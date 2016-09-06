Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ФутболМанчестер Юнайтед1 : 2Манчестер Сити
ФутболАмкар1 : 0Томь
ХоккейЧехия2 : 1 БРоссия
ФутболЗенит-21 : 1Тосно
ФутболЦСКА3 : 0Терек
ФутболДинамо3 : 2СКА-Хабаровск
ХоккейСпартак1 : 0Амур
ФутболОренбург0 : 0Анжи
ФутболЛиверпуль4 : 1Лестер Сити
ТеннисПлишкова3:6, 6:4, 4:6Кербер
ФутболУфа- : -Краснодар
ХоккейАвангард- : -Слован
ФутболСпартак- : -Локомотив
ФутболВаленсия- : -Бетис
ФутболАрсенал Тула- : -Зенит
ХоккейБарыс- : -Автомобилист
ФутболМилан- : -Удинезе
ХоккейЦСКА- : -Северсталь
ФутболСуонси- : -Челси
ТеннисДжокович- : -Вавринка
ХоккейАк Барс- : -Локомотив
ФутболРубин- : -Урал
ФутболЭмполи- : -Кротоне
ХоккейТорпедо- : -Адмирал
ХоккейХК Сочи- : -Куньлунь
ФутболСандерленд- : -Эвертон

Миочич нокаутировал Оверима, Вердум победил Брауна. Итоги турнира UFC 203

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Миочич нокаутировал Оверима, Вердум победил Брауна. Итоги турнира UFC 203

Фиаско известного рестлера в ММА, победа Фабрисио Ваердума в реванше против Трэвиса Брауна и титульный бой в тяжелом весе. Sovsport.ru — о главных поединках турнира UFC 203, который состоялся в Кливленде (США).

Известнейший рестлер «уничтожен» молодым проспектом

Турнир UFC 203 ждали не только фанаты ММА, но и поклонники рестлинга. Дело в том, что в мейнкарде ивента дебютировал сам Фил Брукс по прозвищу СМ Панк. 37-летняя звезда рестлинга решил попробовать свои силы в ММА и был полностью разгромлен.

24-летний Микки Галл, для которого это был лишь третий бой в смешанных единоборствах, с первых секунд обрушился на своего соперника. Брукс пропустил тейкдаун, после которого встал уже с рекордом 0-1. Молодой проспект разбил лицо ветерану рестлинга, а затем и провел удушающий прием, после которого СМ Панк сдался.

Что дальше для Галла?

24-летний боец уже засветился в своем по счету бою в UFC и теперь продвигать свою карьеру ему будет намного проще. И это все благодаря Филу Бруксу. Уже сейчас полонники ММА ждут противостояние Сейдж Норткатт — Микки Галл.

Вердум вновь победил Брауна

Главным претендентом на пояс чемпиона UFC в тяжелом весе является бразилец Фабрисио Вердум. Однако, экс-обладатель титула в поединке против Трэвиса Брауна не показал уверенного поединка, победив лишь по очкам, единогласным решением судей. Бой получился не очень зрелищным, в первом раунде он вообще мог закончится. Американец, видимо, сломал палец, но, как истинный воин биться продолжил.

По значимым ударам Вердум более чем в два раза превзошел своего визави: 84 против 37. Отметим, что это был уже второй бой между Вердумом и Брауном. Первая схватка состоялась 19 апреля 2014 года и завершилась победой Фабрисио единогласным решением судей.

Статистика


Уже после боя Вердум неожиданно набросился на одного из тренеров Брауна, который что-то решил высказать бразильцу.

Что дальше для Вердума?

Бразилец вправе требовать титульного боя, в рейтинге лучших бойцов-тяжеловесов он находится на первом месте. Однако, руководство UFC может лишить Вердума этого шанса. Из возможных соперников на горизонте видятся Кейн Веласкес, Джуниор дос Сантос, Алистар Оверим и Джош Барнетт.

Догнать претендента

Главным поединком турнира стало противостояние чемпиона в тяжелом весе американца хорватского происхождения Стипе Миочича и претендента из Голландии Алистара Оверима.

Когда Оверим точно попал в лицо чемпиону — казалось все! Чемпион упал, а претендент налетел на него с гильотиной. Новый чемпион? Снова? Но уж нет. Миочич парень непростой, закаленный и по-бойцовски злой. Отойдя от нокдауна, Стипе выкарабкался из удушающего приема и продолжил защиту своего титула.

Оверим весь раунд пытался убежать от чемпиона. Порой это выглядело очень смешно. Под конец раунда Оверим устал убегать, а Миочич продолжал прессинговать оппонента. В одном из моментов Стипе поймал Алистара за пятку, провел тейкдаун и налетел на голландца с добиванием. Несколько сильнейших ударов, и — нокаут!

Статистика

Что дальше для Миочича?

Чемпиону предстоит второй раз защитить свой пояс. Кто будет соперником, мы узнаем в ближайшее время. Есть три претендента: Кейн Веласкес, Джуниор дос Сантос и Фабрисио Вердум.

