«Почему всегда я?» Как Балотелли реанимирует карьеру в «Ницце»

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли ударно начал выступления во Франции, забив два гола в первом же матче. Sovsport.ru рассказывает, стоит ли ждать реанимации карьеры скандального форварда, с которым через две недели предстоит в Лиге Европы столкнуться «Краснодару».

Знаете, сколько голов Марио Балотелли забил за последние два сезона в чемпионатах страны до вечера воскресенья? Ровно два. Один за «Ливерпуль» в премьер-лиге-2014/15, и один за «Милан» в серии А-2015/16. В 36 сыгранных матчах. Ну, хорошо, в стартовом составе он вышел всего в 18, но тем не менее.

На самом деле, сложилось ощущение, что общественность даже стала забывать, что такой игрок вообще существует. Действительно, когда в последний раз публика обсуждала Балотелли? Ну, когда он два года назад переходил в «Ливерпуль» за 20 миллионов евро и тогдашний главный тренер «красных» Брендан Роджерс говорил, что надеется перевоспитать СуперМарио. Ну, когда ждали его первого гола за «Ливерпуль». С другой стороны, что говорить о футболисте, который и не забивает, да и не играет толком? Теперь же о нем говорит вся Франция (а заодно и Италия).

On en parle dans la presse Italienne @FinallyMario et @ogcnice 🔴⚫️👏🏻👍🏻 @beinsports_FR pic.twitter.com/dUSydHT9e8

Все лето суперагент Мино Райола занимался тем, что пытался куда-то пристроить своего непутевого клиента, который был совершенно не нужен владевшему правами на него «Ливерпулю». В какие только клубы он не обращался. «Пескара», «Палермо», «Кьево», «Сассуоло», «Сьон», «Аякс», «Бешикташ», «Эвертон», «Бордо» - все они назывались в качестве будущего возможного места работы 26-летнего Балотелли. Большинство вариант с приобретением скандального форварда отметали почти сразу.

И дело не только в его репутации, но и в зарплате. В «Ливерпуле» СуперМарио получал 6 миллионов евро в год – сумма, неподъемная для большинства европейских клубов. Плюс какая-то компенсация «Ливерпулю». В том же «Кьево», который проявлял наибольшую заинтересованность в нападающем, весь зарплатный фонд на этот сезон по данным La Gazzetta dello Sport равен 18 миллионам с учетом бонусов, премий и налогов, а самый высокооплачиваемый игрок – голландский хавбек де Гузман, получающий 700 тысяч евро. В год. Идти же на значительное понижение зарплаты Балотелли был не готов.

В итоге рискнуть решила «Ницца». Забавно, что еще за неделю до перехода главный тренер команды из города-курорта Люсьен Фавр, комментирую только-только появившиеся слухи о возможно переходе Балотелли, сказал следующее: «Балотелли... Я уже и не помню, когда в последний раз видел его на поле. Думаю, в последний раз я смотрел на его игру по телевизору несколько лет назад».

Переговоры были непростыми и в итоге «Ливерпуль» попросту расторг контракт с нападающим, лишь бы только скинуть его с баланса и забыть как дурной сон, и итальянец перебрался во Францию на правах свободного агента.

«Нам нужен был нападающий, но нам предлагали много средних форвардов, которые стоят больших денег. Мы же решили остановиться на кандидатуре Балотелли. Он поговорил с капитаном команды Бодмером, и с того момента я был уверен, что все будет хорошо. Если нам удалось год назад реанимировать карьеру Бен Арфа (отличающийся большим талантом и тяжелым характером форвард забил в прошлом чемпионате 17 голов и перешел в «ПСЖ» - Прим. ред.), то это не значит, что мы добьемся успеха во второй раз. Это было бы слишком легко. Но посмотрим», - сказал президент «Ниццы» Жан-Пьер Ривьер.

«Те, у кого есть телеправа на чемпионат Франции, должны выплатить «Ницце» бонусы. Без Златана Ибрагимовича эта лига потеряла, по меньшей мере, 50 процентов привлекательности. Балотелли вернет по меньшей мере 30 процентов из них, потому что он – звезда и большой талант», - заявил довольный Райола.

И, в общем-то, он прав. Много вы знаете людей, которые будут смотреть Лигу 1 просто так, из любви к искусству? Как смотрят премьер-лигу, серию А или испанскую примеру? А вот если там есть Балотелли – другое дело. При условии, конечно, что СуперМарио будет играть так, как он сыграл с «Марселем», забив два гола. И периодически эпатировать публику, как это делал Ибрагимович.

Впрочем, еще до матча с «Марселем» интерес к Балотелли был огромный. На его первую тренировку в составе «Ниццы» собралась толпа болельщиков и журналистов – протолкнуться было невозможно.

Майки с 9-м номером – лидеры продаж в клубном магазине и расходятся на ура. Так что с точки зрения маркетинга «Ницца» совершила отличный ход, пригласив Балотелли.



«У Балотелли теперь новая работа. Надеюсь, что Марио продолжит свою результативную серию. Подобная игра в его исполнении – это отличная реклама для «Ниццы», - сказал после игры с «Марселем» Фавр.

Пока СуперМарио ведет себя примерно. Если заглянуть на его страничку в Instagram, то можно увидеть много кадров, где он вместе со своей дочкой. Ни гоночных машин, ни девиц, ни тусовок. Ну, поцапался заочно в твиттере с экс-защитником «Ливерпуля», а ныне экспертом Джейми Каррагером. Когда Балотелли заключил контракт с «Ниццей», тот написал: «Балоттели перешел как свободный агент, но «Ницца» переплатила за него». Итальянец отреагировал быстро: «Каррагер – плохой игрок, отличный критикан. Кого вообще волнует его мнение?» Англичанин в ответ пожелал Балотелли выиграть «Золотой мяч» в составе «Ниццы».

Но это так, мелочи, тем более что после дубля форварда в ворота «Марселя» пользователи твиттера завалили Каррагера язвительными сообщениями. А вот широкий жест Балотелли, который купил своим одноклубникам по «Ницце» подарков почти на 15 тысяч евро, оценили многие: хорошо известно, что французы – нация прижимистая. Но поступок вполне в духе итальянца.

В общем, если продолжит играть и вести себя в том же духе, то в Краснодар 29 сентября приедет настоящая суперзвезда. Во всех смыслах этого слова. Признайтесь, вы ведь тоже скучали по старому доброму Марио?

Mario Balotelli will never forget his debut for Nice!



More videos: https://t.co/Q9J2MDcf4t #LFC #MCFC #NICE pic.twitter.com/LSWcOyxsWt