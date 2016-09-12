Кусаться или зубы прятать? Колонка Сергея Микулика

Юрий Семин и Квинси Промес Источник: Sovsport.ru

Обозреватель Sovsport.ru Сергей Микулик – о победе «Спартака» над «Локомотивом» (1:0).

В субботу в Манчестере рубились две местные команды – так, что топот бутс и треск щитков разносился по квартире из «ящика».

Эх, и завидовали мы совсем, чего уж там, недавно, тому, что они когда-то у себя назвали быстро вошедшим у нас в обиход понятием «дерби». Мы как-то даже поначалу не въехали, что оно означает – но поняли, что это очень круто. И главное, что для создания этой крутости нужно – это обязательно полный стадион. Ну и желательно, чтоб он еще и был повместительней.

И, похоже, мы начинаем проживать те времена, когда и у нас дербийный пазл начинает потихоньку складываться. Когда полным-полно воинственно встречающих – этим и нас не удивишь. Но когда до отказа забит и гостевой сектор – это уже значит, как говорил один американский боксер-тяжеловес, что «для хорошей драки нужны двое», а значит, драке этой быть.

Еще в начале сезона знатный «спартач», Виктор Евгеньевич Папаев, хитро прищуриваясь, приговаривал: «В наши времена вроде как игра опережала клубную структуру, а теперь, получается, наоборот – структура ушла вперед так, что не догонишь?»... Если сейчас Евгеньичу о тех его словах напомнить, он спарирует: так только ж начали догонять-то...

Знаете, где самые дорогие из виповских мест на «Олл Траффорд»? За тренерскими скамейками. А на «Открытие Арене», пользуясь служебным положением и некоторыми связями, к их аналогам можно подобраться и вполцены. И увидеть, что Массимо Каррера, догадайся кто засунуть ему в карман хотя бы элементарный шагомер, пробегает за тайм по техзоне не меньше иного своего игрока, тогда как Юрий Семин, как опытный полководец, выходит со своего КП, когда это только действительно необходимо. Причем выходит в разной маскировке. Стоило пропустить, – и нет больше нефартовой бейсболки, зато появляется пиджак – не потому, что захолодало, счастливый он – в нем Семин был, когда еще «Мордовия» «Зенит» обыгрывала. Но «Спартак» этим не смутить.

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– Каррера знает, что такое «спартаковский футбол»? – спрашиваю в перерыве Евгения Бушманова, главного тренера «Спартака-2».

– Едва ли. Но он точно знает, что такое футбол современный. Мы на эту тему уже не раз успели с ним поговорить.

– Речь не шла о том, что первая и молодежная команды должны играть в одинаковом стиле?

– Это в перспективе – Массимо бы пока свой стиль выстроить. Но раз выигрывают – значит, он правильный. Не надо отвлекаться на прошлое.

– Не удивляет, что итальянец так верит в Кутепова?

– Кутеп в прошлом сезоне играл в ПФЛ с таким запасом, что видно было – забирайте! Но только – чтоб играл. Потому что готового игрока если берут и маринуют на лавке – он потом возвращается разуверившимся в себе. И кто знает, будет ли у него второй шанс...

Второй тайм показал, что Кутепов может тренеру кое-что и по-итальянски ответить – когда «мистер» просил линию держать – и не к Боккетти, между прочим, обращался. А вот Семин до своих докричаться так толком и не смог – сколько раз ни снимал-одевал пиджак с кепкой в кармане. Так «Спартак» компактно двигался в обороне, что все обычно обостряющие пасы Миранчука шли или в ауты или оборачивались обрезами.

– Ну вот зачем Палыч Самеда с игры снял? – недоумевал после игры актер Никита Высоцкий. – Сказал он ему что ли что в перерыве... Он же больше всех обострял! Не стало его – и только хуже получилось. Кусаться – так кусаться, а не зубы прятать. Ладно, это вторая семинская игра всего, разберутся...

Ну чем вам не Манчестер...

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