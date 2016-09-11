Люди с таймерами. Колонка Василия Уткина о дерби

«Спартак» превосходил соперника по всем статьям. Так обычно говорят, когда игра заканчивается тотальным разгромом. Или если все, написавшие об игре, каждой статьей указали на превосходство одной стороны, а над другой слегка поиздевались.

В матче с «Локомотивом» (1:0) преимущество «Спартака» было как раз не бросающимся в глаза, но во всех компонентах игры. Это стало заметно, как только прошла достаточная для такого тотального наблюдения часть игры. Это нельзя было не заметить, когда спартаковцы выиграли к 20-й минуте примерно все верховые мячи в обеих штрафных. А если вы удосужились посмотреть еще и за подборами, то у спартаковцев регулярно получалось продолжить атаку «второй волной», даже не возвращая мяч в глубину, защитникам или даже вратарю. У «Локо» в такой ситуации следовали или потери, или возвращение на свою половину поля.

Точечные наблюдения нанизывались на общую картину – «Спартак» играл компактнее, не оставляя свободных зон. «Локомотив» же только старался это делать. Но атака красно-белых еще и умело их старание терзала, и провоцировала, и тянула в разные стороны.

Все это закрепил и умножил гол посередине первого тайма.

Я умышленно постарался, возможно (и даже наверняка), в ущерб увлекательности, не называть имен. Промес Промесом, но превосходство «Спартака» заключалось именно в коллективных действиях. У Юрия Семина, чтобы усилиями своей команды что-то этому противопоставить , не было даже времени. Он, конечно, пребывает в «Локомотиве» всегда, но – как дух, как талисман; тренеру же всегда требуется время в первую очередь.

Но время – это материя, которая лучше всего, глубже, в нюансах в России воспринимается именно спартаковскими болельщиками.

Это ведь люди с встроенными таймерами. Срок, продолжающий тикать с тех пор, как Кубок России в руках Егора Титова в последний к этому часу раз был поднят над сгрудившимися партнерами по команде, многими отмечается ежедневно. Как отрывной календарь.

И время, которое требуется тренеру для того, чтобы что-то получилось – то самое, которого сейчас у Семина было так мало – оно тоже уже прожито спартаковцами много раз. Время – оно всем всегда нужно.

Полтора месяца, которые уже отработал Каррера, оказываются достаточными, чтобы превосходить маститого соперника с соседней скамейки в чисто тренерском и всегда грозного и неприятного соперника на поле в сугубо игровом противостоянии.

Вот что поменялось. Впервые за долгое время мы видим, как время (не тавтология), отпущенное спартаковскому наставнику, оказывается достаточным. Команда понимает, что от нее требуется, адекватна тренерской руке! Время, отпущенное Каррере, прошло не зря.

Это полтора месяца и лидерство после шести туров. Не больше. Но ведь и не меньше. Это примерно как тот отрезок воскресной игры до первого забитого мяча, оказавшегося в итоге победным. Ну, или даже после гола – но когда до конца игры остается еще куча времени и все может измениться.

Победа была достигнута «Спартаком» без нескольких важных игроков, в частности, Фернандо, и с очень условно фланговым защитником справа вместо Ещенко. Еще один дополнительный штрих к изображению команды, у которой ладится коллективная игра и все понимают, зачем вышли на поле.

Фернандо выйдет в другой раз. Веселее будет. Торопиться некуда, только шестой тур.