Шедевр Шулакова и силовой прием арбитра на Рымареве. Видеообзор матчей КХЛ

Видеообзор самых ярких моментов последних матчей Континентальной хоккейной лиги.

Невероятный гол Шулакова

Хоккеисты «Сибири» уничтожили «Югру» на своей площадке со счетом 7:1. Единственную шайбу в составе ханты-мансийской команды забросил Виталий Шулаков. Зато какую! Защитник «Югры» совершил слаломный проход из своей зоны до ворот голкипера Александра Салака, по пути обыграв четверых игроков «Сибири». К слову, Салак едва не отстоял второй «сухой» матч кряду, справившись с 25 из 26 бросков по воротам.





Две шайбы за один розыгрыш

Уникальная ситуация сложилась в матче «Барыс» - «Автомобилист»: каждая из команд забила по голу всего за один розыгрыш. Арбитры встречи не сразу заметили, что после броска нападающего «Автомобилиста» шайба пересекла линию ворот казахской команды, и не остановили игру. Через минуту форвард «Барыса» Александр Шин мощным броском открыл счет в матче. А после начался разбор видеозаписей, в результате которого была засчитана шайба, заброшенная хоккеистами «Автомобилиста».





Силовой прием лайнсмена

Лайнсмен Евгений Пронских останавливает проход форварда «Барыса» Евгения Рымарева в матче с «Автомобилистом».





Битва при Омске

В центральном матче дня подопечные Федора Канарейкина неудачно начали встречу со «Слованом» и к середине первого периода проигрывали со счетом 0:2. Всю игру омские «ястребы» пытались догнать соперника, и за 48 секунд до финальной сирены нападающий «Авангарда» Александр Пережогин красиво подставил клюшку, сравняв счет. Но уже через 20 секунд бросок американского легионера Джеффа Таффе принес победу «Словану» (4:3).





Грязный прием Акмальдинова

Нападающий «Югры» грубо обходится с защитником «Сибири» Иваном Верещагиным. После жесткого столкновения с бортом игроку обороны понадобилось несколько минут, чтобы прийти в себя.





Хет-трик Горди Хоу в исполнении Скабелки

Вступившийся за партнера по команде форвард «Сибири» Алексей Скабелка к концу матча оформил хет-трик Горди Хоу, добавив к драке шайбу и голевую передачу. К слову, это первая шайба нападающего новосибирцев в сезоне.





Седьмая победа ЦСКА

Хоккеисты московского ЦСКА без особых усилий переиграли череповецкую «Северсталь» - 5:2. Для армейцев это уже седьмая победа кряду, и они все ближе к повторению прошлогоднего рекорда в 13 матчей без поражений.