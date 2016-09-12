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Караул! Почему в КХЛ валят тренеров

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Павел Езовских
Павел ЕзовскихИсточник: КХЛ

Три недели с начала чемпионата и уже третья тренерская отставка. Сегодня свой пост покинул наставник «Югры» Павел Езовских.

Разбираемся в причинах этой странной эпидемии. Сначала Николай Соловьев из «Кузни». Потом Андрей Назаров из «Барыса». И вот теперь Павел Езовских из «Югры». Исполняющим обязанности ханты-мансийской команды назначен его помощник Андрей Соколов.

Причем, тренерам устраивают еще и показательную «порку». Специалистов увольняют за «неудовлетворительные спортивные результаты».

– Задачи, которые мы ставили перед тренерским штабом в начале сезона, на сегодняшний день не выполнены, – прокомментировал увольнение Езовских генеральный директор «Югры» Василий Филипенко. – Результаты последних игр не оправдали ожиданий наших болельщиков и руководства.

Я еще, скрепя сердце, могу принять такую формулировку в адрес Соколова и Назарова. Их уволили после трех поражений на старте чемпионата. Хотя не то что эксперт, любой хоккейный болельщик вам скажет, что три матча ну никак не показатель.

Но Езовских-то за что досталось? Ведь скромная «Югра» под его руководством в этом сезоне уже нанесла поражение действующему чемпиону «Магнитке», матерому «Трактору», лидеру Восточной конференции «Автомобилисту»…

Да, были поражения. И последнее обидное – 1:7 от «Сибири», после чего Езовских и отстранили от работы с командой. Но где «Сибирь» и где «Югра» в ранге клубов КХЛ? И в конце концов у ханты-мансийцев была и не менее громкая победа над соперником, который уже им в классе ныне уступает – 7:1 над «Кузней».

И потом что значит – «задачи на сегодняшний день не выполнены»? «Югра» на сегодняшний день идет на шестом месте в Восточной конференции, она в зоне плей-офф.

Какая же перед ней была задача? Стать первой на Востоке что ли? И это при наличии «Магнитки», «Ак Барса», «Авангарда», «Салавата Юлаева»? Уфимцы пока, кстати, находятся ниже «мамонтов» в таблице.

Все это заставляет думать, что тренеров убирают совсем по другим причинам, никак не зависящим от их работы в клубе.

С Назаровым все ясно. Он пострадал за неудачное выступление сборной Казахстана на двух последних турнирах. И раз уж руководство Республики не разделяет работу в сборной и клубе, тут никуда не денешься.

Андрей Назаров
Андрей НазаровИсточник: КХЛ-Фото

Но вот Соловьев, по слухам, просто не сработался с новым генеральным директором новокузнецкого «Металлурга» Сергеем Зиновьевым, который ранее играл под руководством Соловьева в «Спартаке» и со скандалом покинул команду по ходу сезона, перейдя в «Ак Барс».

Я не знаю, что там у Езовских случилось в Ханты-Мансийске. Но приведу один любопытный факт. Дело в том, что до того, как стать тренером «Югры» Езовских занимал должность генерального директора клуба. Какое-то время даже совмещал две эти должности, затыкая «амбразуру». А затем его на посту гендиректора сменил Василий Филипенко, который его сейчас и из тренеров уволил.

Вот без всяких намеков. Просто согласитесь – странные какие-то рокировки. Из которых понятно, что проблемы – в самих клубах.

А головы летят у тренеров. Причем, одна за другой. С трудом считать успеваем…

Если расстаетесь с людьми, то хотя бы поблагодарите их за работу, а не кричите о «неудовлетворительных результатах», которые были не лучше и при других наставниках.

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