Попов и его работники. Как «Спартак» добился победы над «Локо»

Победный гол «Спартака» в дерби красивым ударом забил Ивелин Попов. Правда, для этого отлично поработала вся команда. Особенно Куинси Промес, который в этом матче вообще не должен был появиться на поле.

АНТУРАЖ

Как и ожидалось, стадион был полон. Правда, из-за так называемой «вырезки», когда выделяют несколько мест для разделения секторов, 45 тысяч все равно собрать не удалось. Гостевой сектор – под завязку. Президент «Локо» Илья Геркус говорил перед матчем «Советскому спорту», что болельщики команды будут «выглядеть красиво». Первый эффект от акции руководства «Локо», которое выкупило 4200 билетов на игру, а затем реализовало их для своих болельщиков по цене в три раза меньше номинала (300 рублей против 1000), появился еще до начала дерби. Железнодорожника м удалось перекричать фан-сектор «Спартака». На «Открытие-Арене» . И такое бывает. Хотя потом, конечно, красно-белое море заволновалось и заглушило все.

Вот сказал Леонид Слуцкий про «не футбольную страну» – и тут же ситуация стала меняться, стадионы битком. И на Песчаной, и в Тушине. А если серьезно, обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев в своей конференции наSovsport.ru так говорит об этом: «Я родился, вырос и играл в футбольной стране, в которой «Лужники» собирали по сто тысяч болельщиков. А потом пришло другое поколение, и страна вдруг оказалась нефутбольной. Почему-то виноватым оказался болельщик, а не тот, кто управляет нашим футболом. А может, все наоборот?».

КЛАССИКА

У спартаковских болельщиков вопрос не про «футбольность» России. Он почти гамлетовский: верить или не верить. Победа над «Краснодаром», пусть и ослабленным травмами, победа в Махачкале, где даже при 1:0 «Спартак» не прижимался к воротам, а лез вперед… Так «Спартак» все больше обращает своих фанатов в веру. В чемпионскую веру.

Даже экс-главный тренер «Спартака» Валерий Карпин накануне игры в эфире «Матч ТВ» заявил: «В этом сезоне «Спартак» может стать чемпионом. Не только потому что хорошо играет, но и потому, что «Зенит», ЦСКА, «Краснодар» – не те».

Ну, если уж так говорит тот, в которого спартаковцы тоже верили…

Семинские команды – идеальная проверка для этого амбициозного «Спартака». Юрий Семин – это такая же футбольная классика, как вопрос «когда «Спартак» станет чемпионом?».

Да, Семин всего несколько недель как возглавил «Локо». Но уж больно почва благодатная. Предыдущий «машинист» Игорь Черевченко сделал лайт-версию команд Семина – колючую, неуступчивую. Но не хватало креатива в центре поля и, следовательно, в атаке.

ЗУБЫ

Промес, который получил травму в сборной, все-таки смог сыграть. И это, несмотря на то, что главный тренер «Спартака» Массимо Каррера на открытой тренировке в четверг прямо сказал, что голландец игру с «Локо» пропустит. Выходит, пыль пускал Семину?

Правда, информация, что Куинси выйдет-таки на поле просочилась в персу уже поздно вечером в пятницу. Так что в «Локо» его появления наверняка ждали.

«Спартак» наверняка обнадежил Карреру – команда смотрелась не менее зубасто, чем гости. Сдержав натиск «Локо», красно-белые стали накрывать Миранчука, Самедова, а впереди пасов ждали Промес и Зе Луиш.

У «Локо» в первом тайме потерялся Миранчук. Когда Алексей получал мяч, хотелось крикнуть: «Долго, Леша, долго». У главного креативщика «Локо» игроки «Спартака» отнимали мяч. Даже так – вырывали с мясом. После одного из таких эпизодов Попов вырвался на ударную позицию, но пробил мимо. Зато вскоре прекрасным ударом головой после паса как раз Промеса открыл счет. Семин отреагировал на пропущенный гол мгновенно, сняв красно-зеленую кепку, в которой уже многие видели преемницу той самой шапки-петушка и попытался спрятать в карман.

Таски вышел вместо Маурисио, получившего травму. Немцу явно было некомфортно на месте правого защитника. Миранчук прогулочным шагом вошел в штрафную «Спартака» и пробил. Таски лишь наблюдал. А за пять минут до конца очередную пробоину справа пришлось заделывать всем красно-белым. Казалось, еще чуть-чуть и игроки «Локо» нанесут разящий удар.

При этом «Спартак» не жался к воротам. И не пропустил, потому что не было паники. Потому что верил, что этого не случится. И это пока главное впечатление от «Спартака» Карреры – его команда верит в себя. Верит в то, что может победить, если не в чемпионате, то в отдельном матче и любого соперника.