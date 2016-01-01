Две тысячи верст – не крюк

В ожидании чемпионата мира по футболу 2018 года мы отправились на Nissan Qashqai посмотреть, чем же будет встречать гостей поволжская часть России.

Владимир ГАВРИЛОВ

Грандиозное спортивное событие пройдет в 11 городах России на 12 стадионах, большая часть которых сейчас активно строится. Города чемпионата разбиты на пять кластеров по территориальному признаку. Самым большим является волжский. Туда входит пять городов и огромная инфраструктура, рассчитанная на сотни тысяч болельщиков. Планируется, что именно там соберется основная масса фанатов футбола со всего мира и туда же вливаются огромные деньги на возведение спортобъектов.

Мы решили проверить степень готовности сооружений и отправились на Nissan Qashqai именно в Волжский кластер. Хотелось проверить, правда ли, что этот регион стремится стать самым передовым по части здорового образа жизни и по транспортной составляющей.

Салон автомобиля перекликается по дизайну с более именитыми родственниками.

Тяжелое легче на подъем

Для путешествия взяли российский Nissan Qashqai, собранный под Санкт-Петербургом и оснащенный 4-цилиндровым дизельным двигателем 1,6 л. dCi 130. Почему мы выбрали дизель? Да потому, что этот тип ДВС самый экономичный, и при дальних пробегах экономит свыше 30% топлива. Правда, до сих пор существовал скепсис по поводу наличия качественной солярки в регионах. Этот факт и придаст интриги нашему путешествию и позволит проверить, насколько легко и свободно дышится в России машинам на тяжелом топливе.

Путь в Волжский кластер проходит по двум крупным трассам. Федеральная М7 проложена через Нижний Новгород и М5 через Рязань. Мы решили сделать круг и повернули сначала на юг, чтобы заскочив в Саранск, тут же махнуть в Самару, а оттуда в Казань и далее в Нижний Новгород. Волгоград оставим на потом, так как он много южнее, да и без него впечатлений хватает.

Выехали из Москвы вечером под раскаты грома. Столица стояла в вечерних пробках и освещалась всполохами зарницы. Так хотелось побыстрее вырваться на свободу, поэтому мы сделали круг через Севастопольское шоссе, по бетонке с выездом около Бронниц на М5. В этом месте построена великолепная объездная дорога, благодаря чему пробки значительно сократились. Кстати, наш навигатор не знал новой трассы и считал, что мы едем по голому полю. Пора отправляться к дилерам за обновлениями карт. Далее дорога на Рязань радовала с переменным успехом. Полотно то сужалось до двух полос, то расширялось местами, представляя возможность обгонов.

Самое время оглядеться и попробовать некоторые заманчивые кнопочки на Nissan Qashqai. Под рулевой колонкой их целый ряд. Есть функция определения полосности движения. Тыкаешь в нее и автомобиль прозревает. Даже ночью камера в основании внутрисалонного зеркала читает разметку, и если заглядишься по сторонам на ворон и потянешь руль в сторону, то электроника выведет из забытья бодрящим звонком. Под рукой у меня селектор вариатора. Автоматическая трансмиссия обладает немного иным алгоритмом работы. Она перестала имитировать гидромеханический автомат и смелее работает шкивами, чтобы повысить экономичность. Жмешь на газ, а стрелка тахометра не собирается взлетать свыше 3 тыс. об. Но ускорения при этом бодрые. Вообще, 1,6-литровый дизель очень живо отзывался на пришпоривания. Если этого не требуется, то можно включить кнопку «Эко» под баранкой. Электроника переходит на программу сглаживания пиков акселератора. Но эта функция полезней в городе, где часты ускорения. На трассе мы и без того ехали без рисковых обгонов и разорительных ускорений. Хотя счетчик на приборке стал подсчитывать, сколько килограмм углекислоты мы сэкономили, не дав им вырваться в атмосферу.

