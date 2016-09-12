Салугин, Жулиано или Траоре? Чей гол был круче в 6-м туре РФПЛ?

Дан Петреску: Я повел себя импульсивно и не сдержался, очень сожалею о случившемся

Главный тренер «Кубани» Дан Петреску извинился за свое поведение во время матча 12-го тура ФНЛ против «Сокола». Напомним, что эта игра завершилась вничью (0:0).