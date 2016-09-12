Брюс Лай, Брюс Ле и другие – все клоны Брюса Ли

Дракон Ли

Брюс Ли умер в 1973 году на пике славы. Гонконгская кино-машина, которая производила, по оценкам, более 100 фильмов о кунг-фу в год, не могла опустить руки перед этим фактом. Экран наводнили двойники Брюса Ли, а названия фильмов – например, «Дракон снова жив» - должны были убедить зрителя, что Ли не умер. Как и Цой он просто вышел покурить.

Sovsport.ru вспоминает всех клонов Брюса Ли.

БРЮС ЛАЙ (BRUCE LI)

Кто это: пожалуй, главный из двойников легендарного «маленького Дракона». Настоящее имя – Хо Чунтао. Родился в 1950 году на Тайване, в детстве занимался единоборствами. Позже перебрался в Гонконг, где попал в поднятую Брюсом Ли волну фильмов о кунг-фу. Снимался в массовках и эпизодических ролях.

Смерть Ли в 1973 году открыла перед Чунтао новые перспективы. Из-за внешнего сходства с «Драконом» ему предложили роль двойника Брюса Ли в двух фильмах – «История Брюса Ли» и «Брюс Ли против суперменов». Это сделало Хо актером первого ряда.

В итоге он снялся в роли клона Брюса Ли более, чем в 20 картинах - положив начало новому жанру «брюсплоитейшн» (bruceploitation ): картинам, которые экспулатировали образ Ли. В одном только 1976 году он сыграл Брюса Ли в семи картинах.

В конце 70-х Чунтао уже сам выступал как режиссер брюсплоитейшн-ка ртин. Он производил их до начала 80-х, когда популярность Ли начала падать. Затем Хо перебрался в родной Тайвань, где, как сообщает издание South China Morning Post, проживает до сих пор. Он работает консультантом боевых сцен и преподает единоборства – в том числе стиль вин-чун, которым занимался сам Брюс Ли.





БРЮС ЛЕ (BRUCE LE)

Кто это: второй из тройки самых популярных клонов Брюса Ли. Его называют еще и самым подготовленным: Ле, как и его оригинальный прототип, серьезно занимался китайским боксом и карате.

Его настоящее имя – Вонг Кин-Лунг. Родился в 1950 году на Бирме, переехал в Макао, затем в Гонконг, где держал школу единоборств. В роли Брюса Ли появился впервые в 1976 году в фильме «Брюс Ли, мы скучаем по тебе». Также в его активе картины «Брюс и кунг-фу Шаолиня» (в двух частях), «Величайшая месть Брюса Ли», «Сокровище Брюса Ли», и, наконец, участие в боевике с говорящим названием «Клоны Брюса Ли» (1981). В этом фильме, кроме него сыграл еще Брюс Лай и двойник под именем Дракон Ли.

Сюжет этой картины таков: после смерти Брюса Ли по заданию ученого профессора в Азии находят и собирают вместе его двойников – чтобы научить их единоборствам и отправить на борьбу с мафией.

Сайт kungfucinema.com назвал «Клонов» бездарнейшим кино в истории человечества, который собрал в себе все дурные клише – безумных профессоров, бронзовых людей, смертельные лазеры и голых женщин на пляже. Единственный плюс фильма, по мнению сайта, это участие в картине великого Боло Йенга, будущей звезды «Кровавого спорта».

О дальнейшей судьбе Брюса Ле известно мало. Интернет-издание «HongKong Cinema» утверждает, что в конце 80-х сидел в тюрьме за мошенничество. Подтвердить или опровергнуть это не удалось.





ДРАКОН ЛИ (DRAGON LEE)

Кто это: последний из тройки главных двойников.

Уроженец Северной Кореи по имени Мун Конг-Сеок прожил, пожалуй, самую экзотическую жизнь из всех клонов Брюса Ли. В конце 50-х он переехал с семьей в Советский Союз, где он имел даже советский паспорт с именем Вячеслав Якусный. В начале 60-х семье удалось вернуться в Корею – но не в Северную, откуда они были родом, а в Южную, которая формально оставалась под влиянием США. Там Дракон начал заниматься тхэквондо, и это привело его впоследствии в кинематограф.

Как клон Брюса Ли дебютировал в 1977 году в фильме «Настоящий Брюс Ли». Затем последовали еще порядка 15 фильмов. В одном из них «Вхождение трех драконов» (1978) также была сделана попытка соединить в одном фильме нескольких двойников Брюса Ли.

Интересно, что свою последнюю на сегодняшний день роль в кино Дракон Ли исполнил в фильме «Я не Брюс», который вышел на экраны в 2015 году.





БРЮС ЛЮН (BRUCE LEUNG)

Кто это: человек, менее всех похожий на Брюса Ли.

Пухлые губы и взгляд исподлобья – актера, чье настоящее имя Сю Люн-Люн, вряд ли можно было представить в роли двойника «Маленького Дракона». Однако к середине 70-х годов, когда волна фильмов с двойниками достигла пика, в Гонконге, кажется, хватали всех, кто имел хотя бы отдаленное сходство с Брюсом, и тащили сниматься.

Дебют Люн-Люна в качестве двойника состоялся в 1974 году в фильме «Зовите меня Дракон». Второй фильм того же года – «Крестный отец из Гонконга» (не путать с одноименной картиной 1991 года) фактически копировал оригинальный фильм Брюса Ли «Путь Дракона». Его тоже снимали в Италии на фоне разрушенных античных строений.

«Нулевые» вернули Люн-Люна из небытия. В 2004 он снялся в фильме «Разборки в стиле кунг-фу», и понеслось: роли в «Ип Мане», «Герое Тай-Цзи», боевике «Шамо» - в среднем 68-летний Люн Люн снимается в 2-3 картинах ежегодно.





КИМ ТАЙ-ЧУН

Кто это: кореец, который играл Брюса Ли в ряде эпизодов «Игры со смертью» - последнем фильме Ли, который тот не успел закончить. Продюсеры фильма посчитали, что Тай-Чун справился со своей задачей на отлично. Уже в 1981 году он выступил в роли двойника Брюса Ли во второй части «Игры со смертью».

Настоящая известность пришла к Тай-Чуну в 1986 году. На экраны вышел фильм «Не отступать и не сдаваться», где одну из первых ролей сыграл молодой бельгиец Жан-Клод Ван Дамм. Тай-Чун исполнил в картине роль призрака Брюса Ли, который является и наставляет главного героя.

Актер скончался от болезни 27 августа 2011 года в возрасте 54 лет.





ЮАНЬ БЬЯО

Кто это: друг Джеки Чана, который начал карьеру с Брюсом Ли, а закончил – став успешным продюсером и самостоятельным актером.

Бьяо, выпускник Пекинской Оперы в Гонконге – школы, где учили боевым искусствам и актерскому мастерству. Учился вместе с Джеки Чаном и фактически вместе с ним пришел в кинематограф: на заре карьеры, как и Чан, работал в массовке фильмов Брюса Ли, был его каскадером-дубле ром и занимался постановкой боевых сцен.

Двойником Брюса Ли Бьяо стал в фильме «Игра смерти». Ли начал снимать этот фильм, но, умер, не закончив съемки. Картину решено было доделать: Бьяо стал одним из клонов Ли. В фильме его лицо скрывали черными очками.

Быстро ушел от паразитирования на славе Брюса Ли. Совместно с Джеки Чаном и актером Саммо Хунгом прописался в гонконгской компании «Holden Harvest» и стал известен, благодаря комедийным кунг-фу боевикам. Продолжает сниматься и сегодня.



