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«Зенит» сыграет на Крестовском весной. Позитивные итоги визита ФИФА в Петербурге

Максим Шитиков
Источник:  Spb.Sovsport.ruКомментарии
«Зенит» сыграет на Крестовском весной. Позитивные итоги визита ФИФА в Петербурге
Источник: Стадион «Питер-Арена»

Стадион в Петербурге отстрелялся на инспекции ФИФА: теперь и нам рассказали, как собираются до 26 декабря закончить строительство арены.

План составлен

За неделю стадион на Крестовском острове принял два визита. Сначала, в первый сентябрьский уик-энд, всех обнадежил Виталий Мутко, заявивший, что ситуация под контролем. Теперь в этом убедились гендиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин и директор департамента ФИФА по проведению соревнований Колин Смит. Компанию при обходе стадиона им составляет вице-губернатор Игорь Албин, которому приходится чуть ли не жить на объекте с июля. Даже сейчас, когда генподрядчик сменился, и «Метрострой» уже вовсю работает.

Контроль на объекте жесткий: вход на территорию арены для журналистов только по документам, а для строителей – по специальным магнитным ключам. Кроме того, впервые пресс-подход проходит не на стадионе, а около будущей входной группы. Говорят, таково веление заказчика.

Пока Сорокин, Смит и Албин обследуют стадион, комитет по строительству делится своим отчетом о последних событиях. Во-первых, составлен четкий план, когда должны завершиться конкретные работы: в сентябре нужно закончить с монтажом раздвижной кровли и системой ее управления, а также завершить отделочные работы и установить кресла для зрителей.

За следующий месяц необходимо разделаться с выкатным полем, с 1 по 20 октября планируется его заезд в чашу стадиона. В планах на ноябрь – установка видеотабло и монтаж инженерных систем. Как известно, строительные работы должны завершиться 26 декабря, а за два дня до Нового года арену официально нужно ввести в эксплуатацию.

Оборудование попросят у «Газпрома»

Второй момент – использование стадиона «Зенитом». Меморандум о взаимодействии между клубом и городом по передаче арены петербургскому клубу подписали 11 августа, а сейчас идет работа над договорами аренды стадиона и концессии. Права на управление стадионом сине-бело-голубые должны получить в марте. Что своевременно: уже в апреле здесь пройдет первый официальный матч, и его проведет именно «Зенит».

– Тестовые матчи запланированы на апрель-май, расписание можете посмотреть на сайте РФПЛ. Это матчи «Зенита» с «Тереком», «Уралом», – говорит Сорокин и после подсказки вспоминает, что на этот стадион приедет еще и «Краснодар», у которого в этом сезоне свое новоселье.

Кроме того, губернатор города Георгий Полтавченко подготовил письмо для председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера с просьбой начать закупку оборудования для стадиона. В перечень вошло следующее (далее – выдержка из документа):

– оборудование и материалы для агротехнического обслуживания футбольного поля

– оборудование и материалы спортивной технологии

– оборудование и расходные материалы, необходимые для ежедневного обслуживания и

эксплуатации инженерных систем

– оборудование и материалы складского хозяйства

– оборудование и материалы пищевой технологии.

ФИФА: Изменения на арене видны невооруженным глазом

– На прошлой неделе на арену приезжали наши технические сотрудники. Они сообщили в отчете, что достигнут определенный прогресс - и мы увидели это, – начинает речь Колин Смит. Он, напомним, за проведение соревнования в ФИФА отвечает. – Хочу поблагодарить губернатора и его заместителя, да и в общем все городские власти за приложенные усилия. Мы понимаем, что предстоит проделать много работы, но думаю, сейчас появились новые силы, чтобы закончить все строительство вовремя.

– Когда стадион будет переведен в зеленую зону? – буквально неделю назад Виталий Мутко дал прогноз, что это произойдет через 15 дней. Шесть из них уже прошло.
– Это не такой простой вопрос, последние 18 месяцев мы готовили различные технические отчеты по состоянию стадиона. И нельзя сказать, что статус вдруг из желтой зоны изменится на зеленую.

– То есть арена остается в желтой зоне?
– Что вы так цепляетесь к цветам? (улыбается) Для нас важно техническое строительство. Мы видим полную привязанность властей города, в частности вице-губернатор сюда лично приезжает каждый день. Мы получили все гарантии, что строительство будет завершено в декабре. Вы и сами, сюда приходя, видите происходящие изменения, они заметны невооруженным глазом – как объект растет и развивается.

Вице-губернатор Албин: В футбол на стадионе можно играть уже сегодня

– Вы обещали, что тестовый матч пройдет в сентябре, – вопрос вице-губернатору Игорю Албину, который как раз и контролирует все в ежедневном режиме. И он отлично знает, что пока на стадионе могут играть лишь строители.
– Футбольное поле готово, – утверждает чиновник. Сами объекты журналистам не показывают, остается поверить. – В рамках меморандума, подписанного с «Зенитом», эксплуатация газона находится в поле зрения клуба, он нас сопровождает ежедневно. Подготовлено порядка 1800 замечаний по эксплуатации стадиона. Мы совместно с «Зенитом» и оргкомитетом эти замечания устраняем. В футбол можно играть уже сегодня, но решения принимает «Зенит». Осталось только ворота поставить и разметку нанести.

– У нас своя внутренняя установка, что стадион в последнее время всегда находился в красной зоне, – говорит вице-губернатор о самом актуальном вопросе последних дней. – Сейчас мы в желтой, и это прогресс. В зеленой окажемся в тот момент, когда подпишем акт ввода объекта в эксплуатацию. Это тоже нормально. Введем объект – получим зеленый сигнал светофора.

Согласно отчету строительного комитета, на арене работают 2500 человек. Албин же называет другую цифру.

– Сегодня на объекте заняты 3900 человек, по проекту организации строительства их должно быть 4000. Максимальная численность будет достигнута в конце октября-начале ноября – 4500. Затем пойдем на сокращение, – заявляет Албин.

Транспортный вопрос – вот где еще у ФИФА много вопросов. Это не по линии генподрядчика, который менялся, но по части вице-губернатора.

– Основной способ доставки болельщиков – выделенные полосы для общественного транспорта, – отражает очередную атаку Игорь Албин. – К Кубку конфедераций готовим ввод в эксплуатацию Яхтенного моста, где совмещены автомобильная и пешеходная зона, преимущественно там будут ходить пешеходы. До конца года побалуем жителей города наработками по аэроэкспрессу. Еще готовим технико-экономическое обоснование по возможному созданию ветки метро к аэропорту «Пулково», чтобы сопоставить, что выгодно: уходить под землю или идти по предложенному варианту с аэроэкспрессом.

Аэроэкспресс и метро к аэропорту – идеи не новые, но давно не обсуждавшиеся. Если их удастся реализовать к чемпионату мира – футбольному турниру будут наверняка благодарны почти все жители города.

Следующий пункт инспекции Сорокина и Смита – Калининград. Теперь им разбираться в том, насколько быстро нагоняет темп стадион, который начали строить позже всех.

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