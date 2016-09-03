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«Нас спас вратарь премьер-лиги». Как зенитовцы облегчили задачу «Динамо»

Андрей Васильев
Источник:  Spb.Sovsport.ruКомментарии
"Зенит-2" и "Тосно" сыграли вничью
"Зенит-2" и "Тосно" сыграли вничьюИсточник: ФК «Зенит»

Артем Милевский пока за «Тосно» не играет, а вот в «Зените-2» есть игрок уровня премьер-лиги: он взял пенальти и увеличил отрыв «Динамо».

Милевский потеет ради дебюта

Главный новичок всей ФНЛ Артем Милевский на стадионе, но не в заявке на матч. Его и не ждали, потому что гендиректор клуба Вячеслав Матюшенко сразу обозначил: форварду понадобится две недели, чтобы набрать форму. Фотографии Милевского из тренажерного зала, где он весь в поту, убеждают, что все идет по плану. Дебют Артема, возможно, будет в Великом Новгороде в следующую субботу – против «Волгаря».

Милевский спокоен и расслаблен, он рядом с трибуной говорит с кем-то по телефону. А потом скрывается, буквально пропадает. В единственной ложе малой арены «Петровского» его нет, на трибуне с болельщиками «Зенита» ему тоже не место. А там, где болельщики «Тосно», нет крыши – в полутропический ливень это серьезная проблема. И заболеть можно, тем более ненавязчивый ветерок тоже обдувает.

– Конкуренция с Милевским? Посмотрим, Артем пока набирает форму. Но по тренировкам уже было видно, что он очень качественный нападающий, – говорит уже полгода как форвард «Тосно» Евгений Марков. – Милевский все-таки поиграл на чемпионате мира и в Лиге чемпионов. Когда в детстве смотрел на его игру по телевизору, был очень впечатлен. Думаю, Милевский очень поможет «Тосно».

Болезнь в планы Милевского точно не входит. В его графике победы, победы, победы – и логичный выход в премьер-лигу как итог сезона. Чтобы в следующем играть уже не со вторым составом «Зенита», а с основным. И на новеньком стадионе. В этом плане, кстати, все может очень удобно в Петербурге сложиться: «Зенит» как раз весной уже начнет играть на многострадальной достроенной арене, а старенький, но полностью соответствующий всем требованиям элитного дивизиона «Петровский» освободится как раз для «Тосно» – и никакой дележки с зенитовцами не будет.

«Зенит» вряд ли доволен, «Зенит-2» спасается

Отношения между соседями – «Зенитом» и «Тосно» – наверняка похолодели после недавней истории с переходом Дмитрия Богаева и Павла Киреенко. Мы разбирались подробно в том, насколько законными были все движения в этой истории.

«Зенит» ничего не просил». Законно ли зенитовцы перешли в «Тосно» через Литву?

Оказалось, все чисто: футболисты, которым тосненцы предлагали контракты еще в начале лета, просто перешли в литовскую «Палангу» без компенсации, а потом оттуда «Тосно» взяло их в аренду до конца сезона. Однако «Зенит» вряд ли доволен, что ему в итоге не компенсировали подготовку игроков.

– Вам не кажется, что после трансферов Богаева и Киреенко ваши отношения с «Зенитом» могут испортиться? – после игры корреспондент Spb.Sovsport.ru Константин Белюков задаст гендиректору «Тосно» Вячеславу Матюшенко прямой вопрос.
– Мы никогда с «Зенитом» не ругались, – без сомнений скажет он в ответ. – Не могу сказать, как себя в этой ситуации проявит «Зенит». С нашей стороны отношение к «Зениту» абсолютно нормальное.

В старте на очный матч с «Зенитом-2» только Богаев – и, судя по лицу, с настроем у него все в порядке. Владислав Радимов подшучивает над Киреенко: он показывает своему бывшему подопечному, что тот перепутал скамейку – присядь, жестом как будто говорит Радимов, на нашу, зенитовскую.

Первый тайм – под дождем и на синтетике малой арены, на которую часто жалуются – безынтересное зрелище. Только пара стыков привлекает внимание и почти ошибка зенитовского вратаря Егора Бабурина: он роняет мокрый мяч после удара издалека – однако вице-лидер ФНЛ этим не пользуется. А надо бы, ведь лидер «Динамо» и идущий третьим «Факел» победили.

Гол в итоге делает парень, который зимой перешел из «Зенита» в «Тосно» напрямую: тот самый форвард Евгений Марков забивает бывшим в середине второго тайма. Еще два всплеска эмоций на трибунах – Кутьин бьет пенальти прямо в Бабурина, Зырянов выходит на замену – на табло никак не отражаются. А вот Алексей Евсеев за десять минут до финала свой одиннадцатиметровый реализует.

«Предложение из премьер-лиги приму моментально»

– В дождь играть хорошо: мяч быстрый, а еще в дождь проявляется техническое мастерство футболиста, – Владиславу Радимову это важнее, он готов и мокнуть на бровке. – Ключевой момент – спасение Бабурина. Вообще Егор – вратарь премьер-лиги. Нам повезло, что он сейчас с нами. По той работе, которую он показывает, он заслуживает места в премьер-лиге.

– Пенальти этот привез я, – герой Бабурин начинает по порядку. – Нападающий сыграл умно: увел мяч в сторону, а я шлагбаумом упал перед ним. А что Кутьин пробьет по центру – не знал, просто ждал удар.

– Если у меня будут предложения из премьер-лиги зимой – приму моментально. Летом предложений не было, – реагирует Бабурин на слова своего главного тренера. – А пока все мои действия – чтобы попасть в первую команду. Думаю, что это вполне возможно.

Алексей Евсеев не хочет признаваться, обманывал он голкипера или просто пробил с пенальти, куда хотел. Интервью, говорит, ведь могут увидеть – и расколоть полузащитника как пенальтиста. Он был в молодежной сборной только что – а потому ему и объясняться за выступление команды в отборе.

– Если бы Австрия не обыграла Финляндию, мы бы могли рассчитывать на что-то теоретически, но они забили на 91 минуте, – сожалеет Алексей. – Плохо, что нет шансов выйти. Но пусть этим занимаются другие люди. Думаю, все понимают.

Матч

Зенит-2 - Тосно - 1:1 (0:0)

Голы

Марков 64 (0:1). Евсеев 80 (1:1 - пен.).

Состав

Зенит-2: Бабурин, Йованович, Зуев, Карпов, Мильдзихов (Костин, 84), Камышев (Зырянов, 77), Чернов, Евсеев, Проничев (Исаев, 70), Ящук, Гасилин (Долгов, 75)

Тосно: Нигматуллин, Гарбуз, Абазов, Дугалич, Буйволов, Богаев, Галиулин, Палиенко (Мухаметшин, 77), Кашчелан, Кутьин, Марков

Незабитые пенальти

Кутьин (Тосно), 71

Предупреждения:

Проничев, 45; Мильдзихов, 63; Бабурин, 71; Долгов, 89 - Богаев, 90

Судья:

Тимур Арсланбеков (Россия)

Место и дата

10 сентября 19:00, МСА Петровский, Текстовая трансляция

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