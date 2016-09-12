Валерий Рейнгольд: Игра «Спартака» - это заслуга Массимо Карреры. Молодец мужик!

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд после матча 6-го тура с «Локомотивом» (1:0) похвалил красно-белых за игру.

– Не устаю повторять, «Спартак» опять сыграл здорово! Играл так, как надо играть в футбол. Мне понравилась командная игра «Спартака», исполнение и самоотверженность. Я вижу, что «Спартак» возвращает свое лицо. Этот футбол я жду лет десять, а может и больше.

– У вас были опасения, что после паузы в чемпионате игра «Спартака» изменится в худшую сторону?

– Нет. Я опасался только за игру в обороне. По части атаки я не беспокоился и был уверен, что команда находится на правильном пути. Были ошибки и «Локомотив» мог сравнять счет, но в целом «Спартак» произвел очень хорошее впечатление. Команда играет с душой и самоотдачей. Вся команда, тренерский штаб и скамейка – одно целое. Такого раньше не было. И все это заслуга нового главного тренера Массимо Карреры. Молодец мужик!

У «Локомотива» были моменты, но это не были комбинации, а скорее что-то стихийное. Без этого никак. Сыгранности у «Локомотива» не было, и ничего нового он не показал. Но в обороне «Локомотив» играл жестко, и играть с такой командой непросто. В остальном «железнодорожники» показали серую и безликую игру.

– Вы давно настаивали на приобретении нового защитника. Вчера этот защитник, Маурисио, сыграл. Какое впечатление оставил?

– Поначалу он нервничал. Все-таки, кажется, что крайний защитник – не его позиция. Правильно Юрий Семин построил игру, что на первых порах «Локомотив» атаковал через его фланг. Но потом Маурисио освоился. Трудно сказать, как он сыграет в центре обороны, но в дальнейшем он действовал дисциплинировано. Умеет играть на опережение и жесткий защитник. Квалифицированный футболист.

– Какое впечатление оставили у вас российские игроки «Спартака»?

– Здорово сыграли Денис Глушаков и Дмитрий Комбаров. Они дали понять Станиславу Черчесову, что должны играть в сборной России. Роман Зобнин сыграл на своем уровне, на котором и должен играть полузащитник. Успевал везде – вернуться в оборону, начать атаку. Я увидел, что он может одинаково удачно сыграть на многих позициях. И очень прилично сыграл Илья Кутепов.

– У вас было ощущение во время матча, что «Спартаку» не хватает Андрея Ещенко и Лукаса Фернандо?

– Нет. Игру делали все футболисты. Резерва у «Спартака» полно. Есть чем варьировать состав. Самое главное, что футбол, который показывает «Спартак», очень симпатичен для болельщика.

– Сергей Родионов после матча сказал, что «Спартак» может сыграть еще лучше. Согласны?

– Конечно, может. Всегда есть возможность прибавить. Во всяком случае, увиденное вчера, меня устраивает, но Родионов прав в другом – нельзя останавливаться на достигнутом. Самое главное, что команда играет со вкусом.

– Усилили ли «Локомотив» новые игроки – Игорь Портнягин и Игорь Денисов?

– Совершенно точно, нет. Они и не могли усилить. «Локомотиву» нужны совершенно другие футболисты. Денисов со своей работой не справился совсем. «Локомотив» играет в такой футбол, что команда подходит к штрафной и не знает, что делать дальше. Неспроста Семин убрал в перерыве Александра Самедова.

– Как раз хотел об это спросить. Почему?

– Пешком нельзя ходить по полю. Он выбрал линию наименьшей сопротивляемости. Стал играть «маленького Бэкхема». Чуть что – наваривает в штрафную, а подходов вперед нет. Играет в стиле – не трогайте меня, и я никого не трону. Семина не обманешь, и он его снял. С такой игрой Самедов скоро потеряет место в основном составе.