Миочич нокаутировал Оверима, Вердум победил Брауна. Итоги турнира UFC 203

Фиаско известного рестлера в ММА, победа Фабрисио Ваердума в реванше против Трэвиса Брауна и титульный бой в тяжелом весе. Sovsport.ru — о главных поединках турнира UFC 203, который состоялся в Кливленде (США).

Турнир UFC 203 ждали не только фанаты ММА, но и поклонники рестлинга. Дело в том, что в мейнкарде ивента дебютировал сам Фил Брукс по прозвищу СМ Панк. 37-летняя звезда рестлинга решил попробовать свои силы в ММА и был полностью разгромлен.

24-летний Микки Галл, для которого это был лишь третий бой в смешанных единоборствах, с первых секунд обрушился на своего соперника. Брукс пропустил тейкдаун, после которого встал уже с рекордом 0-1. Молодой проспект разбил лицо ветерану рестлинга, а затем и провел удушающий прием, после которого СМ Панк сдался.

"You go BIG or you go home" - @CMPunk #UFC203 https://t.co/H4LEnkXwmI