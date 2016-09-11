«Если до ворот дальше 10 метров – не бью». Александр Салугин – о своем чудо-голе

Форвард «Амкара» Александр Салугин рассказал о сумасшедшем голе в ворота «Томи» с 40 метров.

– Много народа написали мне после матча, – рассказывает Салугин. – Сначала просто поздравляли с победой, а потом получал такие сообщения: «Ничего себе, что за гол ты забил». Не все ж видели матч в прямом эфире, его показывали на платном канале.

– После матча вы сказали: «Забил, потому что поленился бежать».

– Это ради смеха. Такого, конечно, на самом деле не было. На эмоциях сказал.

– Как только получили мяч, о чем подумали?

– Первая мысль – представлял, что Антоха (Коченков, вратарь «Томи» – Прим. ред.) далеко вышел, ведь любой вратарь должен страховать защитников, когда мяч в центре поля. Потом передумал. А когда Дьяков начал пятиться, я решил, что надо попробовать на удачу.

– Вы назвали Коченкова Антохой. Дружите с ним?

– Да, он мой друг. Честно говоря, лучше бы не ему забил такой гол. Здесь вообще нет вины вратаря. Не понимаю, с чем связаны слова главного тренера, что в высшей лиге такие мячи не пропускают (после матча об этом заявил главный тренер «Томи» Валерий Петраков – Прим. ред.) Мне кажется, там была сумасшедшая удача. Как можно кого-то винить?

– Не сразу поверили, что попали с 40 метров?

– Был удивлен, что мяч залетел по такой траектории. За 15 лет в футболе со мной такого не случалось. Я обычно, когда дальше десяти метров до ворот не бью, стараюсь в пас играть. Максимум – 11 метров, если бью к пенальти. Я все-таки центральный нападающий, мячи забиваю из штрафной, вратарской. А гол в ворота «Томи» – на всю жизнь.

– Гаджи Гаджиев, видимо, гола не видел, так как обычно выходит на второй тайм позже всех.

– Знаю, что он гол не видел. Может, как раз в раздевалке что-то наколдовал. Не в первый раз такое произошло: тренер вышел, а мы уже забили.

– Матчи против команд Петракова для вас имеют особое значение? Вы после вылета «Торпедо» из РФПЛ не очень приятно о нем высказались, хотя потом помирились.

– Ничего принципиального нет. Осадок после «Торпедо» остался, но конфликт исчерпан, это уже история. Правда, сейчас мы с Петраковым не общаемся. Даже не здоровались.

– Поражение в предыдущем матче от «Зенита» 0:3 испортило впечатление от старта сезона?

– Наоборот, сделали выводы, что так нельзя играть на выезде. С «Томью» тоже была не очень хорошая игра, но, слава богу, выиграли.

– Сергей Баланович после той игры сказал, что судьи испугались голубых маек с надписью «Зенит». Как вы эти слова понимаете?

– Просто «Зенит» вышел – и пешком нас обыграл. Была безобразная игра в нашем исполнении, ни одного острого момента не создали у чужих ворот и получили три в свои.

– В следующем туре у вас выезд в Грозный. Матч «Терека» с ЦСКА смотрели?

– Разумеется. Еще и открытие нового стадиона ЦСКА было приятно посмотреть. У «Терека» одно дело – их игра на выезде, а другое – дома.

– Пока вы были в ЦСКА, часто слышали разговоры о стадионе для клуба?

– Разговоры были всегда, всем хотелось, чтобы клуб владел своей ареной. Но землю не могли выделить под стадион, было много других проблем. Это все-таки Москва, сами понимаете, каких денег стоит земля. В итоге все решили, и можно только поздравить Евгения Ленноровича и всю семью ЦСКА с таким событием. Я тоже очень рад этому, ведь сам – воспитанник школы армейцев. Хочется там сыграть, стадион по телевизору выглядит очень приятно. Плюс двойная ответственность: всегда хочется отобрать очки на поле армейцев.

– Во время выступлений за армейцев думали, что когда-то сыграете за них на новой арене?

– В голове мелькает такая мысль: может, в какой-то момент это получится.



