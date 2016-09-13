Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ФутболБавария (мол)- : -Ростов (мол)
ХоккейМеталлург- : -Динамо Минск
ФутболБавария- : -Ростов
ФутболМанчестер Сити- : -Боруссия М
ФутболДинамо Киев- : -Наполи
ХоккейАвангард- : -Медвешчак
ХоккейСКА- : -Северсталь
ФутболПСВ- : -Атлетико
ФутболБарселона- : -Селтик
ФутболПСЖ- : -Арсенал
ФутболБайер (мол)- : -ЦСКА (мол)
ХоккейСалават Юлаев- : -Адмирал
ФутболЮвентус- : -Севилья
ФутболБайер- : -ЦСКА
ФутболЛегия- : -Боруссия
ХоккейАвтомобилист- : -Барыс
ХоккейНефтехимик- : -Локомотив
ФутболТоттенхэм- : -Монако
ФутболРеал- : -Спортинг
ФутболБрюгге- : -Лестер Сити

Георгий Черданцев: «Ростов» и «Бавария» сыграют вничью? Вы шутите?

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Георгий Черданцев: «Ростов» и «Бавария» сыграют вничью? Вы шутите?
Источник: Sovsport.ru

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев в интервью Sovsport.ru поделился ожиданиями от предстоящей встречи «Ростова» и «Баварии» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Напомним, встреча между командами состоится сегодня в Мюнхене и стартует в 21.45 мск.

– Боюсь, это будет неутешительный разговор для читателей – начал Георгий, – поэтому давайте поговорим о чем-нибудь хорошем!

– Почему?
– Боюсь, все может плохо закончится для «Ростова».

Голосование: Как завершится матч «Бавария» – «Ростов»?

– Не верите даже в ничейный результат?
– Нет, какая ничья? Вы шутите? Конечно, шанс есть всегда, но в данном случае нужно смотреть объективно на вещи. «Бавария» не просто сильнее «Ростова», она наголову выше! Клуб в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов на своем поле забил, если я не ошибаюсь, 14 мячей, причем не самым слабым соперникам. Бердыев, безусловно, тренер высокой квалификации, у него есть опыт выступления в Лиге чемпионов. Конечно, он играл вничью с «Барселоной», но давайте вспомним, какой это был тур, ведь это был не решающий матч.

«Полная авоська»

– Сегодня Анчелотти проведет в качестве наставника «Баварии» первый матч в Лиге чемпионов на домашнем стадионе. Конечно, ему захочется провести встречу ярко, результативно, а учитывая неутешительную для «Ростова» статистику «Баварии», о которой я говорил ранее, донскому клубу будет очень сложно не проиграть с крупным счетом, при всем уважении к Бердыеву и его умении строить игру от обороны.

Против «Баварии» все команды в чемпионате Германии играют от обороны, однако, получают «полную авоську». К тому же, состав нынешнего «Ростова» слабее, чем того «Рубина». Уход Новосельцева в «Зенит» – это перестроение в защитной линии. К тому же, влились новички, которые абсолютно не сыграны.

Вспомнить «Камп Ноу». Что ожидает «Ростов» в Мюнхене

«Альянц Арена» – не Амстердам

– Я комментировал матч в Голландии и видел, как игроки «Ростова» нервничали, несмотря на то, что публика вела себя лояльно и спокойно. Не было никакого прессинга со стороны трибун. «Альянц Арена» – это совсем другие ощущения. Там будет в два раза больше зрителей, которые будут болеть громче. Думаю, даже те ребята, у которых есть опыт выступления в еврокубках, могут поплыть. Вспомните, сколько «Аякс» создал моментов и сколько раз выручал Сослан Джанаев. Если у него игра не пойдет, и «Бавария» забьет быстрый гол, тут все может закончиться плохо.

– Не факт, что Джанаев еще будет играть, ведь он получил травму.
– Если не будет играть основной голкипер «Ростова», проблем у российской команды будет только больше. Нужно думать, как бы не потерпеть разгром, чтобы не испортить себе и болельщикам настроение на старте турнира. О ничьей, если объективно оценивать силы, разговаривать не приходится, поэтому, если «Ростов» проведет достойную игру с точки зрения счета, мы это поймем и примем, как данность.

«Ростов» не обыграть одной левой

– «Бавария» входит вместе с «Реалом» и «Барселоной» в число трех клубов, которые превосходят всех по качеству и по составу. Мюнхенский клуб остается фаворитом Лиги чемпионов, и, на мой взгляд, команда под руководством Анчелотти не стала слабее после ухода Хосепа Гвардиолы. Возможно, в чем-то даже стала и сильнее! Думаю, не проиграть с разгромом – будет уже достижением.

– Тем не менее, Анчелотти заявил, что «Ростов» отлично играет в обороне…
– Послушайте, кто скажет, что наш клуб – команда, которую можно обыграть одной левой? Это представитель РФПЛ, а наш чемпионат, между прочим, на шестом месте в рейтинге УЕФА. Плохо то, что в «Баварии» не говорят о недооценке, значит, она будет играть в полную силу, а это катастрофа. Лучше бы они сказали: «Кто такой «Ростов»? Мы выйдем вторым составом, выиграем, и все будет хорошо». Вот в таком случае у нашей команды был бы шанс.

