Квартальнов феноменален! Или почему ЦСКА уже никто не догонит

Одержав восемь побед кряду московские армейцы оставили далеко позади ближайших конкурентов из КХЛ.

Похоже, что команда Дмитрия Квартальнова вознамерилась в третий раз подряд стать победителем регулярного чемпионата. Пока действующий чемпиона - «Магнитка» - озабочен рекордами своего капитана Сергея Мозякина, а тренерский штаб СКА вместе с ведущими форвардами разрывается между клубом и сборной… ЦСКА молотит соперников, как образцовый комбайнер-стахан овец, лидер «Битвы за урожай».

И складывается впечатление, что армейцам вообще все равно – кто против них играет. И, главное, кто играет – за них! Вот ведь парадокс какой.

Ну с «Северсталью» все понятно. От череповчан сейчас никто побед и не ждет. Да их пока и не было в игровое время. Команда еще как вошла в кризис в прошлом сезоне, так никак из него выйти не может. Сейчас уже шесть поражений кряду!

Но вот что сделали в этом матче армейцы? Усложнили себе задачу. Взяли, да и запустили сразу две шайбы в середине первого периода. Оба раза на пятачке ошибся молодой защитник Артем Чмыхов. И… надо отыгрываться!

Жаль затянуть интригу не удалось. Москвичи поднажали и уже комфортно вели к концу второго периода 5:2, замазав голами промахи своего юниора.

Но ведь были у них уже и более знаковые победы – дважды над «Ак Барсом», «Салаватом», СКА (пусть и в усеченном составе).

Хочется отметить еще одну вещь. Вот покинули ЦСКА несколько лидеров – Радулов, Зайцев, Плэтт, Любимов… Скажите честно, вы заметили их отсутствие? Нет, Рдулова, безусловно, не хватает. Для имиджа и крутизны. Но вовсе не по игре. Про остальных и говорить нечего.

Да что говорить про тех, кто ушел… Вот взять Да Косту. Лидер? Безусловно. Талантливый форвард? Конечно.

Но его не было в начале чемпионата – Стефан бился за Францию в олимпийской квалификации. Кстати, удачно – его команда на Олимпиаду-2018 едет в отличие от Латвии, Белоруссии и Казахстана. Да Косты не было, но армейцы били соперников одного за другим. И единственная шпилька, которую тут можно отпустить в адрес ЦСКА, что и «Ак Барс» и «Салават» доставались им сразу после СКА – изрядно потрепанными. Но таков уж календарь – претензий к клубу нет.

Или вот сейчас уехал в сборную Иван Телегин. И снова – отряд Квартальнова не заметил потери бойца.

Главное, что сам тренер даже ни разу не пожаловался на потери.

- Игроки едут в сборную на старте чемпионата? Да ради Бога! Какие тут вопросы? Пусть едут, мы ими гордимся. И вот такая уверенность в себе – дорого стоит.

ЦСКА сейчас лидер не только по очкам. Но и по количеству побед, и по заброшенным шайбам, и по разнице шайб…

А еще московский клуб занимает одно из последних мест в КХЛ по посещаемости. И это уже намек не тренеру, а выше. Сколько не выигрывай, сколько не забивай, сколько не вдыхай полной грудью ностальгию старого армейского дворца… 21 век диктует свои правила. И клубу, безусловно, нужна новая современная арена. Нынешний ЦСКА достоин большего, чем регулярные 3000 человек на трибунах.



