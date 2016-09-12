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Андрей Червиченко: Судья благоволил «Спартаку» в матче с «Локомотивом»

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Андрей Червиченко
Андрей ЧервиченкоИсточник: Sovsport.ru

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал победу красно-белых в матче 6-го тура РФПЛ над «Локомотивом» (1:0).

– В принципе, матч интересный выдался, а Попов забил очень красивый гол, но говорить, что «Спартак» был сильнее «Локомотива» я бы не стал. Красно-белые провели хороший первый тайм, но в конце «Локомотив» практически сравнял счет, и только чудо помогло. Были некоторые моменты, которые  немножко непонятны, особенно в первом тайме, когда Боккетти, не помню кого, бросил через бедро в своей штрафной. Потом опять же, это на усмотрение судьи, когда мяч в руку Кутепову попал. Скажем так: судья, наверное, благоволил «Спартаку» и поэтому, скорее всего, красно-белым удалось удержать этот счет.

– Как прокомментируете падение Промеса в штрафной после контакта с Миранчуком?
– Лично я несколько раз пересмотрел этот фрагмент. На мой взгляд, Квинси сначала убрал ногу и встал на обе опорные ноги, что не мешало ему двигаться дальше, а потом уже начал валиться от контакта с Миранчуком. Если внимательно смотреть эпизод – это очень хорошо видно. А если вспомнить эпизод Комбарова и Майкона...это небольшие моменты, но они, на мой взгляд, очень сильно напрягают. Судьи закрывают глаза. Думаю, будь ситуация в другую сторону, игрок «Локомотива» получил бы красную карточку. Но что сделаешь? Это у нас нынешнее судейство такое. Я об этом говорю не один месяц. Это полный бардак!

– Маурисио провел первый матч за новую команду. Что скажете?
– Не могу сказать, что он мне нравится, также я не разделяю этих восторженных возгласов в отношении Карреры. На мой взгляд, «Спартак» не сильно прибавил, играет в ту же игру, что и при Аленичеве. Победы в основном со счетом 1:0, при том, что очень большой элемент везения. Конечно, красно-белым не повезло, когда мяч после удара Зе Луиша угодил в крестовину. Его гол сделал бы победу более фундаментальной, уверенной. То, что мяч метался по штрафной площади и не залетел в ворота «Спартака» – это Бог помогает.

– Почему Самедов покинул поле после первого тайма?
– Сложно говорить по поводу Юрия Семина. Если честно, я не очень понимаю вещи, которые он делает. На мой взгляд, Самедов – лидер «Локомотива», один из лучших игроков команды. Думаю, Семин обязан был побеждать, чтобы прекратить все разговоры о том, что победного камбека у него не будет. На сегодняшний день потеря Тарасова и, если, все-таки у него начался конфликт с Самедовым, приведет Юрия Павловича в никуда, и его работу в «Локомотиве» тоже. 

– Что случилось с защитой красно-зеленых? 
– Честно говоря, я вообще не в восторге от Чорлуки. Не понимаю, почему его не продали. «Спартак» его так хотел. На моем месте, менеджеры «Локомотива» отнесли бы его за эти деньги в «Спартак» на руках. Думаю, что в «Локомотиве» большие проблемы в обороне. Однако, голу Попова не один защитник не смог бы помешать, когда он в падении забивал. В этой команде все время теряют позицию, друг на друга перекладывают функции последнего защитника. «Локомотив» менее готов к борьбе за лидерство, чем «Спартак», – сказал Червиченко.

Матч

Спартак - Локомотив - 1:0 (1:0)

Голы

Попов 25 (1:0).

Состав

Спартак: Ребров, Комбаров, Боккетти, Кутепов, Маурисио (Таски, 71), Глушаков, Попов (Мельгарехо, 66), Промес, Зобнин (Кутин, 90), Ромуло, Зе Луиш

Локомотив: Гилерме, Шишкин, Чорлука, Пейчинович, Денисов В., Коломейцев, Самедов (Михалик, 46), Денисов И., Миранчук, Майкон (Касаев, 80), Хенти (Портнягин, 57)

Предупреждения:

нет - Майкон, 79

Судья:

Алексей Николаев (Россия)

Место и дата

11 сентября 16:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция


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