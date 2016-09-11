Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ФутболМанчестер Юнайтед1 : 2Манчестер Сити
ФутболАмкар1 : 0Томь
ХоккейЧехия2 : 1 БРоссия
ФутболЗенит-21 : 1Тосно
ФутболЦСКА3 : 0Терек
ФутболДинамо3 : 2СКА-Хабаровск
ХоккейСпартак1 : 0Амур
ФутболОренбург0 : 0Анжи
ФутболЛиверпуль4 : 1Лестер Сити
ТеннисПлишкова3:6, 6:4, 4:6Кербер
ФутболУфа0 : 0Краснодар
ХоккейАвангард3 : 4Слован
ХоккейЦСКА5 : 2Северсталь
ФутболСуонси2 : 2Челси
ФутболОлимпик2 : 0Днепр
ХоккейБарыс3 : 4Автомобилист
ФутболСпартак1 : 0Локомотив
ФутболВаленсия2 : 3Бетис
ФутболАрсенал Тула0 : 2Зенит
ТеннисДжокович- : -Вавринка
ХоккейАк Барс- : -Локомотив
ФутболРубин- : -Урал
ФутболЭмполи- : -Кротоне
ХоккейТорпедо- : -Адмирал
ХоккейХК Сочи- : -Куньлунь
ФутболСандерленд- : -Эвертон

Попов и его работники. Как «Спартак» добился победы над «Локо»

Артем Терентьев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Попов и его работники. Как «Спартак» добился победы над «Локо»
Источник: Sovsport.ru

Победный гол «Спартака» в дерби красивым ударом забил Ивелин Попов. Правда, для этого отлично поработала вся команда. Особенно Куинси Промес, который в этом матче вообще не должен был появиться на поле.

АНТУРАЖ

Как и ожидалось, стадион был полон. Правда, из-за так называемой «вырезки», когда выделяют несколько мест для разделения секторов, 45 тысяч все равно собрать не удалось. Гостевой сектор – под завязку. Президент «Локо» Илья Геркус говорил перед матчем «Советскому спорту», что болельщики команды будут «выглядеть красиво». Первый эффект от акции руководства «Локо», которое выкупило 4200 билетов на игру, а затем реализовало их для своих болельщиков по цене в три раза меньше номинала (300 рублей против 1000), появился еще до начала дерби. Железнодорожникам удалось перекричать фан-сектор «Спартака». На «Открытие-Арене». И такое бывает. Хотя потом, конечно, красно-белое море заволновалось и заглушило все.

Вот сказал Леонид Слуцкий про «не футбольную страну» – и тут же ситуация стала меняться, стадионы битком. И на Песчаной, и в Тушине. А если серьезно, обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев в своей конференции наSovsport.ru так говорит об этом: «Я родился, вырос и играл в футбольной стране, в которой «Лужники» собирали по сто тысяч болельщиков. А потом пришло другое поколение, и страна вдруг оказалась нефутбольной. Почему-то виноватым оказался болельщик, а не тот, кто управляет нашим футболом. А может, все наоборот?».

КЛАССИКА

У спартаковских болельщиков вопрос не про «футбольность» России. Он почти гамлетовский: верить или не верить. Победа над «Краснодаром», пусть и ослабленным травмами, победа в Махачкале, где даже при 1:0 «Спартак» не прижимался к воротам, а лез вперед… Так «Спартак» все больше обращает своих фанатов в веру. В чемпионскую веру.

Даже экс-главный тренер «Спартака» Валерий Карпин накануне игры в эфире «Матч ТВ» заявил: «В этом сезоне «Спартак» может стать чемпионом. Не только потому что хорошо играет, но и потому, что «Зенит», ЦСКА, «Краснодар» – не те».

Ну, если уж так говорит тот, в которого спартаковцы тоже верили…

Семинские команды – идеальная проверка для этого амбициозного «Спартака». Юрий Семин – это такая же футбольная классика, как вопрос «когда «Спартак» станет чемпионом?».

Да, Семин всего несколько недель как возглавил «Локо». Но уж больно почва благодатная. Предыдущий «машинист» Игорь Черевченко сделал лайт-версию команд Семина – колючую, неуступчивую. Но не хватало креатива в центре поля и, следовательно, в атаке.

ЗУБЫ

Промес, который получил травму в сборной, все-таки смог сыграть. И это, несмотря на то, что главный тренер «Спартака» Массимо Каррера на открытой тренировке в четверг прямо сказал, что голландец игру с «Локо» пропустит. Выходит, пыль пускал Семину?

Правда, информация, что Куинси выйдет-таки на поле просочилась в персу уже поздно вечером в пятницу. Так что в «Локо» его появления наверняка ждали.

«Спартак» наверняка обнадежил Карреру – команда смотрелась не менее зубасто, чем гости. Сдержав натиск «Локо», красно-белые стали накрывать Миранчука, Самедова, а впереди пасов ждали Промес и Зе Луиш.

У «Локо» в первом тайме потерялся Миранчук. Когда Алексей получал мяч, хотелось крикнуть: «Долго, Леша, долго». У главного креативщика «Локо» игроки «Спартака» отнимали мяч. Даже так – вырывали с мясом. После одного из таких эпизодов Попов вырвался на ударную позицию, но пробил мимо. Зато вскоре прекрасным ударом головой после паса как раз Промеса открыл счет. Семин отреагировал на пропущенный гол мгновенно, сняв красно-зеленую кепку, в которой уже многие видели преемницу той самой шапки-петушка и попытался спрятать в карман.

