Андрей Червиченко: Судья благоволил «Спартаку» в матче с «Локомотивом»

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал победу красно-белых в матче 6-го тура РФПЛ над «Локомотивом» (1:0).



– В принципе, матч интересный выдался, а Попов забил очень красивый гол, но говорить, что «Спартак» был сильнее «Локомотива» я бы не стал. Красно-белые провели хороший первый тайм, но в конце «Локомотив» практически сравнял счет, и только чудо помогло. Были некоторые моменты, которые немножко непонятны, особенно в первом тайме, когда Боккетти, не помню кого, бросил через бедро в своей штрафной. Потом опять же, это на усмотрение судьи, когда мяч в руку Кутепову попал. Скажем так: судья, наверное, благоволил «Спартаку» и поэтому, скорее всего, красно-белым удалось удержать этот счет.

– Как прокомментируете падение Промеса в штрафной после контакта с Миранчуком?

– Лично я несколько раз пересмотрел этот фрагмент. На мой взгляд, Квинси сначала убрал ногу и встал на обе опорные ноги, что не мешало ему двигаться дальше, а потом уже начал валиться от контакта с Миранчуком. Если внимательно смотреть эпизод – это очень хорошо видно. А если вспомнить эпизод Комбарова и Майкона...это небольшие моменты, но они, на мой взгляд, очень сильно напрягают. Судьи закрывают глаза. Думаю, будь ситуация в другую сторону, игрок «Локомотива» получил бы красную карточку. Но что сделаешь? Это у нас нынешнее судейство такое. Я об этом говорю не один месяц. Это полный бардак!

– Маурисио провел первый матч за новую команду. Что скажете?

– Не могу сказать, что он мне нравится, также я не разделяю этих восторженных возгласов в отношении Карреры. На мой взгляд, «Спартак» не сильно прибавил, играет в ту же игру, что и при Аленичеве. Победы в основном со счетом 1:0, при том, что очень большой элемент везения. Конечно, красно-белым не повезло, когда мяч после удара Зе Луиша угодил в крестовину. Его гол сделал бы победу более фундаментальной, уверенной. То, что мяч метался по штрафной площади и не залетел в ворота «Спартака» – это Бог помогает.

– Почему Самедов покинул поле после первого тайма?

– Сложно говорить по поводу Юрия Семина. Если честно, я не очень понимаю вещи, которые он делает. На мой взгляд, Самедов – лидер «Локомотива», один из лучших игроков команды. Думаю, Семин обязан был побеждать, чтобы прекратить все разговоры о том, что победного камбека у него не будет. На сегодняшний день потеря Тарасова и, если, все-таки у него начался конфликт с Самедовым, приведет Юрия Павловича в никуда, и его работу в «Локомотиве» тоже.



– Что случилось с защитой красно-зеленых?

– Честно говоря, я вообще не в восторге от Чорлуки. Не понимаю, почему его не продали. «Спартак» его так хотел. На моем месте, менеджеры «Локомотива» отнесли бы его за эти деньги в «Спартак» на руках. Думаю, что в «Локомотиве» большие проблемы в обороне. Однако, голу Попова не один защитник не смог бы помешать, когда он в падении забивал. В этой команде все время теряют позицию, друг на друга перекладывают функции последнего защитника. «Локомотив» менее готов к борьбе за лидерство, чем «Спартак», – сказал Червиченко.



