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«Спартак», способный на все. Михаил Борзыкин – об очередной победе красно-белых

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
«Спартак», способный на все. Михаил Борзыкин – об очередной победе красно-белых
Источник: ФК «Спартак»

Обозреватель Sovsport.ru разбирает дерби, в котором «Спартак», несмотря на кадровые потери, оказался сильнее «Локомотива».

Ходы Карреры

Неутихающие кадровые и тактические эксперименты – отличительная черта «Спартака» еще со временем второго пришествия Валерия Карпина. И все последние годы эта особенность красно-белых была их недостатком. Теперь же каждый эксперимент воспринимается как тренерская находка. И не воспринимается – является. Все (ну, почти все) ходы Массимо Карреры оказываются верными. Он совершенно не боится рисковать. Получится – хорошо. Не получится – тоже хорошо: будем знать, мы-то только строимся, обожжемся еще не раз…

Появления на правом фланге новичка Маурисио не ждал никто. Номинальный центральный защитник, недавно приехал, всех имен еще не выучил, даже медведей, играющих на балалайке, должно быть, не встречал. Вышел. Сыграл средне. Явно получил установку охранять свою зону. Потому и не лез вперед (всего три касания мяча в последней четверти, из них два – ауты). «Локомотив» по своему левому флангу провел 45% атак. Было от кого охранять. И вряд ли дебютант справился бы со своей миссией, не страхуй его Кутепов.

А на левом фланге неожиданно вырос Промес. Такое случается, но довольно редко. Еще большая редкость – Зобнин на правом фланге. Припоминаю такой эксперимент в одном из матчей на летних сборах. Было. Но ведь никто не ждал. В результате «Спартак» предстал с обновленными флангами и средней линией, обескровленной дисквалификацией Фернандо. Говорить о том, что красно-белые не заметили потерь, будет неправдой. Не хватало и первого паса, из-за чего хромал выход из обороны, и остроты справа, и много чего еще. Заметили. Только виду не подавали.

Расстановка «Спартака»

Контратаки

Еще один сюрприз от Карреры – рисунок игры. «Спартак» применил нетипичную для себя тактику вторым номером. Всего 18 минут 40 секунд чистого владения мячом – и это при средних 28,5 минутах (четвертый показатель) в нынешнем сезоне. Можно предположить, что «Спартак», забив относительно быстрый гол, перешел на игру по счету. Но нет, уже в стартовые 15 минут владение мячом составляло 63% на 37% в пользу «Локомотива». Зачем Каррера отказался от привычного стиля? Либо по той причине, что без Фернандо контроль был невозможен, либо исходя из каких-то тактических соображений.

«Спартак» старался играть быстро, и временами это получалось. «Локомотив», владея мячом, имел мало конкретики в финальной фазе атаки. Каждая тринадцатая такая атака доводилась до удара. У «Спартака» – каждая седьмая. У «Локомотива» острым/обостряющим становился каждый 27-й пас. У «Спартака» – каждый 19-й. Семь ударов красно-белые нанесли после атак через центральную зону, превзошли соперника в единоборствах (114 против 107) и выиграли верх (60% на 40%), доказав, что не зря являются лучшей командой сезона по этим показателям.

Недостатки – куда ж без них! – проявлялись в контригре. «Спартак» запорол все начинания: в лучшем случае молотил с 30 метров, в худшем – терял мяч. И если бы не победный счет, по этому тактическому изъяну можно было бы как следует проехаться. Вероятно, беспомощность в контратаках – ключевой пробел в организации игры команды в нынешнем сезоне. Раз уж оборона играет на ноль, а средняя линия обрела прочность. Ну, еще успеем пожурить «Спартак» за невнятный переход от обороны к атаке и Промеса, замечательного парня, который, однако, многое делает невпопад.

Единоборства (количество, выигранные)

Просчеты в организации игры

Идеализировать Карреру будем как-нибудь потом. Если будем. Были ошибки, которые при каком-то другом стечении обстоятельств могли стать фатальными. Зобнин, переведенный направо, провел худший матч в этом сезоне. Один перевод оборвал сразу несколько комбинационных нитей – и Роман остался сам по себе. Ни одной точной острой передачи. Борьба, борьба, борьба… Из 30 единоборств 14 пришлись на противостояние с Виталием Денисовым. Результат – 8:6 в пользу защитника сборной Узбекистана. Для командной игры Зобнин был потерян.

Центр поля справился со своей задачей только наполовину. Чужие атаки-то тормозил. Но и свои не разгонял. Функцию первого паса даже взял на себя Кутепов. Подумать только: 5 длинных передач, 4 – точные. Илья раскрывает все новые грани своего таланта. Другие-то известны: 26 единоборств с эффективностью 73% – лучший показатель матча. У центральных защитников «Локомотива» Чорлуки и Пейчиновича – 57% и 53% соответственно. Учитесь, салаги! А вообще матч получился боевым: 221 единоборство – один из самых высоких показателей сезона.

Если говорить о глобальных просчетах, то это, безусловно, известный сюжет. «Спартак» много создавал, но все создаваемое транжирил. И чем ближе был финальный свисток, тем больше он нервничал. Волнение сменилось паникой, выраженной в традиционных привозах и игре на отбой… Это же аленичевский «Спартак»! Тот самый, что капитулировал с АЕК. Разница в деталях. В том, что тогда залетело, а сейчас все обернулось хэппи-эндом. Солидность. Этого качества у «Спартака» как не было, так и нет. Хотя никто и не обещал, что оно появится столь скоро.

Острые/обостряющие передачи (количество, точность)

Еще одна трудовая победа «Спартака». И если бы не перечисленные минусы, можно было бы дописать «на классе». В плане организации (качества) игры красно-белые на голову сильнее нынешнего «Локомотива». Другой вопрос, что свое превосходство команда Карреры не конвертирует в результат. Когда играешь на 3:0 (или на 8:0, как в недавней встрече с «Крыльями Советов»), а получаешь нервную концовку, такую, что даже у памятников выступает пот, – это не есть нормально. Это очень серьезная проблема. Рано или поздно она погубит «Спартак». И, надо думать, не раз.

Что же касается «Локомотива», то ему нужен тренер, а не икона. Болельщики в экстазе будут недолго. Скоро опомнятся и результата потребуют.

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