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Почему на Альбионе съели Брука

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Почему на Альбионе съели Брука
Источник: Reuters

Сильнейший средневес современности Геннадий Головкин минувшей ночью одержал новую эффектную победу. 

Долгожданный поединок на «Арене О2» в Лондоне завершился именно так, как и должен был. Неписанное правило, согласно которому большой хороший боец всегда побьет маленького хорошего бойца, минувшей ночью сработало на все сто процентов.

Предварительные взвешивания соперников, которые состоялись за месяц и за неделю до боя, на которых Келл Брук оказался тяжелее Геннадия Головкина, не должны были вводить в заблуждение. Британец действительно сделал все от себя зависящее, чтобы адаптироваться к новой для себя категории, но увы, он оказался не готов к встрече с настолько превосходящей ударной мощью. Боксеры могут сколько угодно играть с собственным весом в период подготовки к ответственному поединку (и порой это заканчивается весьма плачевно), но любая дымовая завеса рассеивается, когда соперники оказываются на ринге лицом к лицу.

Так произошло и на этот раз. То, что Головкин значительно выше, крупнее и сильнее физически, чем обладатель чемпионского пояса IBF в полусреднем весе (до 66,7 кг) Брук — ни для кого не стало откровением. И все же контраст оказался слишком разительным. Следует отдать Келлу должное — он предстал перед своими болельщиками, в числе которых оказался и звездный новичок «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович, с твердым намерением драться и одержать победу. Он решил не отдавать устрашающему панчеру из Казахстана и пяди пространства: на каждую атаку Геннадия в дебюте поединка следовал адекватный ответ.

Проблема заключалась в том, что урон, который наносили друг другу противники в обмене ударами — был просто не сопоставим. Чистые попадания Келла Геннадий стряхивал с себя, не моргнув глазом, а вот первые же удары Головкина произвели на британца неизгладимое впечатление. Так при видимом равенстве сил на старте поединка четко обозначился его дальнейший сценарий и перспективы обоих соперников.

- Он нанес мне немало акцентированных ударов, но, поверьте, я действительно ничего не почувствовал, - заметил чемпион мира после боя.

Начиная с третьего раунда Брук был вынужден под давлением обстоятельств сменить тактику. Теперь он «включил ноги», двигаясь вдоль канатов и стремясь избежать жестких разменов. И это было началом конца. В умении прессинговать и вести охоту на работающего вторым номером оппонента с Геннадием на современном ринге может сравниться только Мэнни Пакьяо.

В пятом раунде чемпион, наконец, зацепил соперника хлестким левым боковым и затем провел впечатляющую многоударную серию. Брук вытерпел все, наотрез отказавшись упасть или даже встать на одно колено. Но его секундант отчаянно замахал белым полотенцем, и поединок был остановлен. Как выяснилось впоследствии, решение тренера англичанина было абсолютно оправданным.

Головкин защитил чемпионский титул на профессиональном ринге уже в 17-й раз. Но даже сейчас ему придется выслушать ряд неприятных вопросов и язвительных реплик от потенциальных соперников. Одной из таковых уже разразился Крис Юбэнк-младший — английский средневес, который должен был выйти против Геннадия на ринг в начале сентября.

«Головкин, если хочешь сразиться с настоящим британским средневесом – иди сюда. В моем углу полотенец нет», - написал Крис в своем твиттере.

Правда, Юбэнк забыл добавить, что именно несговорчивость и вздорные требования его отца (в прошлом — известного боксера Криса Юбэнка-старшего) привели к тому, что промоутеру Фрэнку Уоррену пришлось выставить против Геннадия «ненастоящего» средневеса Брука, которому в данный момент можно только посочувствовать.

Не будем забывать и о том, что самая аппетитная потенциальная жертва Головкина — мексиканец Сауль Альварес — также не выразила никакого желания идти на заклание. Звездный подопечный Оскара де ла Хойи отказался от чемпионского пояса WBC и вернулся во второй полусредний вес. «Золотой мальчик», конечно, заявляет о том, поединок Сауля с Геннадием в будущем непременно состоится, но это не более чем кислая мина при плохой игре.

Головкин уже долгие годы считается на мировом ринге одним из лучших. Но для получения полного и безоговорочного признания ему просто необходимо в ближайшем будущем не мытьем, так катаньем добиться поединков с настоящими звездами. Можно только порадоваться за Сергея Ковалева, на репутацию которого работают имена Бернарда Хопкинса и Андре Уорда. Геннадия не первый год сравнивают с российским «Крашером» - и чтобы не отставать в этом заочном соперничестве, боксеру из Казахстана нужно лишь немного удачи.

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