Матч

Бавария - Ростов

Судья:

Энтони Тэйлор (Англия)

Место и дата

13 сентября 21:45, Альянц Арена, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Георгий Черданцев: Россия - самая футбольная страна в миреИзвестный комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев в Казани на пресс-конференции, посвященной финалу соревнования «Кожаный мяч - Кубок Coca-Cola» поделился мнением относительно фразы главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого.«Зенит» и «Рубин» рассудит Матюнин, а «Краснодар» и «Ростов» – ЕськовСтали известны имена арбитров, назначенные на матчи 7-го тура чемпионата России. Об этом сообщает официальный сайт РФС.Александр Бубнов: Главный вопрос - с каким счетом «Бавария» победит «Ростов»Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил шансы «Ростова» в матче с «Баварией» в рамках группового раунда Лиги чемпионов.Шахматы с Анчелотти. Как «Ростову» сдержать «Баварию»Шахматы с Анчелотти. Как «Ростову» сдержать «Баварию»На основе увиденного в игре «Шальке» - «Бавария» (0:2) Sovsport.ru разбирается, как можно добиться успеха во встрече с мюнхенской командой.Футболисты ЦСКА оправились в Германию на матч с «Байером»Футболисты ЦСКА вылетели в Германию, где 14 сентября проведут матч первого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Байером», сообщает пресс-служба армейцев.Оцифровка: 13 лет, 19 подряд и еще 6 самых любопытных цифр новой Лиги чемпионовОцифровка: 13 лет, 19 подряд и еще 6 самых любопытных цифр новой Лиги чемпионовНеочевидное, но яркое и значимое, что нужно знать накануне старта основной стадии нового розыгрыша.БАТЭ сократил на 30% зарплаты футболистов, тренеров и сотрудников клубаРуководство БАТЭ сократило на 30 процентов зарплаты сотрудников клуба, включая футболистов и тренеров, сообщает Tribuna.com.Ласина Траоре: «Байер» - сильный соперник, но все будет зависеть от насНападающий ЦСКА Ласина Траоре поделился своими ожиданиями от гостевого матча первого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Байером».Как завершится матч «Бавария» – «Ростов»? ОпросSovsport.ru предлагает посетителям сайта поучаствовать в очередном голосовании.Нападающий «Байера» Йоэль Похьянпало: Постараюсь забить ЦСКАНападающий «Байера» Йоэль Похьянпало: Постараюсь забить ЦСКАСпецкор Sovsport.ru перед матчем с ЦСКА в Лиге чемпионов взял флеш-интервью у форвардов «Байера» – Юлиана Брандта и Йоэля Похьянпало.Экзамен для «тренеришки». Что смотреть сегодня в Лиге чемпионовЭкзамен для «тренеришки». Что смотреть сегодня в Лиге чемпионовSovsport.ru представляет самые интересные матчи дня в Лиге чемпионов.«Барселона» - «Селтик». Начало текстовой трансляции – 21:45 мскВо вторник в матче первого тура группы С Лиги чемпионов сыграют футболисты «Барселоны» и шотландского «Селтика».Лига чемпионов. «Бавария» - «Ростов», «ПСЖ» - «Арсенал» и другие матчиРезультаты матчей первого тура группового этапа Лиги чемпионов.ПСВ – «Атлетико». Начало текстовой трансляции – 21:45 мскВо вторник в матче первого тура группы D Лиги чемпионов сыграют футболисты голландского ПСВ и испанского «Атлетико».Вход на матч «Динамо» - «Ростов» будет бесплатнымЛюбители футбола смогут бесплатно посетить матч 1/16 финала Кубка России между московским «Динамо» и «Ростовом», который 21 сентября пройдет на «Арене Химки» и начнется в 14:00 по московскому времени.«Бавария» - «Ростов». Начало текстовой трансляции – 21:45 мскВо вторник в матче первого тура группы D Лиги чемпионов сыграют футболисты немецкой «Баварии» и российского «Ростова».Кевин Кураньи: «Бавария» обыграет «Ростов» со счетом 3:0Бывший нападающий московского «Динамо» Кевин Кураньи считает, что мюнхенская «Бавария» сможет легко обыграть российский «Ростов» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.Вспомнить «Камп Ноу». Что ожидает «Ростов» в МюнхенеВспомнить «Камп Ноу». Что ожидает «Ростов» в МюнхенеSovsport.ru пытается отыскать уязвимые места «Баварии», которые могут позволить «Ростову» устоять на «Альянц Арене».Диего Симеоне: У нас есть запасной план, который мы можем использовать в матче с ПСВГлавный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от матча против ПСВ. Напомним, что командам предстоит сыграть в первом туре группового турнира Лиги чемпионов.Луис Энрике: «Селтик» – клуб с богатой европейской историейГлавный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился ожиданиями от матча с «Селтиком». Напомним, что командам предстоит сыграть в первом туре группового турнира Лиги чемпионов.

Бавария
Бавариякалендарьстатистика
Ростов
Ростовкалендарьстатистика
Курбан Бердыев
Курбан Бердыеввсе новости
Карло Анчелотти
Карло Анчелоттивсе новости
Георгий Черданцев
Георгий Черданцеввсе новости
Лига чемпионов
Лига чемпионовтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложения