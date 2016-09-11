Кризис продолжается. Как «Краснодар» слетал в Уфу

В матче шестого тура «Краснодар» сыграл вничью с «Уфой», продлив свою безвыигрышную серию в премьер-лиге до четырех встреч.

Одно очко в трех последних матчах премьер-лиги, два гола, потерянное лидерство, полный лазарет и расклеившаяся комбинационная игра – таким «Краснодар» уходил на двухнедельный перерыв. Эта пауза была для него чем-то вроде спасительного гонга для побывавшего в нокдауне боксера. Есть время отдышаться, привести себя в чувство и собраться с мыслями. Две недели «Краснодар», однако, не только возвращал к жизни больных и травмированных и подтягивал струны командной игры. Но еще и работал над глубиной состава, отыскивая новые сочетания игроков во всех линиях.

По тем или иным причинам попали в заявку, но остались в запасе Жоаозиньо, Гранквист, Енджейчик, Ахмедов, Перейра и Мамаев, который уже работает в общей группе и даже принял участие в спарринге с «Краснодаром-2», забив гол. Кто-то из них не до конца восстановился после матчей своих сборных, другие, можно предположить, попали под ротацию – в четверг «Краснодару» предстоит сыграть с «Зальцбургом» в Лиге Европы, а кого-то решили уберечь от искусственного газона «Нефтехимика». Парадокс, но запас «быков» в матче с «Уфой» выглядел солиднее стартового состава.

Никто уже и не вспомнит, когда в последний раз «Краснодар» играл в оптимальном составе. Да никто и не скажет, какой состав «Краснодара» является оптимальным. Что не матч, то обязательно какой-то сюрприз. Чем внимательнее следишь за кадровыми перестановками в стане «быков», тем больше кружится голова. На этот раз в центре обороны образовался тандем Мартынович – Налдо. Приобретенный у португальского «Спортинга» бразильский защитник сразу брошен в бой. А в полузащите, на правом ее крыле, возник 18-летний Куасси. Фигура не новая, но и не изученная.

И в изучении этого ивуарийского парня мы вряд ли продвинулись после игры. Скорее лучше узнали вратаря Лунева, пару раз спасшего свою команду. «Краснодар» имел несколько моментов, но в целом его комбинационная игра остается сырой, как уфимская погода. Есть подходы. Нет продолжения. Помимо того, что «быкам» катастрофически не хватает игрока с последним пасом (Подберезкин с этой ролью пока справляется не очень), в их действиях отчетливо читается некая тактическая прямолинейность. Тренерский штаб словно не обращает внимания на проблемы. Ну и пусть! Будем гнуть свою линию дальше.

А что если изменить рисунок игры? Если дефицит созидателей-креа тивщиков, то, может быть, стоит избрать менее созидательный и креативный стиль? Например, силовой. Больше диагоналей и длинных передач, прессинга и единоборств. Разумеется, нынешний подбор исполнителей для такого футбола не создан. Так мы просто рассуждаем, а не настаиваем. Пусть футбол будет не силовой. А какой-то другой. Такой, который нивелирует текущие потери, пластырем закроет раны. Мы часто говорим о кадровых проблемах «Краснодара». Но не обращаем внимания на то, что он и не думает меняться.

Что ж, за две недели ренессанса не случилось. Возможно, команда Олега Кононова обрела некую стройность во взаимодействиях, стала чаще проникать в штрафную площадь (против «Уфы», играющей с пятью защитниками, это не так-то просто), прибавила в комбинационной игре в заключительной фазе атаки (во всяком случае, проблески были) – прогресс при желании можно разглядеть. Но в сравнении с самим собой «Краснодар» по-прежнему выглядит слабо, блекло, натужно. Как повредившая крылья птица. Летать умеет; она, в общем-то, и создана для того, чтобы летать. Но пока не может.

И сможет, если делать прогноз, очень скоро. «Краснодар» из тех команд, что довольно быстро выходят из кризиса. Четыре тура – предел. Предположу, что уже в следующем матче, когда игроки сборных войдут в привычную колею, а только-только оправившиеся от травм сделают еще один шаг к пику формы, это будет другая, узнаваемая команда.