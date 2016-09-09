«Сборную России оценят не чехи, а Канада». В эфире – «Вечерний Гимаев» (видео)

Заслуженный тренер страны, популярный эксперт «Матч ТВ» Сергей Гимаев перед Кубком мира ответил на злободневные вопросы обозревателя Sovsport.ru.

1. Что вы скажете о звене Вадима Шипачева?

- Мне ребята понравились. Видно, что они прекрасно чувствуют друг друга на льду.

Артемий Панарин сказал, что это чуть ли не первый матч их тройки на маленькой коробке. Так и есть, хотя не будем забывать, что Евгений Дадонов играл в Северной Америке, а Панарин выступает за «Чикаго». Но взаимопонимание у парней видно даже на маленькой площадке.

Хотя это поединки против европейской команды. А вот 14 сентября нас ждут не чехи, а канадцы. И это очень серьезная проверка в товарищеском поединке в Питтсбурге. Там Олег Знарок и его тренерский штаб поймут, чего мы стоим в Северной Америке. Причем канадцы сыграют не на пределе. Но они никогда не опускаются ниже своего 90-процентного уровня.

2. Вы согласны с мнением тренера Харийса Витолиньша, что на маленьких площадках идет не только очень быстрый, но и примитивный хоккей?

- То же самое твердят о ЦСКА, что команда играет примитивно. Армейцы обижаются на такую точку зрения. На самом деле у них есть свой стиль, который дает результат. На большой площадке от ЦСКА никто не может убежать. Посмотрите, сколько команда Квартальнова проводит силовых приемов, как забивает в большинстве. Так что это разговоры в пользу бедных.

Тем более сборная России еще не играла в Северной Америке. Мы провели матчи в «Юбилейном» и на «О2 Арене». Все только начинается. Когда проверим себя на Кубке мира, тогда и будем говорить, примитивный ли там хоккей.

3. Связка Овечкин – Кузнецов совершенно понятна. Думали, кого поставить к ним третьим – выбрали Кучерова. Согласны, что это хороший ход?

- Звено выглядит очень неплохо. Овечкин пока не играет в полную мощь. Он только втягивается в сезон и как профи понимает – главные матчи начнутся с 18 сентября. Поэтому Саша не форсировал подготовку. Но давление на Олега Знарка колоссальное, и он очень радуется, когда у сборной прорезается командная игра. Я наблюдал, как он ведет себя на лавке.

Кучеров – великолепный форвард. Это звезда мирового хоккея. Пока без приставки «супер». Я знаю Никиту очень давно, слежу за его развитием. Обсуждал его в передаче с Павлом Буре. Мы сошлись во мнении, что у Кучерова есть врожденный талант забивать. Он – снайпер от Бога. Это очень редкое качество.

4. Вы верите, что Никита Кучеров в этом сезоне перейдет в ЦСКА из-за того, что у него возникли проблемы с контрактом в «Тампе»?

- Да не приедет Кучеров сюда! Вероятность – 99,9999 процентов. Потому что он уже – энхаэловец до мозга костей. По большому счету это огромный шаг в сторону. И не только из-за того, что КХЛ – другая лига. Все эти годы Никита стремился к тому, чтобы выйти на нынешний уровень. Зачем же теперь возвращаться в ЦСКА? Исключено!

Интрига сейчас только в одном – как будет отличаться контракт Кучерова с «Тампой» от того, что он хотел бы получить. Может, срок меньше – только год. Или сумма другая. Но что этот форвард останется в «Тампе», я даже не сомневаюсь.

Нужно ли Никите требовать обмен? Его никуда не отпустят. Это великолепный игрок, который нужен «молнии»… Вы помните, как на драфте генменеджер Стив Айзерман перепутал и случайно взял Кучерова вместо Нестерова? Этого парня многие недооценивали. Он был недораскрученным с детства. Но взять юниорский чемпионат мира, когда тройка Якупов – Григоренко – Кучеров побила все рекорды. Что-то мало об этом вспоминают – больше говорят о достижениях Мальцева, Крутова, Овечкина. Но еще в юности Кучеров был в таком порядке, что диву давались.

Очень хочу, чтобы Никита выстрелил на Кубке мира. При том, что он едет на турнир без контракта. Его отговаривали, но Кучеров очень хочет выступать за сборную России.

5. Что вы думаете о тройке Кулемин – Малкин – Тарасенко? Интересна роль Николая Кулемина.

