретные работы: в сентябре нужно закончить с монтажом раздвижной кровли и системой ее управления, а также завершить отделочные работы и установить кресла для зрителей.

За следующий месяц необходимо разделаться с выкатным полем, с 1 по 20 октября планируется его заезд в чашу стадиона. В планах на ноябрь – установка видеотабло и монтаж инженерных систем. Как известно, строительные работы должны завершиться 26 декабря, а за два дня до Нового года арену официально нужно ввести в эксплуатацию.

Оборудование попросят у «Газпрома»

Второй момент – использование стадиона «Зенитом». Меморандум о взаимодействии между клубом и городом по передаче арены петербургскому клубу подписали 11 августа, а сейчас идет работа над договорами аренды стадиона и концессии. Права на управление стадионом сине-бело-голубые должны получить в марте. Что своевременно: уже в апреле здесь пройдет первый официальный матч, и его проведет именно «Зенит».

– Тестовые матчи запланированы на апрель-май, расписание можете посмотреть на сайте РФПЛ. Это матчи «Зенита» с «Тереком», «Уралом», – говорит Сорокин и после подсказки вспоминает, что на этот стадион приедет еще и «Краснодар», у которого в этом сезоне свое новоселье.

Кроме того, губернатор города Георгий Полтавченко подготовил письмо для председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера с просьбой начать закупку оборудования для стадиона. В перечень вошло следующее (далее – выдержка из документа):

– оборудование и материалы для агротехнического обслуживания футбольного поля

– оборудование и материалы спортивной технологии

– оборудование и расходные материалы, необходимые для ежедневного обслуживания и