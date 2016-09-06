Миочич нокаутировал Оверима, Вердум победил Брауна. Итоги турнира UFC 203

Фиаско известного рестлера в ММА, победа Фабрисио Ваердума в реванше против Трэвиса Брауна и титульный бой в тяжелом весе. Sovsport.ru — о главных поединках турнира UFC 203, который состоялся в Кливленде (США).

Известнейший рестлер «уничтожен» молодым проспектом

Турнир UFC 203 ждали не только фанаты ММА, но и поклонники рестлинга. Дело в том, что в мейнкарде ивента дебютировал сам Фил Брукс по прозвищу СМ Панк. 37-летняя звезда рестлинга решил попробовать свои силы в ММА и был полностью разгромлен.

24-летний Микки Галл, для которого это был лишь третий бой в смешанных единоборствах, с первых секунд обрушился на своего соперника. Брукс пропустил тейкдаун, после которого встал уже с рекордом 0-1. Молодой проспект разбил лицо ветерану рестлинга, а затем и провел удушающий прием, после которого СМ Панк сдался.

Что дальше для Галла?

24-летний боец уже засветился в своем по счету бою в UFC и теперь продвигать свою карьеру ему будет намного проще. И это все благодаря Филу Бруксу. Уже сейчас полонники ММА ждут противостояние Сейдж Норткатт — Микки Галл.

Вердум вновь победил Брауна

Главным претендентом на пояс чемпиона UFC в тяжелом весе является бразилец Фабрисио Вердум. Однако, экс-обладатель титула в поединке против Трэвиса Брауна не показал уверенного поединка, победив лишь по очкам, единогласным решением судей. Бой получился не очень зрелищным, в первом раунде он вообще мог закончится. Американец, видимо, сломал палец, но, как истинный воин биться продолжил.

По значимым ударам Вердум более чем в два раза превзошел своего визави: 84 против 37. Отметим, что это был уже второй бой между Вердумом и Брауном. Первая схватка состоялась 19 апреля 2014 года и завершилась победой Фабрисио единогласным решением судей.

Статистика

Уже после боя Вердум неожиданно набросился на одного из тренеров Брауна, который что-то решил высказать бразильцу.

Что дальше для Вердума?

Бразилец вправе требовать титульного боя, в рейтинге лучших бойцов-тяжеловесов он находится на первом месте. Однако, руководство UFC может лишить Вердума этого шанса. Из возможных соперников на горизонте видятся Кейн Веласкес, Джуниор дос Сантос, Алистар Оверим и Джош Барнетт.

Догнать претендента

Главным поединком турнира стало противостояние чемпиона в тяжелом весе американца хорватского происхождения Стипе Миочича и претендента из Голландии Алистара Оверима.

Когда Оверим точно попал в лицо чемпиону — казалось все! Чемпион упал, а претендент налетел на него с гильотиной. Новый чемпион? Снова? Но уж нет. Миочич парень непростой, закаленный и по-бойцовски злой. Отойдя от нокдауна, Стипе выкарабкался из удушающего приема и продолжил защиту своего титула.

Оверим весь раунд пытался убежать от чемпиона. Порой это выглядело очень смешно. Под конец раунда Оверим устал убегать, а Миочич продолжал прессинговать оппонента. В одном из моментов Стипе поймал Алистара за пятку, провел тейкдаун и налетел на голландца с добиванием. Несколько сильнейших ударов, и — нокаут!

Статистика

Что дальше для Миочича?

Чемпиону предстоит второй раз защитить свой пояс. Кто будет соперником, мы узнаем в ближайшее время. Есть три претендента: Кейн Веласкес, Джуниор дос Сантос и Фабрисио Вердум.