Ночью за Рязанью нам махнул жезлом инспектор ДПС. «Не поучаствуете понятыми? - поинтересовался сотрудник ГАИ? - Остановили пьяного, оформляем протокол». Рядом с машиной ДПС припаркована груженая Газель. Попавшийся водитель, весом под 90 кг, сидел в полицейской машине и источал едкий спиртовой запах, который чувствовался без всяких приборов. Водитель ничего не отрицал. Инспектор распечатал трубочку из целлофана, показал понятым, что прибор на нулях, и дал дунуть гостю. В итоге, 0,4 промилле при норме в 0,16.

Разрытые после Саранска дороги заставляют фуры толкаться в пробках.

Дорожная техника принялась за обочины трассы М5.

Жизнь в стране богомолов

Придорожная инфраструктура за Рязанью, конечно уступает американской, но мотели попадаются довольно часто. Конечно, это еще не международные сети, но наиболее крупные из них имеют охраняемые стоянки, залитые грязными лужами. Недалеко от Шацка мы решили заночевать в таком мотеле. Нас встретил дядя Ахмет, накормил в 1,30 ночи приличным борщом и разместил в чистом 2-местном номере с санузлом за 1,5 тыс. руб. В общем, отдохнули отменно и с восходом солнца отправились в путь.

Поутру я не поверил глазам. Словно предзнаменование нашествия пришельцев из других регионов, у окна сидел богомол и вертел головой. Служащие автозаправки «Газпромнефти» за утренним кофе рассказали, что переживают приток южных насекомых из Азии. Богомолы уже не редкость не только в Шацке, но и в Рязани. Выслушав эти рассказы, мы залили под крышку газпромовской солярки, чтобы проверить точный расход нашего 1,6-литрового агрегата. Бортовой компьютер уже привыкший к моему флегматичному стилю пообещал дальность хода в 1120 км! И это на 60 л. топлива! Сотрудники пообещали, что заправок с качественной соляркой много и в Мордовии и в Татарстане - и мы успокоились.

Едем дальше и стараемся не пропустить поворот на Саранск. М5 - старейшая дорога России, которая входит в международный маршрут АН6 через китайский Харбин и далее на Владивосток и в Корею. Она считается одной из самых протяженных в мире. Но заявленной грандиозностью здесь не пахнет. Обычная двухполоска.

По пути встречаем место, которые давно в чести у дальнобойщиков и байкеров. Это поселок Умет с ворохом придорожных кафе. На обочинах стоят десятки щитовых веранд с шашлычными приспособлениями. Ветхий «шанхай» во всей красе. Но это место так равноудалено от ближайших городов, что как бы ни ехал, а попадаешь в Умет во время обеда. Мы остались верны традициям дальнобойщиков и позавтракали в Умете. Везде вывески «У Танюшки», «Милые подружки», «Очаг», «Магнат», «Пальмира». Есть и своя достопримечательность - шашлычная с диким названием «Мордовинс» и с большой желтой буквой М на вывеске. Раньше она именовалась «Мордональдс» и больше отражала внутреннюю сущность, но эмиссары из «Макдональдса» вычислили конкурентов и запретили использовать зарегистрированный товарный знак. Сейчас это предписание висит на доске информации в кафе, как реликвия, и демонстрируется путникам. В общем, полный Умет!

Магистраль М5 после Рязани почти не тронута дорожными работами. Только на повороте в Саранск возводится клеверная бессветофорная развязка. Чтобы повернуть налево пришлось маневрировать между дорожной техникой. И вот он - прямик на столицу Мордовии! Машин мало и в город мы поутру домчались с ветерком.

На одной из площадей заложен камень с выбитой картой расселения народов Мордовии.

Саранск украсился новыми зданиями. Университет напоминает МГУ.

Умет приглашает в гости любителей придорожной бульонки.