UFC 203
«Quicken Loans Arena», Кливленд, штат Огайо, США
Все результаты турнира UFC 203

Стипе Миочич (16-2) в первом раунде нокаутировал Алистара Оверима (41-15)
Фабрисио Вердум (21-6-1) единогласным решением судей победал Трэвиса Брауна (18-5)
Микки Галл (3-0) в первом раунде сабмишеном победил Фила «Си-Эм Панк» Брукса (0-1)
Джимми Ривера (20-1) единогласным решением судей победил Юрайю Фэйбера (33-10)
Джессика Андраде (15-5) победила сабмишеном в первом раунде Джоэнн Колдервуд (11-2)
Бете Коррейя (10-2) раздельным решением судей победила Джессику Ай (11-6)
Ник Ленц (27-7-2) во втором раунде техническим нокаутом победил Майкла Макбрайда (8-2)
Брэд Таварес (14-4) победил раздельным решением судей Кайо Магальяэша (9-3)
Янси Медейрос (13-4) сабмишеном во втором раунде победил Шона Спенсера (12-6)
Дрю Добер (17-7) нокаутировал в первом раунде Эрика Коха (15-5)

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Миочич нокаутировал Оверима и защитил титул чемпиона UFCАмериканский боец смешанного стиля Стипе Миочич сохранил звание сильнейшего тяжеловеса UFC.Вердум победил Брауна на турнире UFC 203Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Фабрисио Вердум победил американца Трэвиса Брауна на турнире UFC 203, который состоялся в Кливленде.Галл победил известного рестлера в первом раунде на турнире UFC 20324-летний Микки Галл в первом раунде на турнире UFC 203 победил известного 37-летнего рестлера Фила Брукса по прозвищу Си-Эм Панк.Ривера победил Фэйбера на турнире UFC 203Американский боец смешанного стиля Джимми Ривера (20 побед, 1 поражение) победил своего соотечественника Юрайю Фэйбера (33 победы, 10 поражений) на турнире UFC 203 в Кливленде.Рашад Эванс проведет бой с Тимом Кеннеди на турнире UFC 205Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Рашад Эванс проведет свой следующий поединок против Тима Кеннеди.Glory 33. Верховен нокаутировал СильвуНакануне состоялось кикбоксерское шоу Glory 33, в рамках которого состоялись сразу два чемпионских боя.«Мисс единоборство» Юлия Полянская будет биться за «бриллиант» Кубка мира по кикбоксингуРоссиянка Юлия Полянская, завоевавшая титул «Мисс единоборство-2016», будет биться за «бриллиант» на розыгрыше Кубка мира по кикбоксингу World Cup Diamond/kickboxing WAKO, который пройдет с 21 по 26 сентября под Анапой.Кунченко победил Рамона единогласным решением судей на турнире M-1 Challenge 70В Сыктывкаре завершился турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge 70. Sovsport.ru представляет его результаты.В Великих Луках пройдет первенство России по ММА10 и 11 сентября в «Городе воинской славы» Великие Луки пройдет первенство России по смешанным боевым единоборствам (ММА) среди юношей 16-17 лет, которое станет важным событием развития юношеского направления в этом виде спорта. Стоит отметить, что проведение исторического первенства именно здесь неслучайно. Приграничное выгодное геополитическое положение Великих Лук издавна служило важным вкладом в укрепление государственности на северо-западных рубежах России.29 октября пройдет финал международного турнира турнира PRIME Selection 201629 октября в Краснодаре пройдет долгожданный финал международного турнира TECH-KREPFC: PRIME Selection, стартовавшей летом 2016.Корешков и Лима вновь подерутся в BellatorКорешков и Лима вновь подерутся в BellatorЧемпион Bellator в полусреднем весе россиянин Андрей Корешков свой следующий поединок проведет 10 ноября в Тель-Авиве (Израиль) против Дугласа Лимы.Фабрисио Вердум: Я сломаю ребра Брауну, он - клоунФабрисио Вердум: Я сломаю ребра Брауну, он - клоунБывший чемпион UFC в тяжелом весе бразилец Фабрисио Вердум заявил, что «сломает ребра» своему следующему сопернику Трэвису Брауну.Стал известен полный файткард турнира M-1 Challenge 7010 сентября в Сыктывкаре пройдет международный турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge 70. В его рамках пройдут 10 профессиональных поединков, последним добавленным боем станет схватка между Бин Сон Ли (Южная Корея и Швеция, 4-1) и Емином Гусейновым (Азербайджан, 2-1-1).Мирзаев подерется с Нуньесом в ДагестанеРоссийский боец смешанного стиля Расул Мирзаев свой следующий поединок проведет против экс-бойца UFC и Bellator, бразильца Диего Нунеса. Бой состоится 25 сентября на турнире FIight Nifhts Global 51, который пройдет в Каспийске.Тренер Федора Емельяненко: Ведем переговоры со всеми мировыми организациямиРоссийский боец смешанного стиля Федор Емельяненко (36-4) проводит сбор в Старом Осколе, сообщил тренер спортсмена Владимир Воронов.Емельяненко обогнал Олейника, но отстает от Харитонова. Рейтинг бойцов ММАЕмельяненко обогнал Олейника, но отстает от Харитонова. Рейтинг бойцов ММАSovsport.ru представляет обновленный рейтинг лучших бойцов мира. В сентябрьском рейтинге произошло немало изменений.Емельяненко занимает 32-е место в рейтинге лучших тяжеловесов ММАРоссийский боец смешанного стиля Федор Емельяненко (36-4) занимает 32- место в рейтинге лучших тяжеловесов мира обновленного рейтинга Fightmatrix.Бой Верховена и Хари состоится 10 декабря в ГерманииОрганизация Glory анонсировала дату проведения поединка между чемпионом Glory в тяжелом весе Рико Верховеном и Бадром Хари. Поединок пройдет 10 декабря в Оберхаузене (Германия).Расул Мирзаев: Дайте мне три боя, и я покажу всем, чего я стою!Российский боец смешанного стиля Расул Мирзаев рассказал о своих целях, отметив, что в ближайшее время проведет поединок в рамках UFC.Определились победители Гран-при городов Воинской Славы по ММАПобедители Гран-при городов Воинской Славы завоевали право участвовать в Кубоку России по ММА

UFC
UFC
Смешанные единоборства
Смешанные единоборства

Cпецпредложения