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Салугин, Жулиано или Траоре? Чей гол был круче в 6-м туре РФПЛ?

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Гол Жулиано
Гол ЖулианоИсточник: ФК «Зенит»

В понедельник матчем «Рубин» – «Урал» завершился шестой тур РФПЛ. Всего было забито 18 голов, что на один больше, чем в предыдущем туре.

Sovsport.ru предлагает Вам выбрать лучший гол шестого тура чемпионата России по футболу.

Лучшие голы туров:

1 - Джано Ананидзе («Спартак») в ворота тульского «Арсенала» (4:0)
2 - Андрей Ещенко («Спартак») в ворота самарских «Крыльев Советов» (1:0)
3 - Ивелин Попов («Спартак») в ворота казанского «Рубина» (1:1)
4 - Зе Луиш («Спартак») в ворота «Краснодара» (4:0)
5 - Джано Ананидзе («Спартак») в ворота «Анжи» (2:0)

Голосование: Выбери лучший гол 6-го тура РФПЛ

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА 

м команда и в н п м о
1
 Спартак 6 5 1 0 11 – 1 16
2
 ЦСКА 6 4 2 0 7 – 1 14
3
 Зенит 6 3 3 0 12 – 3 12
4
 Амкар 6 3 2 1 4 – 3 11
5
 Ростов 6 3 1 2 9 – 6 10
6 Терек 6 3 1 2 7 – 10 10
7 Краснодар 6 2 2 2 9 – 5 8
8 Анжи 6 2 2 2 3 – 5 8
9 Локомотив 6 1 4 1 5 – 5 7
10 Рубин 6 1 3 2 6 – 6 6
11 Урал 6 1 2 3 4 – 6 5
12 Уфа 6 1 2 3 2 – 6 5
13
 Арсенал 6 1 2 3 2 – 11 5
14
 Томь 6 1 1 4 3 – 10 4
15
 Оренбург 6 0 4 2 1 – 3 4
16
 Крылья Советов 6 0 2 4 2 – 6 2

БОМБАРДИРЫ

1 Фёдор Смолов Краснодар 6 (1)
2 Жулиано Зенит 4 (1)
3 Джано Ананидзе Спартак 3 (0)
4 Роман Ерёменко ЦСКА 3 (0)
5 Квинси Промес Спартак 3 (0)
6 Ари Краснодар 2 (0)
7 Беким Балай Терек 2 (0)
8 Зе Луиш Спартак 2 (0)
9 Максим Канунников Рубин 2 (0)
10 Иван Новосельцев Зенит 2 (0)

АССИСТЕНТЫ

игрок команда передачи
1 Квинси Промес Спартак 4
2 Олег Шатов Зенит 3
3 Ари Краснодар 2
4 Бернард Бериша Анжи 2
5 Александр Бухаров Ростов 2
6 Роман Ерёменко ЦСКА 2
7 Зе Луиш Спартак 2
8 Олег Иванов Ростов 2
9 Дмитрий Комбаров Спартак 2
10 Павел Мамаев Краснодар 2

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

игрок команда ж/к
1 Вадим Афонин Рубин 4
2 Лукас Фернандо Спартак 4
3 Александр Бухаров Ростов 3
4 Александр Гацкан Ростов 3
5 Тимофей Калачёв Ростов 3
6 Дарко Лазич Анжи 3
7 Дельвин Н'Динга Локомотив 3
8 Андрей Семёнов Терек 3
9 Дмитрий Стоцкий Уфа 3
10 Иван Таранов Крылья Советов 3

УДАЛЕНИЯ

игрок команда к/к
1 Александр Гацкан Ростов 2
2 Сердар Азмун Ростов 1
3 Павел Аликин Уфа 1
4 Андрей Ещенко Спартак 1
5 Александр Жиров Анжи 1
6 Максим Канунников Рубин 1
7 Андрей Малых Оренбург 1
8 Неманья Пейчинович Локомотив 1
9 Владимир Полуяхтов Оренбург 1
10 Алексей Пугин Томь 1

ВЛАДЕНИЕ МЯЧОМ (В ПРОЦЕНТАХ) 

1 Зенит 62.0
2 Краснодар 59.0
3 ЦСКА 57.0
4 Рубин 55.0
5 Локомотив 54.0
6 Спартак 54.0
7 Терек 49.0
8 Уфа 48.0
9 Арсенал 47.0
10 Амкар 46.0
11 Оренбург 45.0
12 Томь 44.0
13 Урал 44.0
14 Анжи 43.0
15 Крылья Советов 43.0
16 Ростов 43.0

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