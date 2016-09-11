Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ФутболМанчестер Юнайтед1 : 2Манчестер Сити
ФутболАмкар1 : 0Томь
ХоккейЧехия2 : 1 БРоссия
ФутболЗенит-21 : 1Тосно
ФутболЦСКА3 : 0Терек
ФутболДинамо3 : 2СКА-Хабаровск
ХоккейСпартак1 : 0Амур
ФутболОренбург0 : 0Анжи
ФутболЛиверпуль4 : 1Лестер Сити
ТеннисПлишкова3:6, 6:4, 4:6Кербер
ФутболУфа0 : 0Краснодар
ХоккейАвангард3 : 4Слован
ХоккейЦСКА2 : 2Северсталь
ФутболСуонси- : -Челси
ФутболОлимпик- : -Днепр
ХоккейБарыс3 : 4Автомобилист
ФутболСпартак1 : 0Локомотив
ФутболВаленсия0 : 1Бетис
ФутболАрсенал Тула- : -Зенит
ТеннисДжокович- : -Вавринка
ХоккейАк Барс- : -Локомотив
ФутболРубин- : -Урал
ФутболЭмполи- : -Кротоне
ХоккейТорпедо- : -Адмирал
ХоккейХК Сочи- : -Куньлунь
ФутболСандерленд- : -Эвертон

Кризис продолжается. Как «Краснодар» слетал в Уфу

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Кризис продолжается. Как «Краснодар» слетал в Уфу
Источник: Sovsport.ru

В матче шестого тура «Краснодар» сыграл вничью с «Уфой», продлив свою безвыигрышную серию в премьер-лиге до четырех встреч.

Одно очко в трех последних матчах премьер-лиги, два гола, потерянное лидерство, полный лазарет и расклеившаяся комбинационная игра – таким «Краснодар» уходил на двухнедельный перерыв. Эта пауза была для него чем-то вроде спасительного гонга для побывавшего в нокдауне боксера. Есть время отдышаться, привести себя в чувство и собраться с мыслями. Две недели «Краснодар», однако, не только возвращал к жизни больных и травмированных и подтягивал струны командной игры. Но еще и работал над глубиной состава, отыскивая новые сочетания игроков во всех линиях.

По тем или иным причинам попали в заявку, но остались в запасе Жоаозиньо, Гранквист, Енджейчик, Ахмедов, Перейра и Мамаев, который уже работает в общей группе и даже принял участие в спарринге с «Краснодаром-2», забив гол. Кто-то из них не до конца восстановился после матчей своих сборных, другие, можно предположить, попали под ротацию – в четверг «Краснодару» предстоит сыграть с «Зальцбургом» в Лиге Европы, а кого-то решили уберечь от искусственного газона «Нефтехимика». Парадокс, но запас «быков» в матче с «Уфой» выглядел солиднее стартового состава.

Никто уже и не вспомнит, когда в последний раз «Краснодар» играл в оптимальном составе. Да никто и не скажет, какой состав «Краснодара» является оптимальным. Что не матч, то обязательно какой-то сюрприз. Чем внимательнее следишь за кадровыми перестановками в стане «быков», тем больше кружится голова. На этот раз в центре обороны образовался тандем Мартынович – Налдо. Приобретенный у португальского «Спортинга» бразильский защитник сразу брошен в бой. А в полузащите, на правом ее крыле, возник 18-летний Куасси. Фигура не новая, но и не изученная.

И в изучении этого ивуарийского парня мы вряд ли продвинулись после игры. Скорее лучше узнали вратаря Лунева, пару раз спасшего свою команду. «Краснодар» имел несколько моментов, но в целом его комбинационная игра остается сырой, как уфимская погода. Есть подходы. Нет продолжения. Помимо того, что «быкам» катастрофически не хватает игрока с последним пасом (Подберезкин с этой ролью пока справляется не очень), в их действиях отчетливо читается некая тактическая прямолинейность. Тренерский штаб словно не обращает внимания на проблемы. Ну и пусть! Будем гнуть свою линию дальше.

А что если изменить рисунок игры? Если дефицит созидателей-креативщиков, то, может быть, стоит избрать менее созидательный и креативный стиль? Например, силовой. Больше диагоналей и длинных передач, прессинга и единоборств. Разумеется, нынешний подбор исполнителей для такого футбола не создан. Так мы просто рассуждаем, а не настаиваем. Пусть футбол будет не силовой. А какой-то другой. Такой, который нивелирует текущие потери, пластырем закроет раны. Мы часто говорим о кадровых проблемах «Краснодара». Но не обращаем внимания на то, что он и не думает меняться.

Что ж, за две недели ренессанса не случилось. Возможно, команда Олега Кононова обрела некую стройность во взаимодействиях, стала чаще проникать в штрафную площадь (против «Уфы», играющей с пятью защитниками, это не так-то просто), прибавила в комбинационной игре в заключительной фазе атаки (во всяком случае, проблески были) – прогресс при желании можно разглядеть. Но в сравнении с самим собой «Краснодар» по-прежнему выглядит слабо, блекло, натужно. Как повредившая крылья птица. Летать умеет; она, в общем-то, и создана для того, чтобы летать. Но пока не может.

