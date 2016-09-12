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«Хорошо, что «Спартак» лидирует». Евгений Ловчев – о матчах тура

Евгений Ловчев
Евгений Ловчев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
«Хорошо, что «Спартак» лидирует». Евгений Ловчев – о матчах тура
Источник: ФК «Спартак»

Обозреватель Sovsport.ru Евгений Ловчев комментирует примечательные события очередного тура РФПЛ.

Об игре «Спартака» в обороне

- Раньше я говорил, что не вижу изменений в игре «Спартака». Но теперь они мне заметны. И в связи с этим вспоминается присказка «танцуем от печки». В игре с «Локомотивом» увидел, что у «Спартака» очень организованная не столько оборона, сколько оборонительная игра. Что имею в виду – все защитники «Спартака» располагаются друг от друга примерно в восьми метрах, действуют компактно. А показательный момент – когда в концовке Чорлука пытался затолкать мяч в ворота, вокруг него собралось человек пять. Раньше игрока соперника спартаковцы могли оставить один на один с вратарем – и получали голы в свои ворота.

Но такая компактная игра в обороне с быстрым переходом в атаку требует хорошей «физики». И ее «Спартаку» в концовке не хватало. Тогда-то инициативу команда и отдала, хотя не позволила «Локо» создать чего-то сверхопасного и тем более дать забить.

О том, как меняется «Спартак»

- Отмечал, что Глушаков и Ромуло часто задерживают игру, и Промесу с Зе Луишем не удается получить мяч в отрыве от защитников соперника. А в позиционной атаке сегодня не только «Спартак», а вообще многие команды, за исключением, разве что «Барсы» и «Баварии», с трудом играют. В быструю же атаку все бегут. Вот и «Спартак» бежит, потому что Промесу и Луишу вовремя стали отдавать мяч. То самое пресловутое спартаковское держание мяча уже не в моде. И «Спартак» меняется. Всегда говорил, что с таким набором игроков группы атаки «Спартак» просто обязан использовать преимущество.

О том, что получается и не получается у красно-белых

- Чувствуется, «Спартак» все время эмоционально накален. Но так бывает у команд, которые строятся. Играть на классе у команды Карреры не получается. В то же время, «Спартак», теряя мяч в атаке, не отходит сразу назад. А старается мяч тут же перехватить, как это делал, например, Комбаров. «Спартак» стал активнее в отборе. Значит, есть страховка. Хотя и в этой игре с «Локомотивом» выпадал правый край. Маурисио проигрывал некоторые единоборства. И Таски, который вышел на замену, – тоже. Это же он сбросил мяч назад, когда «Локомотив» вполне мог сравнять счет.

О голе Попова

- Важно сказать о голе Попова и самом игроке. Гол был хорош. И действия самого Ивелина – тоже. У одних тренеров он скучает, но мы знаем, что когда ему доверяют, Попов может творить. И вот он вырезает мяч на Промеса, делает рывок и забивает мяч потрясающей красоты. Такое ощущение, что Попов некрасивые и не хочет забивать.

О семинском почерке в «Локомотиве»

- Обратил бы внимание на замену Самедова. Хотя и так все на этот момент указывают. Семин сам был неуступчивый игрок. И поэтому как тренер просто не выносит, когда его подопечные проигрывают в конкретной схватке. Просто органически это не переносит. Вот такой он. И я, кстати, тоже. Поэтому и Самедова он заменил – тот проигрывал единоборства.

При этом у «Локо» в целом семинский характер уже виден. Такие замены, как в случае с Самедовым, бесследно не проходят. Игроки могут обижаться на тренера, но это значит, что он хочет, чтобы команда показывала характер. И то, что команда в концовке под взором Палыча пошла на штурм и физически задавила «Спартак», говорит о том, что Семин и его игроки на правильном пути. Но при этом мешает команде проблема атаки. Все-таки Хенти – это не тот уровень, который нужен «Локомотиву».

Об антураже дерби

- Мне понравился антураж матча. Полные трибуны, причем не на матче «Спартака» с ЦСКА или «Зенитом». Подобные матчи должны помочь сдвинуть наш футбол с мертвой точки. Такие игроки, как Кутепов, Миранчук, Зобнин, играя на таком уровне, постепенно вырастут в больших мастеров.

Матч

Спартак - Локомотив - 1:0 (1:0)

Голы

Попов 25 (1:0).

Состав

Спартак: Ребров, Комбаров, Боккетти, Кутепов, Маурисио (Таски, 71), Глушаков, Попов (Мельгарехо, 66), Промес, Зобнин (Кутин, 90), Ромуло, Зе Луиш

Локомотив: Гилерме, Шишкин, Чорлука, Пейчинович, Денисов В., Коломейцев, Самедов (Михалик, 46), Денисов И., Миранчук, Майкон (Касаев, 80), Хенти (Портнягин, 57)

Предупреждения:

нет - Майкон, 79

Судья:

Алексей Николаев (Россия)

Место и дата

11 сентября 16:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция

О крупной победе «Зенита» над «Арсеналом»

- Сергей Павлов извиняется за то, что показала его команда. И правда – играют на своем поле. Так вы костьми лягте, но что-то покажите, не 0:5 же получать! Собрался полный стадион, пришли люди этого города, которые по сути кормят клуб, дают возможность получать игрокам зарплату. А они позорят город и команду. Половину надо гнать не из Тулы, а из футбола вообще. Но разве так будет? Переберутся потом в Томск или Уфу – и там станут такие же матчи катать.

