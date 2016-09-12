«Рассуждения о «Зените» без Халка подтверждаются». Включение Геннадия Орлова

Артем Дзюба забил "Арсеналу" свой первый гол в сезоне Источник: ФК «Зенит»

Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов – о многочисленных вариантах атаки «Зенита», силе ЦСКА на новой арене и мощи «Спартака» с «Ростовом».

Профилактический невызов в сборную, видимо, помог Кокорину

«Зенит» второй раз подряд выиграл крупно, но «Амкар» как соперник все же сильнее, чем «Арсенал» – в первую очередь с точки зрения прессинга, противостояния на всех участках поля. В Туле хозяева просто сломались.

Александр Кокорин забил первый гол в сезоне – его с этим поздравить стоит. До этого мы его упрекали, в том числе в отсутствии жажды гола. А он в товарищеском матче, который зенитовцы провели в паузе, «Уфе» дважды забил, а теперь и в официальной встрече отличился.

Александр, не задумываясь, после откидки Шатова пробил точно в угол – значит удар-то у него есть, а до этого он себя, получается, обеднял. Не демонстрировал это умение. Видимо, сыграл роль и невызов в сборную – возможно, эта профилактическая мера положительно отразилась на Кокорине, ведь за национальную команду он играть наверняка хочет. А вот Олег Шатов и Игорь Смольников все еще не в лучшем состоянии, на них до сих пор сказывается неудачное выступление на чемпионате Европы. Оба могут действовать гораздо ярче.

У «Зенита» забили пять разных игроков – подтверждаются, выходит, рассуждения о том, что без Халка у петербуржцев каждый должен решать и быть лидером. И Мирча Луческу об этом говорит постоянно. Мы увидели множество вариантов атаки. Еще, возможно, Юрий Жирков забил – там по повтору сложно было понять, с линии игрок «Арсенала» мяч вынес или из ворот. В любом случае отличный шанс был еще и у шестого зенитовца.

«Зенит» ничего не просил». Законно ли зенитовцы перешли в «Тосно» через Литву?

Замена Шатова на Мака – ротация и конкуренция

Важно вот что отметить: уход Гарая и приобретение Ивана Новосельцева дают возможность постоянно играть Роберту Маку. Все-таки это футболист сборной Словакии, в Туле он сразу же показал, на что способен. Гол обводящим ударом он забил очень красивый! В стиле Гамшика, например. Времени игрового Маку досталось не очень много, но он успел себя проявить. А в целом «Зенит» показал стремление играть только вперед: все действия направлены не поперек или назад, а в атаку.

У «Зенита» после перерыва на матчи сборных почти всегда возникали проблемы. Даже если и побеждали – игры получались сложными. А в Туле совершенно не ощущалось паузы. Испытание теперь ждет петербуржцев в Тель-Авиве, в Лиге Европы: на старте в этом турнире соперник будет совсем иного уровня.

Русский «Зенит». Как питерцы разгромили «Арсенал»

Впереди, кроме еврокубка, еще и Кубок России у «Зенита». Поэтому сейчас для Луческу важно задействовать больше игроков. Однако замена перед вторым таймом Шатова на Мака – это плюс к ротации и показатель конкуренции тоже. Видимо, не совсем доволен главный тренер действиями Олега. Эта замена яркий показатель: у Луческу играют только лучшие – и это правильно.

Оборону «Зенита» в Туле почти не нагрузили, а главная задача Новосельцева сейчас – адаптироваться в новой команде. Наверняка, раз его пригласили на такую позицию – игровое время, шансы ему предоставят. Ивана приобрели, чтобы спасти ситуацию, закрыть позицию центрального защитника – но он парень с характером, блондин. Как Поул Скоулз, например – а у таких с бойцовскими качествами все в порядке, футбольной практикой это доказано.

«Нас спас вратарь премьер-лиги». Как зенитовцы облегчили задачу «Динамо»

Если «Ростову» будет польза – все равно, какая должность у Бердыева

Тур в целом порадовал уровнем футбола. ЦСКА сыграл на своем новом стадионе очень здорово. Все-таки собственная арена добавляет мотивации, можно ведь и «Спартак» вспомнить на том отрезке, когда их стадион открывался. У армейцев сразу же Траоре проявил себя, и он будет еще забивать.

В числе лидеров по игре сейчас как раз ЦСКА и «Спартак». Спартаковцы стали действовать в скоростной атакующей манере: обратите внимание, как тренер заставляет игроков быстро переходить от обороны к атаке. По сути, это то же, чего добивается Мирча Луческу. И как раз в этом плане пока чуть притормаживает «Краснодар» – при том, что именно таким футболом коллектив Олега Кононова и силен. Когда его игроки обретут форму, мы получим еще одну яркую команду.

Отдельно стоит отметить Юрия Семина. Его «Локомотив» продемонстрировал против «Спартака» отличный прессинг, красно-белым против него было очень нелегко. И забить «Локомотив» во втором тайме мог. Семин работает в современном ключе: он не стал ничего менять кардинально, подхватил команду от Черевченко и теперь ведет ее вперед.

И, конечно, «Ростов» продолжит быть серьезной силой – раз Курбан Бердыев там остался. Вице-президент клуба, определяющий работу всей спортивной части – для него это лучший вариант. В Ростове нет такой выстроенной системы, как в ЦСКА или «Зените». А «Спартак» не захотел отдавать ему в управление всю спортивную составляющую. Если «Ростову» это принесет пользу, и команда продолжит играть так же хорошо – совершенно все равно, как будет называться должность Бердыева.