«А что я такого сделал?» Как Сергей Мозякин перевернул веху хоккейной истории

Последние две недели Магнитогорск, да и весь российский хоккей, пребывали в волнительном ожидании. Сергей Мозякин, забросив питерским армейцам, взял снайперскую паузу, остановившись в шаге от исторического рубежа в 428 шайб.

Мозякин на вершине! Как капитан «Магнитки» повторил рекорд Михайлова

Сергей не любит давать интервью, предпочитая словам дело, поэтому узнать у него самого, насколько давила эта цифра, мы не можем. Но и Александр Овечкин, который оказывался в шайбе от «пика-500» в прошлом сезоне НХЛ, долго не мог перешагнуть через исторический рубеж. И 400-я шайба Мозякину далась далеко не с первой попытки: подобравшись к юбилею, капитан «Магнитки» сбавил привычный забивной темп, забив в четырех играх всего однажды.

Но на этот раз Сергей буквально оказался в настоящей пустыне! Четыре игры подряд шайба после его бросков упорно не хотела идти в сетку. Мозякин стрелял и со своих любимых позиций, и пробовал застать голкиперов врасплох – все «в молоко». В матче с «Югрой» партнеры раз за разом выводили капитана на убойную позицию, откровенно играли на него. В итоге Мозякин не забил, а «Металлургу» такая манера игры стоила трех очков.

«Как заговорили!» – удивлялись магнитогорские болельщики, принося на матчи все хоккейные амулеты, которые хоть немного казались им фартовыми.

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Уже и сам Мозякин лишний раз предпочитал броску передачу, иной раз заставая коллег по звену врасплох. Конечно, ведь всем известно: «Не знаешь, что делать – отдай Мозякину». И вдруг как отрезало – волшебная формула перестала работать…

…Апофеозом становится момент в первом периоде матча с «Йокеритом» – Ян Коварж филигранным пасом отрезает всю оборону финнов, оставляя Мозякина расстреливать Запольски. И Сергей обманывает голкипера! Но за вратаря гостей играет штанга.

До конца игры остается 4 минуты и 45 секунд. И вот он – момент «икс». Снова ассистирует Коварж – из-за ворот он подносит снаряд дежурящему на пятаке Мозякину. Кажется, у «Арены «Металлург» замирает сердце. Вот же!

И Сергей мощно «шьет» в «девятку». А шайба летит, словно в фильме «Матрица», историческое мгновение тянется целую вечность. Наконец за спиной Запольски колышется сетка. Мощно, точно, безапелляционно! Заклятие снято, есть рекорд!

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На лед летят бейсболки – как во время хет-трика. Ошарашенные финны не вполне понимают, что происходит. Но судьи не наказывают «Магнитку» – только что пало достижение, к которому не мог подобраться ни один хоккеист три десятка лет. И, судя по всему, не побьет еще минимум – столько же.

Мозякина поздравляют партнеры, тренеры. Трибуны скандируют «Мо-зя-кин! Мо-зя-кин!», большая часть арены стоя приветствует своего кумира.

Сам Мозякин смущенно улыбается и, кажется, хочет, чтобы поскорее продолжился матч, а его достижение осталось на страницах хоккейных альманахов. Недавно «Биг Мо» метко назвали «молчаливым киллером». А настоящим самураям не пристало выставлять напоказ свои эмоции.

– Сергей, сегодня-то скажете пару слов? – у входа в раздевалку после сирены, которая фиксирует историческую для капитана победу «Магнитки», Мозякина встречают репортеры.

– А что сегодня? – недоуменно пожимает плечами лучший снайпер в истории отечественного хоккея. – Что я такого сделал?

И с хладнокровием прирожденного убийцы скрывается внутри раздевалки. Он еще скажет, можно не сомневаться – вслух, на поле. И ведь полтысячи голов не выглядят непокоримым рубежом…

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– Я горжусь парнями, ведь мы провели сегодня лучший матч в сезоне, – на пресс-конференции Майкл Пелино, исполняющий обязанности главного тренера на время отъезда Ильи Воробьева в сборную России, объясняет и журналистам, и, наверное, Сергею, что он «такого сделал». – А отдельно я рад за Сергея Мозякина, который достиг показателя Бориса Михайлова – лучшего показателя в истории отечественного хоккея – 428 голов. У Сергея получился прекрасный гол, очень красивый. Данис Зарипов набрал 500 очков в КХЛ. Денис Платонов забросил победный гол, который стал для него 150-м за «Металлург». И все это случилось в такой сложной игре, что наверняка позволяет ребятам гордиться собой еще больше.