«Зенит», понятно, был сильнее. Если игра у Питера пошла, они соперника добивают, не церемонятся. Но у меня нет уверенности, что следующую игру «Зенит» сможет провести так же. Все потому, что нет запаса прочности у команды.

Матч

Арсенал - Зенит - 0:5 (0:2)

Голы

Кокорин 18 (0:1). Дзюба 38 (0:2). Мак 66 (0:3). Жулиано 84 (0:4). Кержаков А. 89 (0:5 - пен.).

Состав

Арсенал: Фильцов, Тесак, Горбатюк, Денисов, Шешуков, Власов, Рыжков (Горбатенко, 46), Горбанец (Беляев, 27), Берхамов (Фримпонг, 61), Форбс, Аппаев

Зенит: Лодыгин, Нету, Смольников, Кришито, Шатов (Мак, 46), Витсель, Жулиано, Хави Гарсия, Жирков (Новосельцев, 68), Кокорин (Кержаков А., 73), Дзюба

Предупреждения:

Беляев, 44 - нет

Судья:

Александр Егоров (Россия)

Место и дата

11 сентября 19:00, Арсенал, Текстовая трансляция

О победе ЦСКА на новом стадионе

- Новый стадион – это достижение ЦСКА и всей страны. Больше народу будет ходить на матчи – интереснее футболисты станут играть. И то, что два гола забил Траоре – хорошо и для него, и для ЦСКА в целом. В случае с первым голом африканца большие претензии к защитникам «Терека». Ведь все знают, что Фернандес чуть ли не правого нападающего играет, проходит по флангу, потом подает. Надо его закрыть. А защитники этого не сделали… В случае со вторым мячом сработал коллективный разум. Перепас Дзагоева, Головина, удар Траоре… Значит, начинают друг друга понимать. Пора.

Матч

ЦСКА - Терек - 3:0 (2:0)

Голы

Траоре 26 (1:0). Траоре 38 (2:0). Страндберг 76 (3:0).

Состав

ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Щенников, Игнашевич, Фернандес, Ерёменко, Вернблум (Березуцкий А., 86), Головин, Ионов (Тошич, 68), Дзагоев, Траоре (Страндберг, 76)

Терек: Городов, Семёнов, Брызгалов, Уциев, Родолфо, Иванов (Пирис, 63), Роши (Митришев, 46), Мохаммади, Грозав (Лебеденко, 46), Кузяев, Балай

Предупреждения:

Вернблум, 45 - Семёнов, 45

Удаления:

нет - Семёнов, 59

Судья:

Виталий Мешков (Россия)

Место и дата

10 сентября 20:30, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция

Об очередной потере очков «Краснодаром»

- Так бывает: про команду много говорят, а потом выясняется, что король-то – голый. Вот вроде Смолов с Мамаевым всколыхнулись. Но потом примолкли. Когда надо на мастерстве сыграть, оказывается, его и нет. Да, когда настроение отличное, когда все хорошо – и голы забиваются. А вот в такой-то момент где лучшие качества? «Спартак» сбивает с вас спесь, потом «Локо»… Уже восемь очков, если не ошибаюсь, команда потеряла. Вопрос к игрокам – вы мастера или нет?

Матч

Уфа - Краснодар - 0:0

Состав

Уфа: Лунев, Сухов, Никитин, Тумасян, Васин, Стоцкий, Засеев, Ванек (Кротов, 52), Игбун, Обляков (Марсинью, 82), Абдулавов (Фатай, 71)

Краснодар: Крицюк, Налдо, Калешин, Мартынович, Подберёзкин (Перейра, 64), Эбуэ Куасси (Ахмедов, 73), Лаборде, Газинский, Петров, Смолов, Ари (Мамаев, 63)

Предупреждения:

Кротов, 59; Обляков, 76; Игбун, 83 - Петров, 88

Судья:

Владимир Сельдяков (Россия)

Место и дата

11 сентября 14:00, Нефтяник, Текстовая трансляция

О голе Салугина «Томи» с центра поля

- Гол у Салугина получился, конечно, сумасшедший! Чем-то мне этот удар напомнил тот, что в 1970-м на чемпионате мира нанес по воротам чехов Пеле. Он также сильно двинул по мячу, вратарь чехословацкой сборной Виктор как раз вышел к линии штрафной... Но мяч тогда прошел мимо. А Салугин вот попал. И как!

Матч

Амкар - Томь - 1:0 (0:0)

Голы

Салугин 47 (1:0).

Состав

Амкар: Селихов, Милькович, Занев, Идову, Джикия, Йовичич (Салугин, 46), Гиголаев (Зайцев, 46), Огуде, Гол, Шаваев, Бодул (Анене, 85)

Томь: Коченков, Дьяков, Враньеш, Тишкин (Попов, 78), Бордачёв, Комбаров, Ковальчук (Касьян, 69), Чуперка, Дроппа, Бикфалви, Самодин

Предупреждения:

Идову, 42; Бодул, 51 - Враньеш, 53

Судья:

Евгений Турбин (Россия)

Место и дата

10 сентября 15:30, Звезда, Текстовая трансляция

О лидере

- Принято считать, что команды в свой футбол начинают играть после 6-го тура. Вот сейчас как раз этот отрезок. У ЦСКА начал забивать Траоре, «Спартак» показывает результат, видны действия в обороне. И то, что именно «Спартак» лидирует – это хорошо. Не как спартаковец говорю. Просто какие-то устоявшиеся моменты вроде лидерства «Зенита» или ЦСКА иногда надо встряхивать. Как «Ростов» это сделал в прошлом сезоне. И уже интереснее смотреть!

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