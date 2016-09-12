Салугин, Жулиано или Траоре? Чей гол был круче в 6-м туре РФПЛ?
Гол ЖулианоИсточник: ФК «Зенит»
В понедельник матчем «Рубин» – «Урал» завершился шестой тур РФПЛ. Всего было забито 18 голов, что на один больше, чем в предыдущем туре.
Sovsport.ru предлагает Вам выбрать лучший гол шестого тура чемпионата России по футболу.
Лучшие голы туров:
1
- Джано Ананидзе («Спартак») в ворота
тульского «Арсенала» (4:0)
2 - Андрей Ещенко («Спартак») в ворота самарских «Крыльев Советов» (1:0)
3 - Ивелин Попов («Спартак») в ворота казанского «Рубина» (1:1)
4 - Зе Луиш («Спартак») в ворота «Краснодара» (4:0)
5 - Джано Ананидзе («Спартак») в ворота «Анжи» (2:0)
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
|м
|команда
|и
|в
|н
|п
|м
|о
|
1
|Спартак
|6
|5
|1
|0
|11 – 1
|16
|
2
|ЦСКА
|6
|4
|2
|0
|7 – 1
|14
|
3
|Зенит
|6
|3
|3
|0
|12 – 3
|12
|
4
|Амкар
|6
|3
|2
|1
|4 – 3
|11
|
5
|Ростов
|6
|3
|1
|2
|9 – 6
|10
|6
|Терек
|6
|3
|1
|2
|7 – 10
|10
|7
|Краснодар
|6
|2
|2
|2
|9 – 5
|8
|8
|Анжи
|6
|2
|2
|2
|3 – 5
|8
|9
|Локомотив
|6
|1
|4
|1
|5 – 5
|7
|10
|Рубин
|6
|1
|3
|2
|6 – 6
|6
|11
|Урал
|6
|1
|2
|3
|4 – 6
|5
|12
|Уфа
|6
|1
|2
|3
|2 – 6
|5
|
13
|Арсенал
|6
|1
|2
|3
|2 – 11
|5
|
14
|Томь
|6
|1
|1
|4
|3 – 10
|4
|
15
|Оренбург
|6
|0
|4
|2
|1 – 3
|4
|
16
|Крылья Советов
|6
|0
|2
|4
|2 – 6
|2
БОМБАРДИРЫ
|1
|Фёдор Смолов
|Краснодар
|6 (1)
|2
|Жулиано
|Зенит
|4 (1)
|3
|Джано Ананидзе
|Спартак
|3 (0)
|4
|Роман Ерёменко
|ЦСКА
|3 (0)
|5
|Квинси Промес
|Спартак
|3 (0)
|6
|Ари
|Краснодар
|2 (0)
|7
|Беким Балай
|Терек
|2 (0)
|8
|Зе Луиш
|Спартак
|2 (0)
|9
|Максим Канунников
|Рубин
|2 (0)
|10
|Иван Новосельцев
|Зенит
|2 (0)
АССИСТЕНТЫ
|№
|игрок
|команда
|передачи
|1
|Квинси Промес
|Спартак
|4
|2
|Олег Шатов
|Зенит
|3
|3
|Ари
|Краснодар
|2
|4
|Бернард Бериша
|Анжи
|2
|5
|Александр Бухаров
|Ростов
|2
|6
|Роман Ерёменко
|ЦСКА
|2
|7
|Зе Луиш
|Спартак
|2
|8
|Олег Иванов
|Ростов
|2
|9
|Дмитрий Комбаров
|Спартак
|2
|10
|Павел Мамаев
|Краснодар
|2
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
|№
|игрок
|команда
|ж/к
|1
|Вадим Афонин
|Рубин
|4
|2
|Лукас Фернандо
|Спартак
|4
|3
|Александр Бухаров
|Ростов
|3
|4
|Александр Гацкан
|Ростов
|3
|5
|Тимофей Калачёв
|Ростов
|3
|6
|Дарко Лазич
|Анжи
|3
|7
|Дельвин Н'Динга
|Локомотив
|3
|8
|Андрей Семёнов
|Терек
|3
|9
|Дмитрий Стоцкий
|Уфа
|3
|10
|Иван Таранов
|Крылья Советов
|3
УДАЛЕНИЯ
|№
|игрок
|команда
|к/к
|1
|Александр Гацкан
|Ростов
|2
|2
|Сердар Азмун
|Ростов
|1
|3
|Павел Аликин
|Уфа
|1
|4
|Андрей Ещенко
|Спартак
|1
|5
|Александр Жиров
|Анжи
|1
|6
|Максим Канунников
|Рубин
|1
|7
|Андрей Малых
|Оренбург
|1
|8
|Неманья Пейчинович
|Локомотив
|1
|9
|Владимир Полуяхтов
|Оренбург
|1
|10
|Алексей Пугин
|Томь
|1
ВЛАДЕНИЕ МЯЧОМ (В ПРОЦЕНТАХ)
|1
|Зенит
|62.0
|2
|Краснодар
|59.0
|3
|ЦСКА
|57.0
|4
|Рубин
|55.0
|5
|Локомотив
|54.0
|6
|Спартак
|54.0
|7
|Терек
|49.0
|8
|Уфа
|48.0
|9
|Арсенал
|47.0
|10
|Амкар
|46.0
|11
|Оренбург
|45.0
|12
|Томь
|44.0
|13
|Урал
|44.0
|14
|Анжи
|43.0
|15
|Крылья Советов
|43.0
|16
|Ростов
|43.0
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