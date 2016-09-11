«Почему заменили? Семин не объяснил»

Игроки «Локомотива» Александр Самедов и Маринато Гилерме рассказали, что думают о поражении от «Спартака».

- Настраивались на игру как обычно, конечно, хотели победить. Но «Спартак» здорово играл, - сообщил Самедов.

- В чем это проявлялось?

- Не следил за командой, но против нас они выдали хороший матч.

- Что Сёмин сказал в перерыве? «Локомотив» сумел перехватить инициативу.

- Сказал, что нужно выйти и отыграться.

- Почему вас заменили? Были какие-то претензии, вам объяснили?

- Нет, не объяснили. У главного тренера какое-то своё видение футбола.

- Но со здоровьем замена не связана?

- Нет.

После Самедова появился капитан «Локо» Ведран Чорлука, бросил фразу «были лучше», не пояснив, кто именно. А Игорь Денисов, один раз пообщавшись с прессой, решил больше не баловать своим вниманием.

Зато несколько фраз произнес уже по традиции по-русски Гилерме.

- Поражение по делу?

- В первом тайме не очень хорошо выступили, но во второй половине играли по-другому. У «Спартака» было всего-то один-два шанса забить. Ничья была бы более справедливым результатом.

- «Спартак» удивил новыми задумками?

- Команда сейчас переживает хороший момент. Но я считаю, что игра была равной. Правда в футболе результат не всегда закономерен. Нам чуть-чуть не хватило удачи.

- Самедов сказал, что «Спартак» был лучше. Согласны?

- В первом тайме да, во втором – нет.

ИЛЬЯ КУТЕПОВ: ИГРА НА НОЛЬ – ХОРОШАЯ ПРИВЫЧКА

Защитник «Спартака» Илья Кутепов выступил от имени всех одноклубников, которые так устали после игры, что не сумели подобрать слов и отказались говорить о победе в дерби.

- Какой момент был самым тяжёлым в матче?

- Наверное, концовка второго тайма. Мы немножко подсели, играли на удержание счета. Хорошо, что выдержали.

- Команда отдала мяч сопернику во втором тайме. Так и планировалось?

- У «Спартака» никогда нет в планах отдавать мяч, мы всегда хотим вести игру. Но раз так получилось, ничего страшного.

- Что сказал Массимо Каррера после матча?

- Поздравил, поблагодарил за хорошую работу.

- Бывший член совета директоров «Спартака» Джеван Челоянц сказал, что эта игра - заслуга Аленичева. Что думаете?

- Тяжело как-то ответить, не знаю, ничего не могу сказать.

- В концовке матча вам помощь оказывали. Что-то серьезное?

- Небольшой ушиб, просто попали в нерв. Я не планировал покидать поле, замену попросил бы только в крайнем случае.

- После замены Маурисиу вы перешли играть на фланг.

- Нет, там Таски сыграл. Я оставался на своей позиции.

- А если бы пришлось передвинуться на фланг, сыграли бы?

- Где угодно! Даже в нападении.

- На ноль уже привыкли играть?

- Хорошая привычка. Но она может в любой момент оборваться. Но мы этот момент постараемся дальше и дальше отодвигать.

- Один пропущенный мяч реально отражает мастерство обороны?

- Думаю, да. Результат говорит сам за себя.

- У «Локомотива» можете кого-то выделить?

- Вся команда хорошая. Все атакующие игроки индивидуально сильны: и Хенти, и Касаев, и Миранчук, и Самедов. Да и защитники тоже, Чорлука, например, сами понимаете.

- Дерби с «Локомотивом» - пока самый сложный матч для «Спартака»?

- У нас все матчи сложные, легких не бывает. Дальше посмотрим, впереди и «Зенит», и ЦСКА. Надо сыграть со всеми фаворитами.

- Говорят, что Каррера – отличный мотиватор. Недавно он сказал, что подбирает слова для игроков прямо в день матча. Так что в итоге сказал?

- Не буду раскрывать все секреты. Результат есть, значит, человек мотивирует. Он находит слова.

- Цензурные?

- Абсолютно, все культурные люди.

- Насчет нецензурных слов, слышали фразу Комбарова после предыдущей победы?

- Это все эмоции, каждая победа дается тяжело.

- В команде посмеялись над этим?

- Да, не считаю это чем-то зазорным, нормальная ситуация.

- Сами по-итальянски что-то выучили?

- Пока нет, не буду пытаться.

- После прихода Карреры изменилась постановка игры в обороне?

- Конечно, перемещения другие, тактика немножко поменялась.

- После сборной вам стало проще играть?

- Нисколько, сборная – другая история. Сейчас о ней даже не думаю.

- Видите себя в составе национальной команды на ЧМ-2018?

- Тяжело сказать, - улыбается защитник.

- На матче был аншлаг. Как вам поддержка?

- Чувствовали поддержку, поэтому всем, кто пришел, и кто смотрел по телевизору во всех уголках страны, хочу сказать спасибо за то, что были с нами.

- Можно ли назвать этот аншлаг ответом Леониду Слуцкому, который заявил, что только дерби «Спартак» - ЦСКА может собрать полный стадион?

- Вот вы и ответили на вопрос, - смеется Кутепов. - Это мнение человека, он вправе его высказать. Трибуны доказали ему обратное.