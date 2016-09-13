Георгий Черданцев: «Ростов» и «Бавария» сыграют вничью? Вы шутите?

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев в интервью Sovsport.ru поделился ожиданиями от предстоящей встречи «Ростова» и «Баварии» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Напомним, встреча между командами состоится сегодня в Мюнхене и стартует в 21.45 мск.

– Боюсь, это будет неутешительный разговор для читателей – начал Георгий, – поэтому давайте поговорим о чем-нибудь хорошем!

– Почему?

– Боюсь, все может плохо закончится для «Ростова».

– Не верите даже в ничейный результат?

– Нет, какая ничья? Вы шутите? Конечно, шанс есть всегда, но в данном случае нужно смотреть объективно на вещи. «Бавария» не просто сильнее «Ростова», она наголову выше! Клуб в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов на своем поле забил, если я не ошибаюсь, 14 мячей, причем не самым слабым соперникам. Бердыев, безусловно, тренер высокой квалификации, у него есть опыт выступления в Лиге чемпионов. Конечно, он играл вничью с «Барселоной», но давайте вспомним, какой это был тур, ведь это был не решающий матч.

«Полная авоська»

– Сегодня Анчелотти проведет в качестве наставника «Баварии» первый матч в Лиге чемпионов на домашнем стадионе. Конечно, ему захочется провести встречу ярко, результативно, а учитывая неутешительную для «Ростова» статистику «Баварии», о которой я говорил ранее, донскому клубу будет очень сложно не проиграть с крупным счетом, при всем уважении к Бердыеву и его умении строить игру от обороны.

Против «Баварии» все команды в чемпионате Германии играют от обороны, однако, получают «полную авоську». К тому же, состав нынешнего «Ростова» слабее, чем того «Рубина». Уход Новосельцева в «Зенит» – это перестроение в защитной линии. К тому же, влились новички, которые абсолютно не сыграны.

«Альянц Арена» – не Амстердам

– Я комментировал матч в Голландии и видел, как игроки «Ростова» нервничали, несмотря на то, что публика вела себя лояльно и спокойно. Не было никакого прессинга со стороны трибун. «Альянц Арена» – это совсем другие ощущения. Там будет в два раза больше зрителей, которые будут болеть громче. Думаю, даже те ребята, у которых есть опыт выступления в еврокубках, могут поплыть. Вспомните, сколько «Аякс» создал моментов и сколько раз выручал Сослан Джанаев. Если у него игра не пойдет, и «Бавария» забьет быстрый гол, тут все может закончиться плохо.

– Не факт, что Джанаев еще будет играть, ведь он получил травму.

– Если не будет играть основной голкипер «Ростова», проблем у российской команды будет только больше. Нужно думать, как бы не потерпеть разгром, чтобы не испортить себе и болельщикам настроение на старте турнира. О ничьей, если объективно оценивать силы, разговаривать не приходится, поэтому, если «Ростов» проведет достойную игру с точки зрения счета, мы это поймем и примем, как данность.

«Ростов» не обыграть одной левой

– «Бавария» входит вместе с «Реалом» и «Барселоной» в число трех клубов, которые превосходят всех по качеству и по составу. Мюнхенский клуб остается фаворитом Лиги чемпионов, и, на мой взгляд, команда под руководством Анчелотти не стала слабее после ухода Хосепа Гвардиолы. Возможно, в чем-то даже стала и сильнее! Думаю, не проиграть с разгромом – будет уже достижением.

– Тем не менее, Анчелотти заявил, что «Ростов» отлично играет в обороне…

– Послушайте, кто скажет, что наш клуб – команда, которую можно обыграть одной левой? Это представитель РФПЛ, а наш чемпионат, между прочим, на шестом месте в рейтинге УЕФА. Плохо то, что в «Баварии» не говорят о недооценке, значит, она будет играть в полную силу, а это катастрофа. Лучше бы они сказали: «Кто такой «Ростов»? Мы выйдем вторым составом, выиграем, и все будет хорошо». Вот в таком случае у нашей команды был бы шанс.