И сможет, если делать прогноз, очень скоро. «Краснодар» из тех команд, что довольно быстро выходят из кризиса. Четыре тура – предел. Предположу, что уже в следующем матче, когда игроки сборных войдут в привычную колею, а только-только оправившиеся от травм сделают еще один шаг к пику формы, это будет другая, узнаваемая команда.

Матч

Уфа - Краснодар - 0:0

Состав

Уфа: Лунев, Сухов, Никитин, Тумасян, Васин, Стоцкий, Засеев, Ванек (Кротов, 52), Игбун, Обляков (Марсинью, 82), Абдулавов (Фатай, 71)

Краснодар: Крицюк, Налдо, Калешин, Мартынович, Подберёзкин (Перейра, 64), Эбуэ Куасси (Ахмедов, 73), Лаборде, Газинский, Петров, Смолов, Ари (Мамаев, 63)

Предупреждения:

Кротов, 59; Обляков, 76; Игбун, 83 - Петров, 88

Судья:

Владимир Сельдяков (Россия)

Место и дата

11 сентября 14:00, Нефтяник, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Виктор Гончаренко: Первый тайм хочется просто вычеркнутьГлавный тренер «Уфы» Виктор Гончаренко подвел итог домашней ничьи с «Краснодаром» (0:0) в шестом туре РФПЛ.РФПЛ. 6-й тур. «Спартак» - «Локомотив», «Арсенал» - «Зенит» и другие матчи. ОнлайнРезультаты матчей шестого тура чемпионата России.Олег Кононов: В концовке мы, по сути, играли без одного игрокаГлавный тренер «Краснодара» Олег Кононов прокомментировал гостевую ничью с «Уфой» (0:0) в шестом туре чемпионата России.«Спартак» - «Локомотив». ОнлайнВ воскресенье в матче шестого тура чемпионата России сыграют московские клубы «Спартак» и «Локомотив».«Краснодар» не смог обыграть «Уфу»«Уфа» дома сыграла вничью с «Краснодаром» (0:0) в шестом туре чемпионата России.«Спартак» - «Локомотив». Стартовые составы командСтали известны составы «Спартака» и «Локомотива» на матч 6-го тура чемпионата России по футболу.Читатели Sovsport.ru ставят на минимальную победу «Спартака» над «Локомотивом»Sovsport.ru подвел итоги голосования среди посетителей сайта, которым было предложено предугадать исход матча шестого тура РФПЛ «Спартак» - «Локомотив».Марио Фернандес: Чудесное ощущение, когда стадион ЦСКА полностью заполняетсяЗащитник ЦСКА Марио Фернандес поделился эмоциями от первого официального матча, сыгранного на новой домашней арене клуба.Валерий Кечинов: В матче «Спартак» - «Локомотив» ожидаю результативную ничьюБывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов дал прогноз на матч шестого тура чемпионата России между красно-белыми и «Локомотивом».Александр Бубнов: Казалось, в первом тайме «Терек» отмечал с ЦСКА открытие нового стадионаФутбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о матче шестого тура чемпионата России ЦСКА - «Терек».«Арсенал» – «Зенит». Гостей в Туле поддержит 1300 болельщиковМатч шестого тура чемпионата России между тульским «Арсеналом» и «Зенитом» посетят около 1300 болельщиков команды из Петербурга.Валерий Баринов: За десять дней, которые были у Семина, нельзя понять командуИзвестный болельщик «Локомотива», народный артист России Валерий Баринов поделился ожиданиями от встречи железнодорожников со «Спартаком» в шестом туре РФПЛ.«Уфа» - «Краснодар». ОнлайнВ воскресенье в матче шестого тура чемпионата России сыграют «Уфа» и «Краснодар».Евгений Гинер: Зарубежным командам будет немного страшно играть с нами на таком стадионеПрезидент ЦСКА Евгений Гинер поделился ощущениями от победы армейцев над «Тереком» (3:0) в первом официальном матче на новой арене красно-синих.Мамаев - в запасе «Краснодара» на матч с «Уфой»Стал известен стартовый состав «Краснодара» на матч с Уфой» в шестом туре чемпионата России.Александр Гацкан: Наверное, «Ростов» чуть-чуть по-другому судят, чем другие команды первой пятеркиКапитан «Ростова» Александр Гацкан, заработавший два удаления в четырех матчах чемпионата России, считает, что судьи были несправедливы к нему.Александр Шешуков: С «Зенитом» без Халка – сложнееАлександр Шешуков: С «Зенитом» без Халка – сложнееПолузащитник «Арсенала» Александр Шешуков в интервью Spb.Sovsport.ru – о предстоящем матче с «Зенитом», тяжелой травме и словах Саенко.На матче «Спартак» - «Локомотив» ожидается аншлагПо данным пресс-службы «Открытие Арены», все билеты на матч 6-го тура РФПЛ «Спартак» - «Локомотив» проданы.Как завершится матч «Спартак» - «Локомотив»? ОпросВ воскресенье (11 сентября) на «Открытие Арене» состоится матч 6-го тура чемпионата России по футболу между «Спартаком» и «Локомотивом».Юрий Семин: На наших секторах не будет свободных мест. «Локомотив» сыграет от душиГлавный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин призвал болельщиков поддержать команду на стадионе в матче 6-го тура чемпионата России со «Спартаком».

Уфа
Уфакалендарьстатистика
Краснодар
Краснодаркалендарьстатистика
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложения