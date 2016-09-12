Победы Головкина и Трояновского. Обзор событий в боксе за неделю

Геннадий Головкин ломает глазницу Келлу Бруку Источник: Reuters

Казах Геннадий Головкин, россиянин Эдуард Трояновский и никарагуанец Роман Гонсалес одержали победы на прошедшей неделе и готовятся к новым вызовам.

Бой недели

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA, WBC и IBF казах Геннадий Головкин победил чемпиона мира во втором полусреднем весе по версии IBF британца Келла Брука.

В пятом раунде Головкин зажал соперника у канатов и нанес ему большое количество ударов, из-за чего команда британца выбросила полотенце. Решение было принято как нельзя вовремя. После боя стало известно, что Брук получил перелом глазницы, на следующей неделе он перенесет операцию.

Примечательно, что по словам промоутера Брука – Эдди Хирна, британец на момент окончания боя лидировал на судейских записках, которые до сих пор не открыты в публичном доступе. Если «игрушечные» удары Брука судьи оценили выше пушечных выстрелов Головкина, задача Брука формулировалась, как «дожить до финального гонга». Дальше в стиле чистейшего британского судейства (убийства) Келл на ровном вместе получал новые титулы.

Если верить Головкину, удары Брука он не почувствовал. И это похоже на правду, поскольку Геннадий ни разу после них не отступил и его ни разу не повело, а вот самого британца от любого прикосновения казаха шатало во все стороны.

«Келл дрался на лучшем уровне. Он был впереди в счетах судей, но потом его глазница сломалась, и он видел двух-трёх соперников. Пять-шесть раундов он устраивал Головкину чертовский бой. Президент WBC Марисио Сулейман сказал мне, что он вёл в счёте. Хотел бы я увидеть продолжение боя, но нельзя позволять боксёрам драться с травмами. Келл показал, что Головкин тоже человек, что его можно бить. Брук вернётся, и у него будут большие бои». (Эдди Хирн)

Нокаут недели

Россиянин Эдуард Трояновский защитил титулы чемпиона мира по версиям IBF и IBO в бою с японцем Кейтом Обарой.

Во втором раунде «Орел» выбил своего соперника за канаты, после чего Обара смог вернуться на ринг, но после продолжительного избиения рефери остановил поединок и зафиксировал победу россиянина.

Теперь команда Трояновского смотрит в сторону Теренса Кроуфорда.

«Эдик очень добавил за последнее время. В этом весе он один из сильнейших боксеров в мире. Я считал, что Обара составит гораздо более серьезную конкуренцию Трояновскому. Если вы посмотрите, как он боксировал в других боях и в начале этого, как двигается, вы поймете, что это боксер очень высокого класса. Просто Эдик в последнее время так вырос в классе, что сложно уже подбирать соперников. Обара — один из лучших бойцов в мире в этом весе, поэтому я не ожидал, что все получится так быстро. Теперь его конечная цель — бой за объединение титулов с Теренсом Кроуфордом». (Андрей Рябинский)

Вызов недели

Сразу после окончания боя Головкин – Брук, президент Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Хильберто Мендоса-младший сообщил о том, что у представителей казахского боксера и американца Дэниэла Джейкобса есть 30 дней на то, чтобы договориться о поединке и 120 дней на то, чтобы провести бой.

Узнав об этом, обладатель пояса WBO в среднем весе 27-летний британец Билли Джо Сондерс осмелел и вызвал Головкина на бой. Понимая, что у команды соперника просто не будет времени разгребать эту историю, он заявил, что готов драться в любой день. Хоть вчера, хоть никогда. Кроме того, по словам Сондерса, он увидел ошибки в технике казаха и настроен ими воспользоваться. Еще он добавил слово BoreRat. Игра слов, которая одновременно означает «скучная крыса» и Борат.

Знание, что Головкин не будет с ним боксировать, делает Сондерса смелее панфиловца. И дает ему умилительный повод через пару лет заявить: «Я вызывал Головкина на бой. Но он на вызов не ответил. Испугался».

«Сначала я хотел бы поздравить Головкина с победой над Бруком. Но уловите правильно одну мысль: Келл — полусредневес, а не средневес. Я же полноценный средневес. Бой с Головкиным — вообще не проблема. Думаю, он будет неподалёку ещё несколько дней, и я хочу, чтобы моя команда договорилась с ним о бое — в любую ближайшую дату. Я буду драться 29 октября, так что, Головкин, я буду готов, когда ты будешь готов! Я дам болельщикам то, чего они хотят. В день, когда ты скажешь мне о бое, я тут же приму его. Я видел твои ошибки прошлым вечером, и я знаю, что с этим нужно делать. Я отношусь к тебе с большим уважением, ты хороший парень. Но давай посмотрим, кто лучший, кому достанутся все пояса». (Билли Джо Сондерс)

Оказалось, что это черта всех британских боксеров. Сразу за Сондерсом свои вызовы бросили Энди Ли и Крис Юбэнк-младший. Но у них шансов еще меньше.

Боксер недели

Никарагуанец Роман Гонсалес стал чемпионом мира в четвертой весовой категории. Он отобрал титул WBC во втором наилегчайшем весе (до 52,2 кг) у небитого ранее мексиканца Карлоса Куадраса.

Бой продлился всю дистанцию, и завершился единогласным вердиктом судей в пользу Романа: 117:111, 116:112 и 115:113.

После боя Гонсалесу бросил вызов мексиканец Хуан Франсиско Эстрада: «Я готов драться с Романом Гонсалесом за те деньги, которые мне предложат. Я хочу бой с ним».

Напомним, что Гонсалес и Эстрада встречались на ринге в 2012 году и провели близкий и зрелищный бой, победу в котором одержал представитель Никарагуа. С тех пор боксерская общественность ждет боя-реванша. Камнем преткновения является то, что Гонсалес хочет заработать за поединок миллион долларов. Для сравнения за последний бой он получил 400 тысяч.

Скандал недели

Российский боксер Евгений Градович в рейтинговом поединке победил никарагуанца Эусебио Осехо.

Бой прошел в Челябинске и продлился всю дистанцию – 10 раундов. Во втором раунде Градович был в нокдауне. По итогам боя под недовольный гул была объявлена победа «русского мексиканца».

Один судья отдал победу Осехо со счетом 95-94. Двое других отдали победу Градовичу - 96-93 и 95-94. Sovsport.ru провел детальный анализ боя и поставил счет 98-92 в пользу Осехо.

БОКСЕРЫ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Счет Градович 9 8 9 9 10 10 10 9 9 9 92 Осехо 10 10 10 10 9 10 9 10 10 10 98

Другие бои недели

Российский боксер Рахим Чахкиев в Москве одержал победу нокаутом над аргентинцем Алехандро Эмилио Валори во втором раунде.

«Регулярный» чемпион мира в среднем весе по версии WBA американец Дэниел Джейкобс одержал победу над своим соотечественником Серхио Морой. Он отправил соперника в нокдаун пять раз. В седьмом раунде бой был завершен.

Британский тяжеловес Дерек Чисора в Стокгольме нокаутировал боснийца Дражана Жанжанина во втором раунде.

Финский тяжеловес Роберт Хелениус на 49-й секунде первого раунда нокаутировал немца Константина Айриха.

Мексиканец Хесус Сото Карасс в повтором поединке уступил японцу Йосихиро Камегаи. В восьмом раунде Карасс был в нокдауне и его команда решила не выпускать своего соперника на следующий раунд.

