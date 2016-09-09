Чехия - Россия – 13:7! Как мы с треском проиграли чехам перед Кубком мира

Альтернативный взгляд обозревателя Sovsport.ru на контрольные поединки сборной России во время подготовки к Кубку мира.

В субботу россияне уступили чехам в Праге по буллитам – 1:2. А чуть позже я прочитал на сайте ФХР небольшое интервью нашего голкипера Семена Варламова, которое заставило меня улыбнуться…

- Как же так, - недоумевал наш голкипер. - Я не понимаю: команды готовятся к Кубку мира, который играется на маленьких площадках, все тренировались, исходя из этого. На матче в Санкт-Петербурге были соответствующие условия. А сюда приехали - и провели матч на большом льду. Непонятно. Плюс было жарко, да и лёд далеко не лучшего качества.

Как я понял вслед за Варламовым это недоумение разделил и Олег Знарок, и многие мои коллеги, и болельщики…

Видимо, чтобы объяснить такой вот «непонятный фортель» чехов, придется напомнить и представителям нашей команды на Кубке мира и всем, кто за нее переживает об одной простой вещи.

Для начала простой вопрос:

- Вы где собираетесь играть?

На турнире сильнейших игроков? Или может на «все равно что Олимпиаде»?

Нет. Не надо иллюзий. Вы просто примете участие в хоккейном шоу для игроков НХЛ. Главная цель которого – зарабатывание денег. Недаром там на ряду со сборными будут сражаться такие команды, как сборная Северной Америки и сборная Европы. Какой спорт? Одно присутствие команд с такими названиями на турнире пахнет цирком и, конечно, кассовыми сборами.

Ну и заодно заокеанская лига поднимет свой статус в мире. Кто еще может замахнуться на проведение такого турнира? Ведь ладно бы только из своей лиги собрали лучших. Нет, вот и КХЛ повелась и выделила самых достойных четырех человек – Дацюка, Шипачева, Дадонова, Телегина – в сборную России.

Я так и не понял – зачем наша лига ввязалась в этот проект? Почему не проигнорировала? Ведь теперь любой может посчитать – сколько игроков из НХЛ было на «турнире сильнейших игроков планеты». И сколько из КХЛ. И присвистнуть – ну все ясно, что уж тут сравнивать…

Но, ладно, бог с ним, с имиджем. Вернемся к деньгам, которые, как известно, любят счет.

На Кубке мира НХЛ планирует заработать около 130 миллионов долларов. При этом довести чистую выручку до 65 миллионов.

Сколько при этом заработают, к примеру, сборные России или Чехии? По 0,5 миллиона долларов – за участие. Не густо. Поэтому есть бонус - доход от одного товарищеского матча.

То есть мы заработали в Питере в четверг на матче в «Юбилейном». А чехи в субботу в Праге.

- Почему проводили матч в Чехии на большой площадке?

Да потому что «02 Арена» вмещает больше 17 000 зрителей! Чехи аншлага не набрали – «всего» 13848 человек было на матче. А вот в Санкт-Петербурге трибуны ломились от желающих увидеть сборную. Но аншлаг собрал 7012 человек. Это отсюда заголовок – 13:7 в пользу чехов. На самом деле – 14:7. Но я округлил не по законам арифметики, а в пользу наших. Зато главному тренеру и команде так удобней – не куда не ехать, а сыграть в Питере в небольшом дворце. Да и зачем зарабатывать, если можно сэкономить на аренде? Оно надежнее.

Что нам вообще деньги? Сборная России выше этого. Мы лучше в церковь сходим всей командой. Господу помолимся, попросим у него победу над Канадой... А то ведь у него и у нас других проблем нет…