Таски вышел вместо Маурисио, получившего травму. Немцу явно было некомфортно на месте правого защитника. Миранчук прогулочным шагом вошел в штрафную «Спартака» и пробил. Таски лишь наблюдал. А за пять минут до конца очередную пробоину справа пришлось заделывать всем красно-белым. Казалось, еще чуть-чуть и игроки «Локо» нанесут разящий удар.

При этом «Спартак» не жался к воротам. И не пропустил, потому что не было паники. Потому что верил, что этого не случится. И это пока главное впечатление от «Спартака» Карреры – его команда верит в себя. Верит в то, что может победить, если не в чемпионате, то в отдельном матче и любого соперника.

Матч

Спартак - Локомотив - 1:0 (1:0)

Голы

Попов 25 (1:0).

Состав

Спартак: Ребров, Комбаров, Боккетти, Кутепов, Маурисио (Таски, 71), Глушаков, Попов (Мельгарехо, 66), Промес, Зобнин (Кутин, 90), Ромуло, Зе Луиш

Локомотив: Гилерме, Шишкин, Чорлука, Пейчинович, Денисов В., Коломейцев, Самедов (Михалик, 46), Денисов И., Миранчук, Майкон (Касаев, 80), Хенти (Портнягин, 57)

Предупреждения:

нет - Майкон, 79

Судья:

Алексей Николаев (Россия)

Место и дата

11 сентября 16:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Леонид Федун: Аншлаг на матче «Спартак» - «Локомотив» говорит о том, что у нас футбольная странаПолный стадион на матче чемпионата России «Спартак» - «Локомотив» (1:0) свидетельствует о том, что Россия – футбольная страна, считает владелец красно-белых Леонид Федун. Об этом он заявил после матча.Илья Кутепов: Играть на ноль - хорошая привычкаЗащитник «Спартака» Илья Кутепов поделился мнением о победе над «Локомотивом».Сергей Родионов: «Спартак» может играть еще лучшеГенеральный директор «Спартака» Сергей Родионов - о победе над «Локо» (1:0).Массимо Каррера: С обеих сторон было мало хорошего футболаГлавный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал победу над «Локомотивом» (1:0) в шестом туре чемпионата России.Никита Симонян: Надо отдать должное Каррере, он живет игройЗаслуженный ветеран красно-белых Никита Симонян - об игре команды против «Локо» (1:0).Слуцкий ответил болельщику «Спартака» на реплику: «А у нас стадион лучше»Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий побывал на матче шестого тура «Спартак» - «Локомотив» (1:0).«Арсенал» - «Зенит». ОнлайнВ воскресенье в матче шестого тура чемпионата России сыграют тульский «Арсенал» и «Зенит» из Санкт-Петербурга.Александр Самедов: Почему заменили? У главного тренера свое видение футболаПолузащитник «Локомотива» Александр Самедов поделился мнением о матче со «Спартаком».Юрий Семин: В целом это был совершенно равный матчГлавный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал поражение от «Спартака» (0:1) в шестом туре чемпионата России.Фанаты ЦСКА устроили погром возле нового стадиона командыФанаты ЦСКА в день дебютного матча на новом стадионе против «Терека» неподобающим образом вели себя в районе домов, расположенных рядом с ареной. Об этом заявляют жители Хорошевского района, где открылся стадион.РФПЛ. 6-й тур. «Спартак» обыграл «Локомотив», «Арсенал» принимает «Зенит» и другие матчи. ОнлайнРезультаты матчей шестого тура чемпионата России.Гол Попова принес «Спартаку» победу над «Локомотивом»«Спартак взял верх над «Локомотивом» (1:0)) в домашнем матче шестого тура чемпионата России.«Арсенал» - «Зенит». Новосельцев - в запасе, Лодыгин вернулся в воротаТренерский штаб «Зенита» определился с составом на матч 6-го тура чемпионата России против тульского «Арсенала».Виктор Гончаренко: Первый тайм хочется просто вычеркнутьГлавный тренер «Уфы» Виктор Гончаренко подвел итог домашней ничьи с «Краснодаром» (0:0) в шестом туре РФПЛ.Олег Кононов: В концовке мы, по сути, играли без одного игрокаГлавный тренер «Краснодара» Олег Кононов прокомментировал гостевую ничью с «Уфой» (0:0) в шестом туре чемпионата России.«Спартак» - «Локомотив». Как это былоВ воскресенье в матче шестого тура чемпионата России сыграют московские клубы «Спартак» и «Локомотив».Кризис продолжается. Как «Краснодар» слетал в УфуКризис продолжается. Как «Краснодар» слетал в УфуВ матче шестого тура «Краснодар» сыграл вничью с «Уфой», продлив свою безвыигрышную серию в премьер-лиге до четырех встреч.«Краснодар» не смог обыграть «Уфу»«Уфа» дома сыграла вничью с «Краснодаром» (0:0) в шестом туре чемпионата России.«Спартак» - «Локомотив». Стартовые составы командСтали известны составы «Спартака» и «Локомотива» на матч 6-го тура чемпионата России по футболу.Читатели Sovsport.ru ставят на минимальную победу «Спартака» над «Локомотивом»Sovsport.ru подвел итоги голосования среди посетителей сайта, которым было предложено предугадать исход матча шестого тура РФПЛ «Спартак» - «Локомотив».

Локомотив
Локомотивкалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Массимо Каррера
Массимо Карреравсе новости
Юрий Сёмин
Юрий Сёминвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложения