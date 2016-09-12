Насколько хорошо ты знаешь «Спартак»? Тест Sovsport.ru
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|Футбол
|Уфа0 : 0Краснодар
|Хоккей
|Авангард3 : 4Слован
|Хоккей
|ЦСКА5 : 2Северсталь
|Футбол
|Суонси2 : 2Челси
|Футбол
|Олимпик3 : 0Днепр
|Хоккей
|Барыс3 : 4Автомобилист
|Футбол
|Спартак1 : 0Локомотив
|Футбол
|Валенсия2 : 3Бетис
|Футбол
|Арсенал Тула0 : 5Зенит
|Теннис
|Джокович7:6, 4:6, 5:7, 3:6Вавринка
|Хоккей
|Ак Барс0 : 1Локомотив
|Футбол
|Рубин- : -Урал
|Футбол
|Эмполи- : -Кротоне
|Хоккей
|Торпедо- : -Адмирал
|Хоккей
|ХК Сочи- : -Куньлунь
|Футбол
|Сандерленд- : -Эвертон
|Хоккей
|Сибирь- : -Слован
|Хоккей
|Металлург- : -Динамо Минск
|Футбол
|Бавария- : -Ростов
|Футбол
|Манчестер Сити- : -Боруссия М
|Футбол
|Динамо Киев- : -Наполи
|Хоккей
|Авангард- : -Медвешчак
|Хоккей
|СКА- : -Северсталь
|Футбол
|ПСВ- : -Атлетико
|Футбол
|Барселона- : -Селтик
|Футбол
|ПСЖ- : -Арсенал
Sovsport.ru предлагает своим читателям проверить свои знания.