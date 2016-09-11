Русский «Зенит». Как питерцы разгромили «Арсенал»

«Зенит» забил пять «Арсеналу» и заставил говорить о своем новом облике.

Перезагрузка «Зенита» продолжается. Летом была реформирована атакующая игра: ушел Халк, пришел Жулиано, Кокорин стал игроком стартового состава. Теперь подошла очередь обороны – под занавес трансферного окна питерцы расстались с Гараем и взяли Новосельцева. Sovsport.ru, разбирая возможные модели новой оборонительной линии «Зенита», выбор Мирчи Луческу не угадал. Против «Арсенала» в центре защиты вышли Кришито (левее) и Нету (правее). Благодаря этому переводу итальянца Жирков получил возможность играть на удобной для себя позиции левого защитника. Мудрый ход.

Но не защитникам «Зенита» было суждено исполнить главную роль в матче. Не удивительно. «Арсенал», хотя и старался играть, а не отбиваться, организовывал только подходы, тогда как до реальной угрозы воротам Лодыгина дело не доводил. Основная борьба развернулась на половине поля тульской команды. Здесь пятерке защитников противостояло российское трио «Зенита» – слева Шатов, справа Кокорин, по центру Дзюба. Хотя эти позиционные обозначения довольно условны: и Олег, и Александр чаще смещались в центр, тем самым осложняя задачу плотно выстроенному сопернику.

Дзюба, для которого этот матч стал вторым в стартовом составе после травмы, не просто часто получал мяч, а получал в свободных зонах. У него было время, чтобы обработать, оценить ситуацию, прицелиться и как следует жахнуть. Кокорин смещался в центр и эпизодически даже опускался глубоко, открывая коридор для Смольникова. После очередного такого смещения самый критикуемый нападающий России точно пробил со средней дистанции. Позже Дзюба, оттеснив от мяча Витселя – дай мне, соскучился! – положил второй. И тут же мог отличиться еще раз – вратарь на этот раз спас…

Стоп! Вас ничто не смущает? В описании новых подвигов «Зенита» фигурируют исключительно русские фамилии. Погоду в команде определяет именно русский костяк: левый фланг, правый фланг, наконечник в лице Дзюбы. Иностранцы заполняют середину поля и центр обороны. Да и то не всегда. Мы знаем, что в средней линии могут сыграть Юсупов и Могилевец, а в центре обороны – новобранец Новосельцев. Столь разительные перемены в составе, разумеется, не гарантируют «Зениту» ни победы, ни поражения. Так, протокольный штрих. Но и не отметить эту приятную метаморфозу тоже нельзя.

На табло, впрочем, вскоре загорается еще одна наша фамилия. Мак. Но то словак. Переехавший в Питер фланговый хавбек забил красивым обводящим ударом. Вышел и Новосельцев. Что интересно, вместо Жиркова. Иван занял позицию в центре обороны, а Кришито переместился на левую бровку. Зачем Луческу эти тактические сложности в простом, уже выигранном матче – понятно: проверить новую связку защитников в боевых условиях. А значит, можно сделать вывод, что Кришито в центре обороны – мера временная. И в будущем тренерский штаб рассчитывает на тандем Новосельцев – Нету.

Но это все детали. В целом игра «Зенита» вновь произвела приятное впечатление. На старте сезона питерцам тяжело давались атаки, в том числе в матчах с середняками. Была притирка игроков, познание новой модели, определение своего рисунка. Теперь «Зенит» обзаводится тем, что принято называть классом. Разгромные победы, точно под копирку, над «Амкаром» и «Арсеналом» свидетельствуют об окончании процесса становления команды. От Андре Виллаш-Боаша в этом «Зенита» практически ничего не осталось. Хотя прошло-то всего несколько месяцев. Перезагрузка постепенно завершается.

И отрадно, что каркас нового «Зенита» сконструирован из российских исполнителей. При поддержке свободного художника Жулиано. Ну а что? Нынче без бразильцев никуда, в какой клуб ни глянь. Жулиано свой тоже забил. С передачи… Дзюбы. Халк, когда узнает, наверняка не поверит – при нем-то все было ровно наоборот! А точку в матче поставил еще один российский нападающий, которого давным-давно отправили на пенсию. Гол Кержакова, пусть и с пенальти, – это красиво и символично. 5:0. «Зенит» разгоняется по дистанции и уже вклинился в авангард турнирной таблицы.