- Я прекрасно помню, как Кулемин с Малкиным играли за «Магнитку». С ними еще Мозякин выходил третьим. Результативность у парней была потрясающая!

Смущает другое: Кулемин и Тарасенко – два правых крайних форварда. В этом есть небольшая проблема. Но не стоит судить по матчам с чехами. Какие-то изменения в составе обязательно произойдут. У нас по два хоккеиста остаются в запасе, а Анисимов, Емелин, Дацюк, Марков еще будут играть.

Кстати, о Владимире Тарасенко – у этого форварда есть все! Посмотрите какой он мощный, как прикрывает корпусом шайбу, как видит площадку. Потрясающий игрок. Это реальная звезда! Лидер одного из лучших клубов НХЛ.

6. Вы согласны, что приходит время Тарасенко, Кучерова, Кузнецова, Панарина? Именно от них все зависит на Кубке мира.

- Очень интересный вопрос. Вы назвали ребят – они звезды. Но не суперзвезды.

В этом отличие. Вот выходит Кросби против Овечкина или Малкин против Тавареса – и они хотят друг друга переиграть. Суперзвезда решает судьбу матча.

Тарасенко, Кучеров, Кузнецов, Панарин – очень хорошие игроки. У них есть потенциал получить приставку «супер». Выйти на первые роли в хоккее. Но пока этого не произошло.

7. На краях – Телегин и Наместников. В центре был Дацюк, потом – Анисимов. Какая роль этого звена?

- Там пока нет роли. Понятно, что ролевой игрок – Иван Телегин. Но нельзя допустить, чтобы Дацюк оставался в четвертом звене.

Понимаю, что в выставочных матчах Знарку хочется посмотреть всех хоккеистов. Очевидно, что Павел на Кубке мира будет играть совершенно другую роль. Но что ему делать в четвертой тройке?

По остальным все очевидно. Телегин – четвертое звено. Наместникову еще надо попасть в состав. При этом, что этот форвард умеет созидать. Так что эта тройка сборной еще в стадии формирования.

8. Раньше у сборной России была проблема с центрами. А сейчас вопрос звучит так: кого из пяти центрфорвардов определять на край? Малкин, Дацюк, Шипачев – кажется, это исключено.

- Спокойно с краю сыграет Евгений Кузнецов. Он же в «Вашингтоне» иногда выходит с Овечкиным и Бэкстремом. Он вообще край, просто его сейчас ставят в центр.

И опять же, если Кузнецов будет играть против лучших центрфорвардов мира, ему придется очень непросто. Там у людей колоссальный опыт и мастерство. Вспомните последний плей-офф «Кэпиталз». Там у Жени получилось далеко не все.

Еще нам центры важны на вбрасываниях. Опять мы не так здорово играем на точке. Выпускать Шипачева или Кузнецова против Кросби или Бержерона – у нас шансов почти нет. То есть Россия все время будет играть в обороне, выпуская звенья, от которых ждут созидания в атаке.

Вы не забыли, что в прошлом сезоне у звена Шипачева в СКА был отрицательный показатель полезности? Это вообще удивительно! Поэтому нельзя допустить, чтобы тройка Панарин – Шипачев – Дадонов постоянно играло в обороне. А это во многом зависит от вбрасывания.

9. Если возникнет необходимость заменить кого-то в сборной России в защите и в атаке, кто это может быть?

- Из защитников – думаю, Антон Белов. Все-таки у него есть опыт игры в Северной Америке. Не знаю, как его сейчас оценивает Олег Знарок. Но на данный момент это претендент номер один. Другой кандидат – Денис Денисов из ЦСКА. Выдернут в любой момент из КХЛ. И так делают многие сборные. Так, если травма Соботки оказалась бы серьезной, на Кубок мира сразу бы полетел Коварж из «Магнитки».

Из форвардов – Александр Радулов и Илья Ковальчук. Кто-то из них, без вопросов. Тем более центральная ось у нас есть. Будут смотреть, какой край нужнее – левый или правый.

Я со многими разговариваю на эту тему. Люди удивляются: «Как же Радулова не заявили в состав?» Но ведь Знарок открыто сказал в начале июня: «Я не знаю, будет ли он здоров к сентябрю. А мы должны назвать ростер сейчас». Ковальчук же в тот момент даже не попадал в сборную.

Но если их вызовут, они на Кубок мира прилетят стрелой. Сомнений быть не может!