«Почему заменили? Семин не объяснил»
Игроки «Локомотива» Александр Самедов и Маринато Гилерме рассказали, что думают о поражении от «Спартака».
- Настраивались на игру как обычно, конечно, хотели победить. Но «Спартак» здорово играл, - сообщил Самедов.
- В чем это проявлялось?
- Не следил за командой, но против нас они выдали хороший матч.
- Что Сёмин сказал в перерыве? «Локомотив» сумел перехватить инициативу.
- Сказал, что нужно выйти и отыграться.
- Почему вас заменили? Были какие-то претензии, вам объяснили?
- Нет, не объяснили. У главного тренера какое-то своё видение футбола.
- Но со здоровьем замена не связана?
- Нет.
После Самедова появился капитан «Локо» Ведран Чорлука, бросил фразу «были лучше», не пояснив, кто именно. А Игорь Денисов, один раз пообщавшись с прессой, решил больше не баловать своим вниманием.
Зато несколько фраз произнес уже по традиции по-русски Гилерме.
- Поражение по делу?
- В первом тайме не очень хорошо выступили, но во второй половине играли по-другому. У «Спартака» было всего-то один-два шанса забить. Ничья была бы более справедливым результатом.
- «Спартак» удивил новыми задумками?
- Команда сейчас переживает хороший момент. Но я считаю, что игра была равной. Правда в футболе результат не всегда закономерен. Нам чуть-чуть не хватило удачи.
- Самедов сказал, что «Спартак» был лучше. Согласны?
- В первом тайме да, во втором – нет.
ИЛЬЯ КУТЕПОВ: ИГРА НА НОЛЬ – ХОРОШАЯ ПРИВЫЧКА
Защитник «Спартака» Илья Кутепов выступил от имени всех одноклубников, которые так устали после игры, что не сумели подобрать слов и отказались говорить о победе в дерби.
- Какой момент был самым тяжёлым в матче?
- Наверное, концовка второго тайма. Мы немножко подсели, играли на удержание счета. Хорошо, что выдержали.
- Команда отдала мяч сопернику во втором тайме. Так и планировалось?
- У «Спартака» никогда нет в планах отдавать мяч, мы всегда хотим вести игру. Но раз так получилось, ничего страшного.
- Что сказал Массимо Каррера после матча?
- Поздравил, поблагодарил за хорошую работу.
- Бывший член совета директоров «Спартака» Джеван Челоянц сказал, что эта игра - заслуга Аленичева. Что думаете?
- Тяжело как-то ответить, не знаю, ничего не могу сказать.
- В концовке матча вам помощь оказывали. Что-то серьезное?
- Небольшой ушиб, просто попали в нерв. Я не планировал покидать поле, замену попросил бы только в крайнем случае.
- После замены Маурисиу вы перешли играть на фланг.
- Нет, там Таски сыграл. Я оставался на своей позиции.
- А если бы пришлось передвинуться на фланг, сыграли бы?
- Где угодно! Даже в нападении.
- На ноль уже привыкли играть?
- Хорошая привычка. Но она может в любой момент оборваться. Но мы этот момент постараемся дальше и дальше отодвигать.
- Один пропущенный мяч реально отражает мастерство обороны?
- Думаю, да. Результат говорит сам за себя.
- У «Локомотива» можете кого-то выделить?
- Вся команда хорошая. Все атакующие игроки индивидуально сильны: и Хенти, и Касаев, и Миранчук, и Самедов. Да и защитники тоже, Чорлука, например, сами понимаете.
- Дерби с «Локомотивом» - пока самый сложный матч для «Спартака»?
- У нас все матчи сложные, легких не бывает. Дальше посмотрим, впереди и «Зенит», и ЦСКА. Надо сыграть со всеми фаворитами.
- Говорят, что Каррера – отличный мотиватор. Недавно он сказал, что подбирает слова для игроков прямо в день матча. Так что в итоге сказал?
- Не буду раскрывать все секреты. Результат есть, значит, человек мотивирует. Он находит слова.
- Цензурные?
- Абсолютно, все культурные люди.
- Насчет нецензурных слов, слышали фразу Комбарова после предыдущей победы?
- Это все эмоции, каждая победа дается тяжело.
- В команде посмеялись над этим?
- Да, не считаю это чем-то зазорным, нормальная ситуация.
- Сами по-итальянски что-то выучили?
- Пока нет, не буду пытаться.
- После прихода Карреры изменилась постановка игры в обороне?
- Конечно, перемещения другие, тактика немножко поменялась.
- После сборной вам стало проще играть?
- Нисколько, сборная – другая история. Сейчас о ней даже не думаю.
- Видите себя в составе национальной команды на ЧМ-2018?
- Тяжело сказать, - улыбается защитник.
- На матче был аншлаг. Как вам поддержка?
- Чувствовали поддержку, поэтому всем, кто пришел, и кто смотрел по телевизору во всех уголках страны, хочу сказать спасибо за то, что были с нами.
- Можно ли назвать этот аншлаг ответом Леониду Слуцкому, который заявил, что только дерби «Спартак» - ЦСКА может собрать полный стадион?
- Вот вы и ответили на вопрос, - смеется Кутепов. - Это мнение человека, он вправе его высказать. Трибуны доказали ему обратное.
Матч
Спартак - Локомотив - 1:0 (1:0)
Голы
Попов 25 (1:0).
Состав
Спартак: Ребров, Комбаров, Боккетти, Кутепов, Маурисио (Таски, 71), Глушаков, Попов (Мельгарехо, 66), Промес, Зобнин (Кутин, 90), Ромуло, Зе Луиш
Локомотив: Гилерме, Шишкин, Чорлука, Пейчинович, Денисов В., Коломейцев, Самедов (Михалик, 46), Денисов И., Миранчук, Майкон (Касаев, 80), Хенти (Портнягин, 57)
Предупреждения:
нет - Майкон, 79
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
11 сентября 16:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция