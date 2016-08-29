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Травма Беспалова, 11 шайб в Сочи и рекорд Мозякина. Видеообзор матчей КХЛ

Андрей Ефимов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Травма Беспалова, 11 шайб в Сочи и рекорд Мозякина. Видеообзор матчей КХЛ
Источник: КХЛ ТВ

Видео-обзор самых ярких моментов последних матчей Континентальной хоккейной лиги.

Травма Беспалова

Форвард «Амура» Глеб Клименко на огромной скорости влетел в голкипера московского «Спартака» Никиту Беспалова.  Вратарь «красно-белых» покинул лед на носилках и, по словам главного тренера москвичей, выступившего на послематчевой конференции, выбыл из строя надолго. Форвард «Амура» получил законные 5+20, а место Беспалова занял шведский голкипер «Спартака» Маркус Свенссон.


Промах Лингле

«Салават Юлаев» продолжает лихорадить. Подопечные Игоря Захаркина уступили в четвертом матче подряд (три из них на домашнем льду), и на счету хоккеистов из Уфы всего две победы в восьми встречах. В противовес им минское «Динамо» одержало первую победу в сезоне. И хотя команда позже остальных вступила в чемпионат, белорусский клуб смотрится по-боевому и рвется к победам.

Форвард минской команды Шарль Лингле открыл счет в конце первого периода. При игре в большинстве, хоккеисты «Динамо» закружили защитников и вывели на бросок оказавшегося в одиночестве Лингле. Однако… тот не смог попасть в пустые ворота, находясь в считанных сантиметрах от них.


Голевая феерия в Сочи

Что-что, а скучать на матче ХК «Сочи» - «Адмирал» болельщикам не пришлось. Хоккеисты обеих команд забросили в сумме 11 шайб, а «Адмирал» едва не отыгрался со счета 6:3.


Хет-трик Карпова

Московское «Динамо» мощно эффектно вступило в сезон, одержав пять побед на старте. Однако дальше произошел какой-то сбой, и динамовцы уступили в трех матчах кряду. Победу в гостевом матче с «Нефтехимиком» команде принес нападающий Максим Карпов, трижды за матч поразивший ворота голкипера нижнекамцев.


Рекорд Мозякина

Супер-рекорд результативности знаменитого армейского нападающего, капитана сборной СССР, Бориса Михайлова не могли повторить до сегодняшнего дня. Сегодня «Металлург» принимал дома финский «Йокерит», и на 56-й минуте, при счете 2:1 в пользу хозяев, Сергей Мозякин отправил шайбу в ворота, завершив атаку, начатую Яном Коваржем и Евгением Бирюковым. Этой шайбой он повторил легендарный рекорд и внес свое имя в анналы истории хоккея.

К слову, в том же матче еще одному лидеру «Магнитки» Данису Зарипову покорилась отметка в 500 очков за результативность в КХЛ.


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