Величественная встреча

В Саранске старый центр почти вытравлен новоделом, отчего город потерял аутентичность и уникальность. Правда, некоторую заявку на старину имеет центральный проспект сталинских времен, где мы повстречали бутик модной одежды под названием… Нефть! А центром города считается гигантская площадь «Тысячелетия», под которую выломали несколько кварталов. От старых соборов и храмов не осталось и следа, так же как и от деревьев. Зато есть новые и величественные сооружения.

Площадь «Тысячелетия» вдвое больше московской «Красной площади» и на ней нашлось место для спортивной Арены и для грандиозного корпуса университета, напоминающего сталинскую высотку МГУ. Летом на этом каменном пространстве нещадно печет солнце, отражаясь от тротуарной плитки - и хочется поскорее убраться оттуда. Не помогает даже гигантский фонтан, который при ветре заливает треть площади. Ну а зимой там завывают метели.

Зато дороги в Саранске великолепные, ровные и прямые. Город разделен на прямоугольные кварталы и ориентироваться в нем можно без труда. Разметка в центре почти идеальна. Благодаря дорожной инфраструктуре и множеству новодела древний Саранск считается одним их самых благоустроенных городов России.

Футбольная арена возводится на окраине, за рекой Саранкой. Стадион и строительные краны величественно возвышаются на горизонте. По сути, там растет новый район с жилыми кварталами, площадями, которые так нравятся местным архитекторам, подземельями и автостоянками. Еще пару лет назад шли разговоры о несоответствии проекта нормам FIFA и стройка встала. Сейчас все разногласия устранены. Стадион лишился прежнего названия «Юбилейный» и приобрел право провести даже четвертьфинал или на худой конец 1/8 финала. Это будет один из самых современных стадионов в России, способный вместить до 45 тыс. человек. Правда, после окончания чемпионата часть верхних трибун демонтируют, а на освободившихся площадях стадиона возведут хозяйственные сооружения, магазины. Футбольная Арена должна стать центром нового района Саранска.

Для размещения гостей пока еще не хватает гостиниц. В лучшем случае, город располагает 7,7 тыс. номеров. Но власти обещают, что снимут для футбольных фанатов санатории и дома отдыха в округе, а так же смонтируют капсульные отели вокруг аэропорта.

Мы покружили по улицам на Nissan в попытках добраться до центральных ворот комплекса. Кочки и бездорожье для Qashqai нипочем. Но стройка огорожена. Всюду снуют тяжелые оранжевые самосвалы. Кипучую деятельность развели строители. Можно было бы оставить машину и пройтись пешком к гигантскому сооружению. Но по технике безопасности на стройплощадке чужакам не место, да и экскурсий не проводится. И мы решили поглазеть на Арену издалека.

Наш Nissan Qashqai на жаре настолько манил холодным кондиционированным салоном, что хотелось просто насладиться величественностью храма физического здоровья. Большое видится на расстоянии!

В общем, Саранск полностью обновился. Сначала к празднованию тысячелетия единения народов шла бесконечная реконструкция центра и вот теперь набирает темпы суета с объектами чемпионата мира по футболу-2018 года. Надо отдать должное местным властям: дорожная инфраструктура не страдает и пробок в городе практически нет. Как нет и туристических достопримечательностей, в которые хочется погрузится. Воинствующая новизна съела не только деревья, но и милую сердцу старину, свойственную старому Саранску.

Поколесив по городу и не обнаружив аутентичных достопримечательностей, мы решили сразу стартовать в Самару, надеясь там найти усладу сердцу, влюбленному в старину. Воображение рисовало радужные картины воспетого в песнях города.

Бортовой компьютер дизельного Qashqai показывал еще около 700 км. пробега. Заправка пока не требовалась, а за полдня мы намеревались не только успеть в славный город на Средней Волге, но и обойти его центр пешком.

Однако непредвиденные обстоятельства вынудили отказаться от этого плана. Но об этом в следующий раз…