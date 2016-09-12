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Матч с Канадой в Питтсбурге – как зеркало нашего хоккея. Колонка Павла Лысенкова

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Матч с Канадой в Питтсбурге – как зеркало нашего хоккея. Колонка Павла Лысенкова
Источник: Associated Press

Как правильно сказал Сергей Гимаев, истинную силу этой сборной России покажут не матчи с Чехией, а игра против канадцев в Питтсбурге.

В футболе все просто: кто выиграл чемпионат мира, тот и король. Бразилия пять раз, Германия четыре раза – все понятно.

В хоккее все не так. Вот мы считаем, что исторически наша страна мало чем уступает Канаде. Мы чаще побеждали на чемпионатах мира (27 против 26), да и по золоту Олимпиады не сильно отстали (8 против 9). А если вспомнить Суперсерию-1972, которую по факту выиграли канадцы, но моральную победу одержал СССР…

За океаном у многих иная точка зрения. Там считают только турниры с участием сильнейших. Чемпионаты мира отбрасывают, туда многие игроки не приезжают из-за занятости в плей-офф Кубка Стэнли. Олимпиады до 1998 года – тоже, там не участвовали энхаэловцы.

Получается, что турниров в формате «best of the best» было лишь 12 в истории: пять Кубков Канады, два Кубка мира и пять Олимпиад. Причем «кленовые листья» победили на них аж восемь раз. А вот сборная СССР лишь однажды добилась успеха, когда в 1981 году в Монреале разгромила канадцев со счетом 8:1.

С этого ракурса наш хоккей не так уж велик. Получается, что Россия за свою историю только однажды побеждала Канаду – в крутом четвертьфинале Турина, когда решающую шайбу забросил юный Александр Овечкин. И еще были три поражения, самое болезненное из которых – 3:7 в четвертьфинале Ванкувера.

Вообще Россия очень мало играла на таких турнирах с канадцами. Просто Кубок мира со временем загнулся, а на Олимпиадах мы не пересекались. Поэтому каждый матч, пусть даже выставочный, нужно ценить.

Вот почему так важна игра, которая стартует 15 сентября в 2.30 ночи по московскому времени в Питтсбурге.

…А я вспоминаю последний матч России против Канады на Кубке мира – 4 сентября 2004 года. Перед игрой в Торонто прошла минута молчания в память жертв Беслана. И на трибунах нашлись канадские отморозки, которые начали кричать и свистеть: «Давайте нам хоккей!» Потом Скотт Нидермайер извинялся за своих фанатов: «Это недоразумение. Все канадцы прекрасно знают, какая трагедия произошла в России. Мы глубоко скорбим по погибшим».

Наши ворота защищал Максим Соколов. Вопреки ожиданиям в первом периоде Канада не смяла нашу защиту. Мы даже перебросали хозяев (9-6), но после перерыва допустили пару грубых ошибок. Сначала был удален Лекавалье, а в большинстве мы проспали Брэда Ричардса. И через полторы минуты, после потери шайбы в средней зоне, нашу оборону разорвали силовики Доун и Дрэйпер. В третьем периоде Джо Сакик забил с паса Марио Лемье. Все, чего мы добились – мощный щелчок Гончара от синей линии.

1:3 по счету, но 28-28 по броскам, 12-12 по штрафу, мы не позволили канадцам ни разу забить в большинстве. И если б сами не ошибались, то был бы шанс.

Канаду бояться не надо. Это последнее дело – выйти в Питтсбурге и показать робкую игру. Пусть даже мы уступим в счете, но бросим вызов «кленовым листьям». Продемонстрируем характер. Будем забивать голы, не наломаем дров в защите.

Цените момент – мы шесть лет не играли с такой Канадой и можем еще шесть лет не сыграть. Этот матч задаст нам настроение на весь Кубок мира.

Покажет, чего мы стоим.

ВСЕ ТУРНИРЫ С УЧАСТИЕМ СИЛЬНЕЙШИХ

Год    Турнир                      Победитель  Наши матчи с Канадой

1976    Кубок Канады            Канада            1:3

1981    Кубок Канады            СССР               3:7, 8:1

1984    Кубок Канады            Канада            6:3, 2:3 ОТ

1987    Кубок Канады            Канада            3:3, 6:5 ОТ, 5:6 ОТ2, 5:6

1991    Кубок Канады            Канада            3:3

1996    Кубок мира                США                3:5

1998    Олимпиада                Чехия              -

2002    Олимпиада                Канада            -

2004    Кубок мира                Канада            1:3

2006    Олимпиада                Швеция           2:0

2010    Олимпиада                Канада            3:7

2014    Олимпиада                Канада            -

СССР – Канада: 10 матчей, 3 победы, 2 ничьи, 5 поражений. Разница шайб: 42 – 40.

Россия – Канада: 4 матча, 1 победа, 3 поражения. Разница шайб: 9 – 15.

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