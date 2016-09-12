Рустам Шахмельян: Во втором дивизионе запугивали молодежь

Игрок пляжной футбольной команды «Золотой» и сборной России Рустам Шахмельян рассказал Spb.Sovsport.ru о запугивании игроков в ФК «Питер», Лозанне и Игуаине.



«На тренировках говорим на трех языках»

– Сборная России завоевала бронзу Суперфинала Евролиги, но не вышла на чемпионат мира. Как оцениваете выступление команды?

– В группе Россия обыграла самые сильные команды: Италию и действующих чемпионов мира Португалию. К сожалению, на концовку не хватило сил, но ребята выступили достойно.

Что касается отбора: очень плохо, когда все зависит от одного матча. Сборной России не повезло: упустили много голевых моментов, иногда мяч не шел даже в пустые ворота. Польше стоит отдать должное, так как игроки ложились костьми, чтобы не пропустить в концовке матча.

Вспоминается пример сборной Португалии, которая сначала не попала на чемпионат мира, а затем вернулась и выиграла турнир. Есть надежда на то, что в игру будут внесены необходимые коррективы, и в следующий раз сборная попадет на чемпионат мира и его выиграет.

– Вы получили вызов в сборную, но на Суперфинал не поехали. Почему?

– Случай анекдотичный: в день отъезда в сборную я отравился.

– Довольны ли вы собственным выступлением в этом сезоне?

– Пляжная команда «Золотой» резво начала, но потом случился спад, не хватило сил на Суперфинал. Я был бы доволен собственной игрой, если бы команда стала чемпионом. («Золотой» занял второе место, проиграв в финале петербургскому «Кристаллу» – Прим.ред.)

– В «Золотом» вы капитан. На каком языке общаетесь с бразильскими легионерами?

– На тренировках говорим на смеси русского, английского и португальского. В одном предложении могут быть слова сразу из трех языков. Когда Родриго (нападающий «Золотого» – Прим.ред.) пришел в команду, он не знал ни английского, ни русского. Сейчас же хорошо понимает оба языка, хоть и сказать ничего не может.

– В группе «Золотого» «В Контакте» появился пост, где вас сравнивают с заметно пополневшим нападающим «Ювентуса» Гонсало Игуаином. Как удается выглядеть лучше человека, за которого отдали 90 миллионов евро?

– Меня повеселила эта фотография (смеется). Это идея креативного пиар-менеджера «Золотого». Секрет успеха в постоянных тренировках, режиме. Отпуска нет, потому что я играю в три вида футбола: пляжный, 8x8 и мини-футбол.

«Во второй лиге полнейшая вакханалия»

– 2010 год. Сборная России впервые выигрывает Кубок Европы по пляжному футболу. Что чувствовали, когда побеждали в виде спорта, о котором в России почти не знали?

– Когда я стоял на пьедестале почета, то не думал о том, что кто-то знает о пляжном футболе, а кто-то нет. Главное, что семья следила за моим выступлением. Тогда у меня была самая настоящая эйфория. Я просто держал медаль и радовался.

– Через год в интервью вы сказали, что покинули пляжный футбол из-за финансовых обстоятельств. Что было не так с зарплатами?

– Не в деньгах дело. Сначала в сборной России мне пришлось играть последнего защитника, хотя я нападающий. Затем меня не вызвали на Суперфинал в Москву. Перед чемпионатом мира проводились трехнедельные сборы, но я на них не поехал: дома жена с грудным ребенком. Семьей рисковать нельзя, к тому же я не был уверен, что попаду в сборную.

– Вы были лучшим игроком России-2010 года. Не жалеете ли, что тогда решили уйти из «пляжки»?

– Я не жалею, потому что уходил по семейным обстоятельствам: нужно было помочь жене поставить ребенка на ноги. Семья для меня важнее футбола.

– В 2011 году вы тренировались с мурманским клубом «Север» из второго дивизиона. Почему не подписали контракт?

– На тот момент я тренировался с «Петротрестом», там со мной были готовы подписать контракт, поэтому я отказался от предложения «Севера». Но затем в «Петротресте» внезапно сменилось руководство, сформировался новый тренерский штаб. Во второй лиге полнейшая вакханалия: новый тренер привозит всех и вся с предыдущего места работы. В итоге я не заключил контракт c «Петротрестом», а в «Севере» вакантных мест не осталось.

– Затем были просмотры в мурманском «Динамо-ГПС» из третьей лиги и «Пскове-747». Что пошло не так там?

– В «Динамо-ГПС» я играл для поддержания формы, подписывать с клубом контракт не собирался. Я съездил на сборы со «Псковом», но тогда уже команда была полностью укомплектована. Я не жалею об этом опыте, потому что есть огромный плюс: мне удалось посмотреть на то, как работает Эдуард Малофеев. У него тренировки были настолько интенсивные, что многие футболисты их не выдерживали. Хорошо, что врачи всегда были рядом.

– Когда вы уходили из пляжного футбола, говорили, что вернетесь только в крайнем случае. Этот крайний случай наступил?

– Да, я не смог перебороть свое желание играть в пляжный футбол. Во второй лиге игроки выходят на поле, чтобы работать, для них это рутина. В пляжке все совсем по-другому.

– Чем планируете заниматься после пляжного футбола?

– Пути отступления есть. Я понимаю, что возраст рано или поздно возьмет свое, так что развиваю несколько бизнес-проектов.

«ФК «Питер» мог уволить любого игрока без оснований»

– В мае 2012 вы заключили контракт с ФК «Питер», а дальше стало происходить что-то непонятное: президент клуба сказал, что вы нарушали условия контракта, вы с этим были не согласны. Что все-таки тогда случилось?

– «Питер» - это пародия на футбольный клуб. На первую игру меня заявили вратарем, хотя я нападающий. Агенты присылали новых игроков, для которых необходимо было освобождать места: 12 человек попросили уйти по собственному желанию. Их выкинули на улицу. Новички были ниже уровнем, но, наверное, их появление было выгодно руководству.

Молодежь запугивали: президент клуба говорил, что если кто-то будет качать права, то вообще тогда не сможет играть за другой клуб в Петербурге. В команде было три-четыре опытных игрока, которые с подобным встречались. Я был в их числе, и мы начали действовать в правовом поле, так как не согласны с формулировкой «за нарушение спортивного режима». В то время был контракт, который идет в РФС, а было приложение, согласно которому контракт с игроком может быть разорван «по компетентному решению главного тренера». Так можно было уволить любого игрока без оснований.

– То есть в РФС идет неполный контракт?

– Когда начались разбирательства, я попросил показать контракт вместе с приложением, но его не оказалось. Этой припиской просто заставляли молодых игроков покинуть клуб. Никакой юридической силы она не имела.

– Удалось ли отстоять свои права?

– К сожалению, решение в нашу пользу не приняли, хотя все говорило о том, что это клуб нарушает условия контракта. Нам назначили тренировки, на которых не было ни врачей, ни тренеров. Три раза в день мы просто бегали вокруг стадиона, пока на поле тренировались другие команды. Раздевалок и душевых не было: мы переодевались в вагончиках. Нас уволили за то, что мы пропускали тренировки, хотя тогда их быть не могло, потому что все тренеры уехали в другой город.

– Писали, что игроки могут подать заявление в арбитражный суд в Лозанне. Это правда?

– Отправили заявление в Лозанну, там приняли нашу сторону. В России отстоять свои права не удалось. Сейчас наши дела ведет Профсоюз футболистов. Часто оттуда звонят, потому что тяжба продолжается. Для меня это принципиально важно, потому что я хочу добиться справедливости.